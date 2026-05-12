América Latina

Los apagones afectarán al 61% de Cuba

El cubano promedio pasa actualmente más horas sin electricidad que con suministro

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Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)
Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba enfrentará este martes otra jornada de prolongados apagones, con el mayor corte de suministro estimado para el momento de máxima demanda. De acuerdo con datos de la Unión Eléctrica (UNE), elaborados por la agencia de noticias EFE, un 61% de la isla quedará sin electricidad.

El cubano promedio pasa actualmente más horas sin electricidad que con suministro. Ayer, los apagones en La Habana se extendieron hasta 18 horas seguidas. En otras provincias, los cortes superaron las 20 horas consecutivas.

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La UNE, bajo el Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de hoy una capacidad de generación de 1.290 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.250 MW. El déficit entre oferta y demanda será de 1.960 MW, mientras que la afectación estimada —la cantidad que se desconectará para evitar apagones desordenados— llegará a los 1.990 MW.

Desde mediados de 2024, Cuba atraviesa una crisis energética severa, agravada desde enero por la presión de Estados Unidos. Esta situación ha provocado una paralización casi total de la economía cubana.

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Personas caminan por una calle sin electricidad en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)
Personas caminan por una calle sin electricidad en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La crisis energética responde tanto a un sistema estructuralmente obsoleto como al bloqueo petrolero impuesto por EEUU desde enero. Actualmente, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica no están en funcionamiento debido a averías o falta de mantenimiento, lo que representa el 40% del mix energético.

Otro 40% dependía de motores de generación que operan con diésel y fueloil, pero esta fuente no está operativa desde enero por el bloqueo.

El 20% restante proviene de gas y fuentes renovables, en particular la energía solar, que ha recibido apoyo de China.

Expertos independientes señalan que el sistema eléctrico cubano está obsoleto y carece de inversiones sostenidas. Estimaciones indican que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema energético del país.

Cuba necesita alrededor de 100.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales solo 40.000 corresponden a producción nacional.

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