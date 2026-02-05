La IA llega a Tinder para ayudar a los usuarios a encontrar el match perfecto

Tinder incorpora inteligencia artificial con Chemistry para revolucionar la búsqueda de pareja en línea y combatir la fatiga de deslizamiento. (REUTERS/Akhtar Soomro)

Tinder decidió incorporar la inteligencia artificial a través de la función Chemistry, con la que promete redefinir la manera en que las personas buscan y encuentran pareja en el entorno digital, abordando directamente uno de los problemas más señalados por los usuarios: la fatiga de deslizamiento.

Qué es Chemistry y por qué es diferente

Se trata de una función basada en algoritmos de aprendizaje automático que busca conocer en profundidad a los usuarios para ofrecerles sugerencias más afinadas.

Esta herramienta, actualmente en fase de prueba y disponible únicamente en Australia, rompe con el tradicional modelo de deslizamiento infinito característico de Tinder. En lugar de exponer a los usuarios a decenas o cientos de perfiles, la función utiliza inteligencia artificial para seleccionar cuidadosamente solo una o dos opciones por vez, focalizándose en la compatibilidad real.

Según explicó Spencer Rascoff, director ejecutivo de Match Group, durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2026, Chemistry es “un nuevo modo de interactuar con Tinder”. El sistema, en palabras del propio Rascoff, permite que los usuarios “reciban únicamente una o dos opciones seleccionadas”, lo que supone una experiencia menos abrumadora y más significativa.

Chemistry, actualmente en fase de prueba en Australia, limita las opciones a una o dos sugerencias seleccionadas por inteligencia artificial para una experiencia más significativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona Chemistry para tener mejores match

El desarrollo de Chemistry se apoya en dos pilares: la recolección de información a través de cuestionarios interactivos y el análisis, siempre autorizado, del contenido de la galería de fotos del usuario.

Al activar la función, la aplicación invita a responder una serie de preguntas diseñadas para identificar intereses, hábitos y rasgos de personalidad. Este mecanismo recuerda a otras aplicaciones de citas, pero en el caso de Tinder, la inteligencia artificial profundiza al máximo en los datos obtenidos para construir un perfil mucho más detallado y ajustado.

De forma opcional, la herramienta solicita acceso a la galería de imágenes del dispositivo. Este análisis, realizado bajo consentimiento, permite al algoritmo detectar patrones, preferencias y estilos de vida reflejados en las fotografías. El objetivo es enriquecer el perfil y mejorar la precisión a la hora de determinar compatibilidades.

A partir de toda esta información, Chemistry limita la cantidad de perfiles sugeridos y se concentra en mostrar solo aquellas opciones que presentan un alto grado de afinidad, en lugar de forzar al usuario a deslizar interminablemente entre candidatos poco relevantes.

La nueva herramienta de Tinder requiere que los usuarios completen cuestionarios interactivos para identificar intereses, hábitos y personalidad con mayor precisión. (REUTERS)

Cómo usar Chemistry: Paso a paso

El acceso a Chemistry es sencillo, aunque por ahora está restringido a quienes participan en la fase piloto australiana. Los usuarios interesados deben:

Ingresar a la aplicación de Tinder y activar la función Chemistry. Completar el cuestionario interactivo propuesto por la herramienta. Decidir si otorgan permiso para que la IA analice su galería de fotos. Esperar a que el algoritmo procese la información y reciba una o dos sugerencias de match especialmente seleccionadas.

Este modelo, que podría expandirse globalmente en el futuro, busca que la selección de parejas sea menos agotadora y más eficiente.

La aparición de Chemistry responde a una tendencia clara en las aplicaciones de citas: la fatiga de deslizamiento. Este fenómeno, cada vez más extendido especialmente entre la generación Z, describe el cansancio y la frustración producidos por pasar horas revisando perfiles sin obtener resultados satisfactorios.

Las estadísticas recientes muestran un descenso del 5% en nuevas altas y un 9% en usuarios activos mensuales en Tinder, evidenciando el reto de la fatiga de deslizamiento digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas hablan por sí solas. En el último trimestre, las nuevas altas en Tinder cayeron un 5% interanual, mientras que los usuarios activos mensuales retrocedieron un 9%. Aunque estas cifras muestran una leve mejora respecto a trimestres previos, reflejan el desafío que enfrenta la plataforma para mantener y atraer usuarios.

Ante la preocupación por la autenticidad y la seguridad en las citas digitales llevó a Match Group a complementar Chemistry con otras herramientas. Entre ellas destaca Face Check, un sistema de verificación facial que utiliza reconocimiento biométrico para confirmar la identidad de los usuarios.

Según datos de la propia compañía, Face Check permitió reducir más del 50% de las interacciones con perfiles maliciosos en Tinder. Esta mejora en la seguridad busca recuperar la confianza, especialmente entre los usuarios más jóvenes, y consolidar el giro hacia experiencias digitales más auténticas.