Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Harry Potter, según la IA

Las Guerreras K-pop es la película animada más popular del momento. (Netflix)

Las Guerreras K-pop se ha consolidado como la película animada más popular del momento, lo que lleva a muchos a imaginar cómo serían sus personajes dentro del universo de Harry Potter, otra franquicia icónica.

En este cruce de mundos, Rumi, Zoey y Mira podrían dejar a un lado sus espadas para empuñar varitas mágicas y cambiar los trajes de idol coreano por las características capas de Hogwarts.

Gracias a la inteligencia artificial es posible llevar esta idea a la realidad en segundos.

Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Harry Potter

Así se verían Las guerreras K-Pop si fueran personajes de Harry Potter. Rumi por su parte, conservaría su clásica trenza morada:

Rumi conservaría su trenza morada larga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zoey reemplazaría las dagas por una varita que destellara luz azul:

Zoey conservaría su conocido pelo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mira conservaría su pelo rosado:

Mira no usaría espadas, sino varitas mágicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Las Guerreras K-pop son tan populares

Las Guerreras K-pop, la película animada de Sony disponible en Netflix, ha alcanzado fama mundial y recibió dos nominaciones al Oscar: mejor película animada y mejor canción por ‘Golden’.

Según datos de Nielsen, la cinta suma 20.500 millones de minutos vistos solo en Estados Unidos, convirtiéndose en la producción más vista por streaming en 2025. Esto representa cerca de 207 millones de visualizaciones completas, considerando que la película dura 99 minutos y se estrenó en junio de ese año.

El informe indica que el 48% de la audiencia que vio la película en streaming corresponde a niños de entre dos y once años, lo que evidencia su éxito entre el público infantil.

La banda sonora también ha impactado globalmente: la coreografía de ‘Soda pop’ se volvió viral y el audio de la canción fue usado en 1,6 millones de videos en TikTok.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami dan voz a Zoey, Mira y Rumi. REUTERS/Mario Anzuoni

Por su parte, ‘Golden’ encabezó la lista de Billboard durante ocho semanas y fue nominada al Oscar a mejor canción original, siguiendo la estela de temas como ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish, ‘Skyfall’ de Adele y ‘Let It Go’ de Frozen.

Quiénes están detrás del éxito de Las Guerreras K-pop

El éxito de Las guerreras K-pop tiene como principal artífice a Maggie Kang, quien concibió la mezcla entre el universo K-pop y la mitología coreana.

La dirección, que comparte con Chris Appelhans, junto a un equipo de productores y guionistas especializados en animación y música pop coreana, le dio a la película una personalidad única y relevante para audiencias de todo el mundo.

La producción estuvo en manos de Sony Pictures Animation y la distribución internacional fue gestionada por Netflix.

La mente detrás de esta película es Maggie Kang. (Netflix)

El elenco de voces también resultó fundamental para el impacto del filme. Las canciones principales son interpretadas por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes dan vida al grupo ficticio Huntr/x dentro de la trama.

La banda sonora se ve potenciada por la colaboración de Lea Salonga y tres miembros de TWICE: Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung, figuras destacadas del K-pop.

De qué trata la película Las Guerreras K-pop

Las guerreras K-pop combina el mundo K-pop con elementos de fantasía, acción y humor. La trama se centra en Rumi, Mira y Zoey, miembros del grupo ficticio HUNTR/X, quienes, además de brillar como estrellas del pop coreano, también cumplen el rol de cazadoras de demonios.

Las canciones del grupo poseen poderes especiales que resguardan a la humanidad frente a amenazas oscuras.

Saja Boys es el grupo rival de HUNTR/X. (Netflix)

El principal conflicto surge cuando aparece Saja Boys, una boy band rival formada por demonios bajo el mando de Jinu, un personaje enigmático. En medio de este enfrentamiento, Rumi se verá obligada a enfrentar una revelación personal que desafiará su lealtad y su identidad.

Cuándo se estrenaría Las guerreras K-pop 2

El impacto de Las guerreras K-pop ha sido tan grande que una de las búsquedas más habituales en Google es sobre el estreno de su segunda entrega. Según Deadline, la secuela podría estrenarse en 2029. No obstante, Sony y Netflix todavía no han confirmado ni descartado oficialmente esa fecha.