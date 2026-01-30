Las guerreras K-pop de Netflix, el fenómeno digital que ganaría un Oscar a mejor película animada

Esta película se encuentra disponible en Netflix y ha sido nominada a dos premios Oscar. (Netflix)

Las guerreras K-pop, la película animada de Sony disponible en Netflix, se ha convertido en un fenómeno global y ha conseguido dos nominaciones al Oscar: mejor película animada y mejor canción por ‘Golden’.

De acuerdo con Nielsen, la cinta acumula 20.500 millones de minutos de visualización solo en Estados Unidos, una cifra que la sitúa como la producción más vista en streaming de 2025.

Esto equivale a aproximadamente 207 millones de reproducciones completas de la película, que tiene una duración de 99 minutos, considerando que su estreno fue en junio de ese año.

La película acumula 207 millones de reproducciones completas en Netflix Estados Unidos. (Netflix)

El informe de Nielsen revela que el 48% de la audiencia en streaming tenía entre dos y once años, consolidando el enorme atractivo de la película entre el público infantil.

Además, la banda sonora ha tenido un gran impacto: la coreografía de ‘Soda pop’ se volvió tendencia mundial, y el audio original de la canción fue utilizado en 1,6 millones de videos en TikTok.

La canción principal, ‘Golden’, lideró la lista de Billboard durante ocho semanas y obtuvo la nominación al Oscar a mejor canción original. Así, sigue los pasos de éxitos como ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish para Barbie en 2023, ‘Skyfall’ de Adele en 2012 y ‘Let It Go’ de Frozen en 2013.

Quién está detrás del éxito de Las guerreras K-pop

Las guerreras Kpop - película de Netflix (Sony Pictures)

Detrás del éxito de Las guerreras K-pop se encuentra su creadora, Maggie Kang, quien ideó la fusión entre la cultura K-pop y la mitología coreana.

La dirección, compartida con Chris Appelhans, junto a un equipo de productores y guionistas expertos en animación y música pop coreana, otorgó a la película una identidad distintiva y relevante para el público internacional.

La producción estuvo a cargo de Sony Pictures Animation y la distribución global fue responsabilidad de Netflix.

El talento vocal también ha sido clave en el impacto de la película. Las voces protagonistas de las canciones pertenecen a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes interpretan al grupo ficticio Huntr/x dentro de la historia.

Las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami interpretan las canciones de HUNTR/X. REUTERS/Mario Anzuoni

La banda sonora se enriquece aún más con la participación de Lea Salonga y de tres integrantes de TWICE: Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung, figuras reconocidas en el mundo del K-pop.

Por qué son famosas Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop han conquistado a millones de personas en todo el mundo gracias a la autenticidad y cercanía de sus protagonistas.

Las integrantes de HUNTR/X cometen errores, discuten, ríen a carcajadas e incluso disfrutan de la comida sin preocuparse por los estereotipos, lo que genera una conexión única con el público. Al final, el grupo no solo une fuerzas, sino que logra salvar al mundo.

Las protagonistas de Las guerreras K-pop, además de ser cantantes, son heroínas, algo que da dinamismo a la película y ha atrapado al público. REUTERS/Angelika Warmuth

Esta autenticidad es lo que distingue a la película, según Ray Seol, profesor del Berklee College of Music en Boston explicó DW.

“A finales de la década de 2000, las bandas de chicas proyectaban una imagen de pura inocencia y misterio. En cambio, los personajes femeninos de HUNTR/X son superheroínas y cazadoras de demonios. Este enfoque ofrece una perspectiva completamente nueva sobre la representación femenina en el K-pop”, señala.

De qué trata Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop mezcla el universo K-pop con fantasía, acción y humor. La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, que además de ser estrellas del pop coreano, llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

El grupo Saja Boys es el rival de Huntr/x. (Netflix)

Su música posee un poder especial que protege a la humanidad de fuerzas malignas. El conflicto central surge con la aparición de Saja Boys, una boy band rival compuesta por demonios liderados por el enigmático Jinu. En medio de la batalla, Rumi deberá enfrentarse a una verdad personal que pondrá a prueba su lealtad y su identidad.

Cuándo se estrenaría Las guerreras K-pop 2

El éxito de Las guerreras K-pop ha generado tanta expectativa que una de las preguntas más frecuentes en Google es la fecha de estreno de su segunda parte. De acuerdo con Deadline, la secuela podría llegar en 2029. Sin embargo, Sony y Netflix aún no han confirmado ni desmentido esta información.