República Dominicana

República Dominicana avanza en la implementación del modelo de organización “Hospitales del Futuro”

La nueva estrategia prioriza la modernización de los principales centros sanitarios del país, incorpora estándares internacionales de gestión y busca instaurar procesos más eficientes, con énfasis en la capacitación y administración de recursos

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La República Dominicana impulsa la modernización del sistema de salud con el programa Hospitales del Futuro, liderado por el Servicio Nacional de Salud. (Foto cortesía SNS)
La República Dominicana impulsa la modernización del sistema de salud con el programa Hospitales del Futuro, liderado por el Servicio Nacional de Salud. (Foto cortesía SNS)

República Dominicana impulsa una transformación en la gestión de su red hospitalaria pública a través del modelo de organización “Hospitales del Futuro”, un programa estratégico liderado por el Servicio Nacional de Salud (SNS), con el objetivo de elevar los estándares de atención y fortalecer la administración de los principales centros sanitarios del país. La iniciativa se encuentra en fase de implementación en hospitales priorizados y representa uno de los ejes de modernización del sistema de salud dominicano.

El programa “Hospitales del Futuro” responde a la necesidad de dotar a los nosocomios de una estructura organizacional más eficiente y alineada con prácticas internacionales. El SNS ha puesto en marcha jornadas de presentación y sensibilización en centros como el Hospital de Traumatología de Azua, el Hospital de Traumatología de Higüey, el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís y el Hospital Clínico Quirúrgico José Joaquín Puello. De acuerdo con las autoridades el próximo centro en sumarse será el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, ampliando el alcance de la estrategia.

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El modelo Hospitales del Futuro busca mejorar la eficiencia y la calidad en la gestión hospitalaria de los principales centros públicos dominicanos. (Foto cortesía SNS)
El modelo Hospitales del Futuro busca mejorar la eficiencia y la calidad en la gestión hospitalaria de los principales centros públicos dominicanos. (Foto cortesía SNS)

El modelo se basa en el desarrollo de manuales de organización y de procesos adaptados a cada hospital. El equipo técnico del SNS lleva a cabo un levantamiento exhaustivo de información institucional, que permite identificar áreas críticas y formular planes de mejora dirigidos a fortalecer la gestión interna. La implementación de estos manuales busca estandarizar los procedimientos y establecer protocolos claros para los distintos servicios, lo que facilita la toma de decisiones.

El enfoque del programa prioriza la planificación operativa, la optimización de procesos, capacitación del personal directivo y administrativo. Uno de los principales objetivos es que los hospitales priorizados adopten herramientas de gestión modernas, como sistemas automatizados y modelos de gobernanza orientados a resultados, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de los servicios.

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En la etapa actual, el SNS avanza en la elaboración de los documentos base y en la socialización del modelo organizacional con los equipos de trabajo de los hospitales involucrados. Según la nota oficial, estas acciones permitirán que cada centro cuente con una hoja de ruta personalizada para la mejora continua, adaptada a sus necesidades y contexto.

Centros como el Hospital Traumatológico de Azua y el Hospital Robert Reid Cabral forman parte de la primera fase del programa Hospitales del Futuro. (Foto cortesía SNS)
Centros como el Hospital Traumatológico de Azua y el Hospital Robert Reid Cabral forman parte de la primera fase del programa Hospitales del Futuro. (Foto cortesía SNS)

La estrategia de “Hospitales del Futuro” también promueve la integración de buenas prácticas en áreas como la gestión de recursos humanos, la administración financiera y el manejo logístico. El objetivo es crear un entorno que facilite la adopción de tecnologías y la innovación en la gestión hospitalaria, sentando las bases para futuras fases de modernización en infraestructura y equipamiento.

Las autoridades no ha detallado aún los montos específicos de inversión destinados a su puesta en marcha, ya que el foco actual está en la reorganización institucional y en el fortalecimiento de las capacidades de gestión. De acuerdo con la Presidencia de la República Dominicana, la experiencia obtenida en los hospitales priorizados servirá de modelo para la expansión progresiva del programa a otros centros de la red pública.

Un bebé nacido de madre haitiana recibe su primera revisión médica en un hospital local, en Santo Domingo, República Dominicana, 14 de enero de 2025. REUTERS/Erika Santelices
Un bebé nacido de madre haitiana recibe su primera revisión médica en un hospital local, en Santo Domingo, República Dominicana, 14 de enero de 2025. REUTERS/Erika Santelices

“El SNS reafirma su compromiso con la transformación del sistema hospitalario, apostando por una gestión más eficiente y organizada en beneficio de los usuarios”, señala el comunicado oficial. El avance de la estrategia de “Hospitales del Futuro” marca una etapa clave en el proceso de reforma sanitaria de la República Dominicana, con la meta de consolidar hospitales mejor preparados para responder a las demandas de salud de la población y fortalecer la calidad del servicio público.

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