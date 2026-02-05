Tecno

Revelan que Amazon planea usar inteligencia artificial para acelerar producciones de series y películas

La estrategia involucra a creadores y socios de la industria en una fase de pruebas que busca transformar los procesos audiovisuales sin desplazar la creatividad humana

Guardar
Amazon lanza un laboratorio de
Amazon lanza un laboratorio de IA para acelerar la creación de series y películas en su estudio MGM. (Reuters)

Amazon ha adoptado una estrategia enfocada en el uso de inteligencia artificial (IA) para optimizar y acelerar el proceso de producción de películas y series, informó Reuters.

Esta decisión llega en un contexto donde Hollywood sigue debatiendo los riesgos y oportunidades que la IA representa para el empleo y el futuro del sector audiovisual.

A través del Amazon MGM Studio, según reportó la agencia de noticias, la compañía impulsa el desarrollo de nuevas herramientas que prometen reducir costos y agilizar tareas clave en la creación de contenido, sin prescindir del aporte creativo humano.

Un nuevo laboratorio de IA para la industria audiovisual

El responsable del proyecto es Albert Cheng, ejecutivo con larga experiencia en la industria del entretenimiento. Bajo su liderazgo, un equipo reducido de ingenieros, científicos y especialistas creativos trabaja en la creación de soluciones específicas para la producción audiovisual.

Las nuevas herramientas de IA
Las nuevas herramientas de IA buscan reducir los costos y mejorar la eficiencia en la producción audiovisual. (Amazon)

La estructura del equipo responde a la filosofía de “dos pizzas” instaurada por Jeff Bezos: grupos lo suficientemente pequeños como para alimentarse con solo dos pizzas, lo que garantiza agilidad y colaboración directa.

Amazon planea lanzar en marzo una beta cerrada de sus herramientas de IA, invitando a socios de la industria a probarlas. Los primeros resultados se darán a conocer en mayo.

Según Cheng, el objetivo principal es resolver los desafíos de la llamada “última milla” en la producción audiovisual, facilitando la integración de la IA con herramientas creativas estándar y mejorando aspectos como la consistencia de personajes entre diferentes tomas o la edición eficiente de escenas complejas.

La compañía también destaca que la IA no busca reemplazar la labor de guionistas, directores, actores ni diseñadores de personajes. Por el contrario, la propuesta de Amazon es que estos profesionales participen activamente en cada etapa del proceso, utilizando la IA como un recurso para potenciar la creatividad y la innovación.

Guionistas, directores y actores participarán
Guionistas, directores y actores participarán activamente en cada etapa utilizando las soluciones de Amazon. (Reuters)

El uso de IA, puntualiza Cheng, permitirá asumir más riesgos y multiplicar la cantidad de proyectos, algo que los altos costos de producción habían restringido en los últimos años.

Colaboraciones, desafíos y primeras experiencias

El laboratorio de IA de Amazon se apoya en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) y colabora con diversos proveedores de grandes modelos de lenguaje, para ofrecer a los creadores varias opciones tanto en preproducción como en postproducción.

Entre las prioridades del equipo se encuentran la protección de la propiedad intelectual y la garantía de que los contenidos generados con IA no sean reutilizados sin autorización en otros sistemas de inteligencia artificial.

El estudio trabaja actualmente con figuras reconocidas de la industria, como el productor Robert Stromberg (Maléfica) y su empresa Secret City, el actor Kunal Nayyar (The Big Bang Theory) con Good Karma Productions, y Colin Brady, exanimador de Pixar e ILM. Estas colaboraciones buscan explorar y definir las mejores formas de implementar la tecnología en los flujos de trabajo reales.

El proyecto involucra colaboraciones con
El proyecto involucra colaboraciones con productores y animadores reconocidos de Hollywood. (Reuters)

Un ejemplo práctico del enfoque de Amazon es el uso de IA en la serie “House of David”. Para su segunda temporada, el director Jon Erwin incorporó inteligencia artificial junto con imágenes de acción real para crear escenas de batalla, logrando ampliar el alcance visual de la producción y reducir costos.

La apuesta de Amazon se produce en un momento de profundas transformaciones tecnológicas en Hollywood, marcado por la preocupación de actores y sindicatos respecto al avance de la IA. Voces como la de Emily Blunt han advertido sobre el riesgo de que sistemas como los actores virtuales puedan poner en peligro empleos tradicionales. A pesar de estos temores, Amazon sostiene que su enfoque apunta a complementar, no a reemplazar, el trabajo humano.

La implementación de IA en la industria audiovisual coincide con un proceso de reestructuración interna en Amazon, que desde octubre ha recortado cerca de 30.000 empleos corporativos, incluyendo puestos en Prime Video. La empresa considera que la adopción de inteligencia artificial es clave para mantener la competitividad y responder a los desafíos de una industria en evolución constante.

Temas Relacionados

AmazonInteligencia artificialPrime videoPelículasSeriesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Gemini crece imparable: la IA de Google supera los 750 millones de usuarios activos mensuales

El crecimiento ha sido impulsado por el éxito de su nueva versión Gemini 3 y el creciente interés global por soluciones avanzadas de IA

Gemini crece imparable: la IA

Caen las acciones de PayPal tras malos resultados y relevo en la dirección ejecutiva

El número de transacciones por cuenta activa cayó un 5 % en los últimos 12 meses, con una media de 57,7 dólares

Caen las acciones de PayPal

Google ha comenzado a bloquear la reproducción de YouTube en segundo plano en navegadores de terceros

La empresa busca limitar la función exclusivamente a los suscriptores de YouTube Premium

Google ha comenzado a bloquear

Todo sobre Gemini: la IA de Google que ya usas sin darte cuenta

A diferencia de otros modelos de inteligencia artificial, Gemini puede procesar enormes cantidades de información simultáneamente, como libros completos

Todo sobre Gemini: la IA

Así funciona el “espejo de IA”, la aplicación para que las personas ciegas se conozcan más

La inteligencia artificial permite acceder a información detallada sobre su apariencia y su entorno

Así funciona el “espejo de
DEPORTES
El video que abrió el

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

Platense iguala con Argentino Monte Maíz por los 16avos de final de la Copa Argentina

El mensaje de Icardi a la China Suárez tras romper un récord histórico en el Galatasaray: “La mujer que estuvo cuando no había luces”

Ocho jugadores involucrados, incluida una megaestrella: el megacanje que revoluciona a la NBA

El secreto detrás de las canchas de tenis más llamativas: cómo los nuevos tonos conquistan torneos y dividen opiniones

TELESHOW
La divertida travesura que le

La divertida travesura que le hizo Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, a su abuela: el video

El álbum de María Becerra en sus espectaculares vacaciones en familia en las playas de Costa Rica: “Qué lugar más mágico”

El error de Momi Giardina durante sus vacaciones que la dejó sin alojamiento: “No tenemos dónde ir a dormir”

Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina, se sometió a una cirugía clave para seguir cantando

Cómo fue el segundo round de Wanda Nara y la China Suárez en TV: los posteos de la conductora de MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos e Irán se

Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

Crisis en Cuba: la dictadura busca apoyo de China y Rusia ante el fin del apoyo venezolano y la presión de Donald Trump

De Bring Me To Life a Call Me When You’re Sober: Evanescence y el poder de tres canciones que marcaron a toda una generación

Expira el último tratado nuclear entre Rusia y Estados Unidos sin acuerdo para su renovación

Transición en Venezuela: al menos 22 presos políticos fueron excarcelados