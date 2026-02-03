Netflix bloquea su app este febrero de 2026 en estos televisores

La nueva actualización de Netflix deja sin acceso a dispositivos antiguos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación del entretenimiento en el hogar es evidente: el streaming ha desplazado a la televisión tradicional como principal fuente de consumo audiovisual. Netflix, líder de este cambio, figura entre las aplicaciones más utilizadas para acceder a películas y series en todo el mundo.

Por tal razón resulta de interés público saber desde el próximo 15 de febrero de 2026, la plataforma dejará de estar disponible en una lista extensa de televisores inteligentes y dispositivos móviles, una noticia que afecta a quienes utilizan equipos lanzados hace más de diez años.

Esta decisión responde a un proceso de actualización tecnológica. Netflix busca mejorar la experiencia de usuario, incorporar funciones avanzadas y aumentar los niveles de seguridad digital. Para lograrlo, la compañía ha elevado los requisitos técnicos de su aplicación, lo que hace que ciertos dispositivos ya no sean compatibles debido a limitaciones de hardware y software.

El streaming de Netflix exige más: adiós a la compatibilidad en equipos desactualizados - (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué televisores dejan de tener Netflix?

Estos son los modelos de televisores y dispositivos que dejarán de ser compatibles con la aplicación de Netflix a partir del 15 de febrero de 2026:

Apple TV : primera, segunda y tercera generación.

Panasonic : modelos fabricados antes de 2015.

LG : modelos fabricados antes de 2015.

Samsung Smart TV : serie EOS, producidos entre 2012 y 2015.

Sony Bravia: versiones con identificadores KDL, XBR, W95 y X95.

Con la nueva actualización, estos equipos no podrán abrir, instalar ni actualizar la aplicación de Netflix. Los cambios exigen mayor capacidad de procesamiento, memoria RAM suficiente y compatibilidad con protocolos modernos de conexión, características ausentes en la mayoría de los modelos lanzados hace más de una década.

En qué teléfonos dejará de funcionar Netflix

Estos son los teléfonos inteligentes que perderán compatibilidad con la aplicación de Netflix a partir del 15 de febrero de 2026:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

En cuanto a los dispositivos de Apple:

Solo podrán seguir utilizando Netflix quienes puedan actualizar su iPhone o iPad a iOS 17 o iPadOS 17 .

Los dispositivos que no reciban estas actualizaciones perderán el acceso a la aplicación.

Netflix pone fin al soporte para equipos antiguos: lista de modelos afectados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber si un dispositivo será afectado?

Para quienes no tengan certeza sobre la compatibilidad de sus dispositivos, es recomendable acceder al menú de configuración del televisor o el móvil. En televisores, la información suele encontrarse en secciones como “Acerca del dispositivo” o “Información del sistema”. Allí se puede consultar tanto la fecha de fabricación como la versión del sistema operativo.

En teléfonos inteligentes, la ruta es similar: el menú de “Ajustes” permite revisar la sección “Información del teléfono” o “Acerca del dispositivo”, donde figura el número de versión bajo la leyenda “Versión de Android” o “Versión de iOS”. Verificar que el equipo reciba actualizaciones recientes es clave para mantener el acceso a plataformas como Netflix.

La empresa recomienda comprobar frecuentemente tanto las actualizaciones del sistema operativo como las de la propia aplicación, anticipando posibles cambios que afecten la experiencia de usuario.

Opciones para seguir viendo Netflix en dispositivos no compatibles

Ante la inminente pérdida de acceso, existen alternativas para quienes no desean cambiar de televisor. Es posible adquirir accesorios externos como Apple TV (en versiones compatibles), Amazon Fire Stick, Roku o consolas de videojuegos, que al conectarse por HDMI permiten instalar la aplicación de Netflix en su versión más reciente.

La modernización de la aplicación obligará a quienes tengan dispositivos sin soporte a buscar alternativas externas o renovar sus equipos para seguir disfrutando del catálogo de Netflix - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos dispositivos ofrecen una solución práctica y económica en comparación con la compra de un televisor nuevo.

Por otro lado, la renovación del televisor garantiza acceso a las funciones y servicios más actuales, además de ofrecer una mayor seguridad ante amenazas digitales.

¿Por qué Netflix toma esta medida?

La decisión de eliminar soporte para modelos antiguos se enmarca en una tendencia global. Para los desarrolladores de aplicaciones, mantener la compatibilidad con dispositivos obsoletos supone un desafío en términos de recursos, calidad y seguridad. Priorizar la actualización tecnológica permite integrar nuevas funciones, mejorar la estabilidad y fortalecer la protección de datos.

La eliminación de soporte para equipos antiguos obliga a los usuarios a actualizar sus dispositivos si desean seguir accediendo a las plataformas digitales en condiciones óptimas.