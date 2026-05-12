Estados Unidos

Retiran muffins por error de etiquetado que expone a consumidores alérgicos a grave riesgo sanitario

Un fallo en la declaración de ingredientes en una partida de productos de pastelería condujo al retiro de lotes distribuidos en Estados Unidos, según informó la autoridad regulatoria, tras reportarse riesgos para personas con alergia a nueces

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Panquecitos esponjosos, vainilla, postre casero, repostería dulce, merienda, panecillos suaves, horneado artesanal, sabor tradicional - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La FDA ordenó el retiro nacional de muffins Nouria Banana Nut por etiquetado incorrecto que no advertía la presencia de nueces, alérgeno de alto riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Brownie Baker ordenó el retiro nacional de un lote de muffins tras detectarse que fueron distribuidos con etiquetado incorrecto, exponiendo a consumidores con alergia a frutos secos a un riesgo de gravedad para la salud. El anuncio, realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 8 de mayo de 2026, involucró a productos comercializados en todo el país. El incidente afecta a quienes padecen alergias a Nouria Banana Nut, un grupo considerado de alto riesgo por las autoridades regulatorias.

Según la FDA, el producto afectado corresponde a los muffins de la marca Nouria Banana Nut, identificados con el lote 6082 y el código UPC 811070033979, distribuidos el 31 de marzo de 2026. El etiquetado los identificaba como muffins de arándanos, sin advertir que contenían nueces, un alérgeno cuya declaración es obligatoria en Estados Unidos. El medio estadounidense Newsweek informó que la omisión fue detectada tras la denuncia de un consumidor, lo que activó una investigación interna y la posterior alerta nacional.

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El caso se suma a una serie de errores recientes relacionados con fallos en el etiquetado de alimentos en el país. La legislación vigente en Estados Unidos exige que los principales alérgenos alimentarios figuren de manera clara en los envases, una medida que busca proteger a los 33 millones de estadounidenses que, según la organización estadounidense especializada Food Allergy Research and Education, conviven con alguna alergia alimentaria.

¿Cuáles muffins fueron retirados y por qué?

El retiro afecta a los muffins Nouria Banana Nut de The Brownie Baker, que por un error en el proceso de empaque fueron etiquetados como muffins de arándanos. El producto se vendió en paquetes de nueve unidades, con el lote 6082 y el UPC 811070033979, y fue distribuido a través de un tercero en todo Estados Unidos el 31 de marzo de 2026. La FDA confirmó que el error fue descubierto en abril, luego de que un cliente alertara sobre la discrepancia en el etiquetado.

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La investigación realizada por la empresa identificó un fallo puntual en la línea de envasado, lo que permitió que los muffins con nueces se comercializaran bajo una etiqueta incorrecta. De acuerdo con el comunicado oficial, no se han reportado enfermedades hasta el momento, aunque la exposición a nueces no declaradas representa un riesgo elevado para personas con alergias a frutos secos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El etiquetado erróneo identificaba a los muffins de nuez como muffins de arándanos, omitiendo la declaración obligatoria del alérgeno en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la presencia de nueces no declaradas es un riesgo?

Las nueces y otros frutos secos forman parte de los 9 principales alérgenos que por ley deben figurar de manera visible en el etiquetado de alimentos en Estados Unidos. La FDA advierte que la exposición involuntaria a estos ingredientes puede provocar desde reacciones leves hasta anafilaxia, una emergencia médica que puede causar obstrucción de las vías respiratorias, shock y riesgo de muerte si no se trata a tiempo. Entre los síntomas más comunes, según la agencia, se encuentran:

  • Urticaria, picazón o hinchazón
  • Dolor abdominal, vómitos y diarrea
  • Dificultad respiratoria y sibilancias
  • Mareos y descenso brusco de la presión arterial

La FDA detalla que: “La ingestión de un alérgeno no declarado puede poner en peligro la vida de los consumidores sensibles, incluso si la cantidad presente es pequeña” (FDA Recall).

¿Qué deben hacer los consumidores ante el retiro?

La FDA y The Brownie Baker recomendaron a los consumidores alérgicos a frutos secos no consumir los muffins afectados. Se solicita devolver el producto al punto de compra para obtener un reembolso o desecharlo de manera segura. “La seguridad de los consumidores es una prioridad en cada etapa de nuestra cadena de suministro”, indicó la empresa en el comunicado oficial emitido a través de la FDA.

