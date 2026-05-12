Descubren más de 31.000 pastillas ilegales tras detener a conductor por exceso de velocidad en Florida

La policía de Florida incautó más de 31,000 pastillas ilegales, incluyendo Ambien, Rivotril y Xanax, durante un operativo en la autopista I-95. (Facebook/ Martin County Sheriff's Office)

El hallazgo de más de 31,000 pastillas ilegales en el maletero de un vehículo durante una parada de tráfico en la autopista I-95 de Florida condujo al arresto de Zolton Otto Ganoczi, de 36 años, un ciudadano húngaro sin estatus legal en Estados Unidos. El operativo, realizado el 11 de mayo de 2026 por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, se considera uno de los mayores decomisos recientes de medicamentos controlados en la región, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, el conductor fue detenido por exceso de velocidad. Durante la revisión, los agentes detectaron comportamientos compatibles con el consumo de sustancias y confirmaron que Ganoczi tenía la licencia suspendida tanto en Nueva York como en Florida. Tras una inspección detallada del vehículo, se localizaron pastillas ocultas en sobres de correo dentro de un contenedor, junto con una bolsa que contenía metanfetamina.

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El caso ha sido reportado por medios como NBC Miami, que subraya la magnitud de la incautación y el perfil del detenido, quien admitió haber realizado entregas similares antes de ser interceptado. Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar el destino de los medicamentos y la posible existencia de una red de distribución ilegal.

¿Qué medicamentos y sustancias fueron incautados en Florida?

Durante la intervención policial, los agentes identificaron más de 31,000 pastillas clasificadas como medicamentos controlados, según el comunicado oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin. Entre los fármacos decomisados se encuentran los siguientes:

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Ambien (zolpidem)

Rivotril (clonazepam)

Lunata (posible referencia a Lunesta, eszopiclona)

Tabletas asociadas a diazepam, clonazepam (Klonopin) y alprazolam (Xanax)

La mayoría de estos medicamentos requieren receta médica en Estados Unidos por su potencial adictivo y sus efectos sobre el sistema nervioso central. Además de los comprimidos, los agentes hallaron una bolsa transparente con metanfetamina en la puerta del conductor, según detalló la Oficina del Sheriff del Condado de Martin en su publicación institucional.

Las autoridades del Condado de Martin califican este decomiso como uno de los mayores en el norte de Florida en los últimos meses. (Facebook/ Martin County Sheriff's Office)

¿Cómo fue la detención y cuáles fueron las circunstancias del arresto?

El 11 de mayo de 2026, un agente de la Unidad de Conducción Agresiva detuvo a un automóvil por exceso de velocidad en la Interestatal 95, según reportó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin. El conductor, Zolton Otto Ganoczi, fue identificado y se comprobó que su licencia de conducir se encontraba suspendida en dos estados.

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Durante la interacción, los funcionarios observaron sudoración abundante, alteraciones en el habla y pupilas dilatadas. Ganoczi reconoció ante los agentes que había consumido metanfetamina y gomitas de psilocibina horas antes del control, de acuerdo con el parte policial citado por NBC Miami.

Al realizar el inventario del vehículo previo a su remolque, los agentes localizaron la droga sintética en la puerta del conductor. Posteriormente, en el maletero, hallaron un contenedor con sobres tipo correo que ocultaban miles de pastillas.

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¿Quién es Zolton Otto Ganoczi y cuál es su situación migratoria?

Zolton Otto Ganoczi, de 36 años, es ciudadano húngaro y, según la investigación oficial, reside en Estados Unidos de manera irregular. La Oficina del Sheriff del Condado de Martin señaló que, tras confirmarse su estatus migratorio, se notificó a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que colocó una orden de detención sobre el acusado.

Ganoczi declaró a los agentes que realizaba entregas y que ya había completado varias paradas antes del arresto. “Solo estaba haciendo su trabajo”, manifestó durante el interrogatorio, de acuerdo con lo publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin. No pudo presentar documentación que avalara la legalidad del transporte de medicamentos ni justificar la posesión de los mismos.

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¿Cuáles son los cargos presentados y cómo avanza el proceso judicial?

Tras el operativo, las autoridades formularon varios cargos contra Zolton Otto Ganoczi, entre los que se incluyen:

Exceso de velocidad

Conducir bajo los efectos de sustancias (DUI)

Posesión de una sustancia controlada

Conducir con licencia suspendida

Cinco cargos por posesión con intención de vender, fabricar o distribuir una sustancia controlada

La Oficina del Sheriff del Condado de Martin confirmó que el vehículo y las drogas incautadas permanecen bajo custodia policial, mientras que el sospechoso continúa detenido en la cárcel local. El proceso judicial se encuentra en etapa inicial y se espera que la Fiscalía presente la acusación formal en los próximos días, según información oficial.

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Durante el registro del vehículo, los agentes hallaron sobres de correo en el maletero ocultando miles de pastillas de venta controlada. (Facebook/ Martin County Sheriff's Office)

¿Qué dicen las autoridades sobre la magnitud de la incautación en Florida?

La Oficina del Sheriff del Condado de Martin calificó el decomiso como uno de los más significativos de los últimos meses en el norte de Florida. El operativo evitó que una cantidad considerable de medicamentos controlados llegara a su destino final.

“Esta acción permitió retirar de circulación una cantidad significativa de drogas con potencial adictivo”, comunicó la institución en su canal oficial. El caso pone de relieve la importancia de los controles de tráfico como herramienta para detectar delitos asociados al tráfico de sustancias restringidas.

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Según NBC Miami, las autoridades subrayan que la cooperación entre unidades especializadas y agencias federales facilita la identificación y procesamiento de casos complejos de tráfico de medicamentos.

¿Cuál es el impacto de la incautación y qué medidas recomienda la policía?

La incautación de más de 31,000 pastillas ilegales representa una acción relevante para la protección de la salud pública en la región. Las autoridades advierten que la circulación de medicamentos fuera de los canales legales incrementa el riesgo de abuso, intoxicaciones y problemas de salud mental.

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La Oficina del Sheriff del Condado de Martin recomendó a la ciudadanía reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con el transporte o comercialización de fármacos sin prescripción. “El trabajo conjunto de la comunidad y las fuerzas de seguridad es esencial para prevenir la distribución de sustancias peligrosas”, destacó la oficina en su comunicación institucional.

Las investigaciones continúan para establecer el origen de los medicamentos y determinar si existen vínculos con redes de tráfico a mayor escala. La colaboración con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) forma parte de las medidas adoptadas para enfrentar este tipo de delitos.

¿Qué se sabe sobre el destino de los medicamentos incautados y los próximos pasos?

Tras el decomiso, los medicamentos quedaron bajo resguardo de las autoridades locales y federales. El destino final de las pastillas y la droga incautada dependerá de la resolución judicial y los procedimientos establecidos para la destrucción de sustancias controladas.

El caso de Zolton Otto Ganoczi permanece bajo investigación y no se descartan nuevas detenciones. Las autoridades analizan si el detenido actuaba solo o formaba parte de una organización dedicada al tráfico de medicamentos.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, el proceso judicial incluirá la cooperación de la Fiscalía estatal y federal, así como la revisión de posibles delitos migratorios asociados.