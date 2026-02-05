Revelan que Amazon planea usar inteligencia artificial para acelerar producciones de series y películas

Amazon lanza un laboratorio de IA para acelerar la creación de series y películas en su estudio MGM. (Reuters)

Amazon ha adoptado una estrategia enfocada en el uso de inteligencia artificial (IA) para optimizar y acelerar el proceso de producción de películas y series, informó Reuters.

Esta decisión llega en un contexto donde Hollywood sigue debatiendo los riesgos y oportunidades que la IA representa para el empleo y el futuro del sector audiovisual.

A través del Amazon MGM Studio, según reportó la agencia de noticias, la compañía impulsa el desarrollo de nuevas herramientas que prometen reducir costos y agilizar tareas clave en la creación de contenido, sin prescindir del aporte creativo humano.

Un nuevo laboratorio de IA para la industria audiovisual

El responsable del proyecto es Albert Cheng, ejecutivo con larga experiencia en la industria del entretenimiento. Bajo su liderazgo, un equipo reducido de ingenieros, científicos y especialistas creativos trabaja en la creación de soluciones específicas para la producción audiovisual.

Las nuevas herramientas de IA buscan reducir los costos y mejorar la eficiencia en la producción audiovisual. (Amazon)

La estructura del equipo responde a la filosofía de “dos pizzas” instaurada por Jeff Bezos: grupos lo suficientemente pequeños como para alimentarse con solo dos pizzas, lo que garantiza agilidad y colaboración directa.

Amazon planea lanzar en marzo una beta cerrada de sus herramientas de IA, invitando a socios de la industria a probarlas. Los primeros resultados se darán a conocer en mayo.

Según Cheng, el objetivo principal es resolver los desafíos de la llamada “última milla” en la producción audiovisual, facilitando la integración de la IA con herramientas creativas estándar y mejorando aspectos como la consistencia de personajes entre diferentes tomas o la edición eficiente de escenas complejas.

La compañía también destaca que la IA no busca reemplazar la labor de guionistas, directores, actores ni diseñadores de personajes. Por el contrario, la propuesta de Amazon es que estos profesionales participen activamente en cada etapa del proceso, utilizando la IA como un recurso para potenciar la creatividad y la innovación.

Guionistas, directores y actores participarán activamente en cada etapa utilizando las soluciones de Amazon. (Reuters)

El uso de IA, puntualiza Cheng, permitirá asumir más riesgos y multiplicar la cantidad de proyectos, algo que los altos costos de producción habían restringido en los últimos años.

Colaboraciones, desafíos y primeras experiencias

El laboratorio de IA de Amazon se apoya en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) y colabora con diversos proveedores de grandes modelos de lenguaje, para ofrecer a los creadores varias opciones tanto en preproducción como en postproducción.

Entre las prioridades del equipo se encuentran la protección de la propiedad intelectual y la garantía de que los contenidos generados con IA no sean reutilizados sin autorización en otros sistemas de inteligencia artificial.

El estudio trabaja actualmente con figuras reconocidas de la industria, como el productor Robert Stromberg (Maléfica) y su empresa Secret City, el actor Kunal Nayyar (The Big Bang Theory) con Good Karma Productions, y Colin Brady, exanimador de Pixar e ILM. Estas colaboraciones buscan explorar y definir las mejores formas de implementar la tecnología en los flujos de trabajo reales.

El proyecto involucra colaboraciones con productores y animadores reconocidos de Hollywood. (Reuters)

Un ejemplo práctico del enfoque de Amazon es el uso de IA en la serie “House of David”. Para su segunda temporada, el director Jon Erwin incorporó inteligencia artificial junto con imágenes de acción real para crear escenas de batalla, logrando ampliar el alcance visual de la producción y reducir costos.

La apuesta de Amazon se produce en un momento de profundas transformaciones tecnológicas en Hollywood, marcado por la preocupación de actores y sindicatos respecto al avance de la IA. Voces como la de Emily Blunt han advertido sobre el riesgo de que sistemas como los actores virtuales puedan poner en peligro empleos tradicionales. A pesar de estos temores, Amazon sostiene que su enfoque apunta a complementar, no a reemplazar, el trabajo humano.

La implementación de IA en la industria audiovisual coincide con un proceso de reestructuración interna en Amazon, que desde octubre ha recortado cerca de 30.000 empleos corporativos, incluyendo puestos en Prime Video. La empresa considera que la adopción de inteligencia artificial es clave para mantener la competitividad y responder a los desafíos de una industria en evolución constante.