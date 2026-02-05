Apple TV presenta su plan de series y películas para 2026 con Keanu Reeves, Anya Taylor-Joy y más estrellas

Apple TV presenta una ambiciosa programación para 2026 con el estreno de 12 nuevas series y películas originales en su plataforma. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Apple TV apuesta fuerte para 2026 con el anuncio de una docena de nuevas series y películas originales que llegarán a la plataforma a lo largo del año.

La empresa celebró su “Apple TV Press Day” en Santa Mónica, donde reunió a figuras consagradas y emergentes de la industria para presentar su renovada estrategia de contenidos exclusivos y fechas de estreno que marcarán la agenda del streaming. Entre los invitados estuvieron Jon Hamm, Anya Taylor-Joy, Kurt Russell, Jennifer Garner, Keanu Reeves, James Marsden y muchos más.

Durante el evento, Apple reafirmó su apuesta por la creación de contenidos originales de alta calidad. Tras el éxito de títulos anteriores como ‘Severance’ y ‘Silo’, la compañía busca repetir la fórmula con una cuidada selección de historias nuevas que abarcan desde el thriller psicológico hasta la comedia, pasando por la acción, la aventura y el drama de época.

Series que buscarán conquistar al público de Apple TV en 2026

Entre las novedades más destacadas de Apple TV para 2026 sobresalen varias series originales que cubren géneros diversos y prometen captar tanto a los seguidores de producciones de autor como al público generalista.

Lucky, con Anya Taylor-Joy, y The Dink, con Jake Johnson y Mary Steenburgen, encabezan las nuevas series de Apple TV para el verano de 2026. (REUTERS/Daniel Cole)

Imperfect Women inaugura la temporada de estrenos el 18 de marzo, abriendo la lista de lanzamientos del año. A finales de abril, el día 29, llegará Widow’s Bay, una serie que combina el terror y la comedia en una isla de Nueva Inglaterra. La trama sigue a un personaje interpretado por Matthew Rhys, empeñado en convencer a los turistas de que todo está bajo control a pesar de los extraños sucesos que inquietan a la comunidad local.

El 15 de julio será el turno de Lucky, una miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy. Inspirada en una novela de éxito, la historia sigue a una joven que intenta dejar atrás un pasado criminal, pero se ve forzada a enfrentar la oscuridad para sobrevivir. El 24 de julio debutará The Dink, una comedia con Jake Johnson y Mary Steenburgen en los papeles principales.

Otra serie esperada es Maximum Pleasure Guaranteed, cuyo estreno está previsto para el 20 de mayo. La producción se presenta como un thriller cómico encabezado por Tatiana Maslany. En abril, el día 15, también llegará Margo’s Got Money Troubles, que adelantó su primer avance durante el evento.

La plataforma decidió renovar anticipadamente algunas de sus producciones más exitosas. La temporada 2 de Your Friends & Neighbors ya tiene tráiler y la compañía confirmó que la serie contará con una tercera entrega.

El “Apple TV Press Day” reunió a grandes figuras como Keanu Reeves, Anya Taylor-Joy y Martin Scorsese para anunciar la estrategia de contenidos exclusivos. (REUTERS/Daniel Cole)

Películas originales de Apple TV para 2026

El catálogo cinematográfico de Apple TV también se amplía con propuestas de alto perfil y repartos de renombre. El 10 de abril se estrenará Outcome, una comedia negra con Keanu Reeves en el papel protagónico.

El 5 de junio verá la luz Cape Fear, una reinterpretación moderna del clásico, con la producción ejecutiva de Martin Scorsese y Steven Spielberg. La historia sigue a una pareja de recién casados que debe enfrentarse a un hombre que busca venganza tras salir de prisión.

Mayday, protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh, está programada para el 4 de septiembre. Por su parte, Matchbox: The Movie llegará el 9 de octubre con John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris y Arturo Castro en los roles principales. Esta película de acción y aventuras promete escenas espectaculares y una trama trepidante de espionaje, con Cena interpretando a un agente especial de la CIA.

El calendario de estrenos de Apple TV en 2026 incluye títulos esperados como Outcome, Eternity, Maximum Pleasure Guaranteed y Way of the Warrior Kid. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El cierre de la temporada cinematográfica lo marcará Way of the Warrior Kid, que se estrenará el 20 de noviembre. Este filme cuenta con la participación de Chris Pratt, Linda Cardellini y Jude Hill, y se inscribe dentro de los contenidos originales de alto nivel que la plataforma planea para el tramo final del año.

Fechas de estreno confirmadas para Apple TV en 2026

Eternity : 13 de febrero

Imperfect Women : 18 de marzo.

Outcome : 10 de abril.

Margo’s Got Money Troubles : 15 de abril.

Widow’s Bay : 29 de abril.

Maximum Pleasure Guaranteed : 20 de mayo.

Cape Fear : 5 de junio.

Lucky : 15 de julio.

The Dink : 24 de julio.

Mayday : 4 de septiembre.

Matchbox: The Movie : 9 de octubre.

Way of the Warrior Kid: 20 de noviembre.