El organismo aconseja consultar periódicamente las notificaciones oficiales sobre retiros y alertas, y en caso de síntomas de reacción alérgica después de consumir un alimento, buscar atención médica inmediata. Las empresas distribuidoras y comercios han sido instruidos para retirar el lote afectado de manera preventiva.

¿Qué dice la legislación sobre el etiquetado de alérgenos?

La ley federal de Estados Unidos obliga a que los alimentos procesados incluyan en su etiqueta la presencia de los principales alérgenos, incluidos los frutos secos y el maní. La FDA supervisa el cumplimiento de esta normativa y puede ordenar el retiro inmediato de productos que no cumplan con los requisitos. El organismo recomienda a las empresas revisar de forma periódica sus procedimientos de envasado y etiquetado para evitar errores similares.

La omisión en la declaración de un alérgeno puede derivar en sanciones legales y la obligación de retirar productos del mercado, además de exponer a los consumidores a riesgos sanitarios. En este caso, The Brownie Baker comunicó que reforzará sus controles internos para evitar nuevos errores.

Estantes de supermercado llenos de productos de panadería. Se ven muchos panes, croissants y bandejas de muffins empaquetados ordenadamente.
La FDA recomienda devolver o desechar los muffins retirados y buscar atención médica inmediata ante síntomas de reacción alérgica tras su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos estadounidenses conviven con alergias alimentarias?

La organización estadounidense especializada Food Allergy Research and Education estima que en Estados Unidos existen aproximadamente 33 millones de personas con al menos una alergia alimentaria. Los frutos secos, el maní, la leche, el huevo y el trigo figuran entre las causas más habituales de reacciones graves. Datos de la base de datos médica del gobierno de Estados Unidos National Library of Medicine indican que cada año se producen cerca de 30.000 visitas a urgencias, 2.000 hospitalizaciones y 150 muertes relacionadas con alergias alimentarias.

El correcto etiquetado de los ingredientes es una de las principales herramientas para reducir la aparición de emergencias médicas por consumo involuntario de alérgenos.

¿Cuáles son los pasos siguientes tras el retiro de los muffins?

La FDA continúa supervisando la retirada del lote afectado y mantiene la comunicación con la empresa y los distribuidores para asegurar que el producto no permanezca en las góndolas. El organismo actualiza regularmente la lista de productos retirados en su portal oficial, donde los consumidores pueden consultar si han adquirido alguno de los lotes involucrados (FDA Recall).

La empresa comunicó que mantiene contacto con todos los puntos de venta y servicios de alimentos que pudieron haber recibido el lote, y que las medidas de control serán reforzadas para evitar que un error similar se repita en el futuro.

¿Cómo impacta el retiro de estos muffins a los consumidores y al sector?

El retiro nacional de los muffins Nouria Banana Nut marca un nuevo episodio en la vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes de etiquetado de alimentos en Estados Unidos. La medida impacta directamente a quienes viven con alergias alimentarias y a sus familias, quienes dependen de la información precisa en el etiquetado para evitar riesgos de salud.

De acuerdo con la FDA, la vigilancia sobre la industria alimentaria se ha intensificado en los últimos años, con un aumento en el número de retiros relacionados con alérgenos no declarados y errores de etiquetado. El caso de The Brownie Baker refuerza la importancia de los controles internos y la transparencia en la cadena de suministro.

El sector alimentario enfrenta el desafío de garantizar la seguridad de los consumidores en cada etapa, desde la producción hasta la comercialización. La colaboración entre empresas, autoridades regulatorias y organizaciones de pacientes resulta fundamental para mejorar la prevención y la respuesta ante errores vinculados a alérgenos.

Múltiples muffins recién horneados con tonos dorados y detalles oscuros en vasos de papel, sobre una bandeja metálica en una panadería industrial.
En Estados Unidos, más de 33 millones de personas conviven con alergias alimentarias, siendo los frutos secos una causa frecuente de emergencias graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar información oficial sobre retiros de alimentos?

La FDA publica periódicamente la lista de productos retirados y alertas sanitarias a través de su sitio web (FDA Recall). Los consumidores pueden acceder a información actualizada, buscar por nombre de producto, lote o empresa, y consultar las recomendaciones de las autoridades.

La organización estadounidense especializada Food Allergy Research and Education también ofrece recursos para personas con alergias alimentarias, incluyendo guías para la lectura de etiquetas y actualizaciones sobre retiros de productos en el mercado estadounidense.

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