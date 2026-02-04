Top 3 carreras universitarias que no debes estudiar para no perder dinero, según la IA

Es importante escoger una carrera universitaria cuya inversión no produzca perdida de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás pensando en comenzar una carrera universitaria, existen algunas opciones que conviene evitar, de acuerdo con la inteligencia artificial. Estas disciplinas presentan baja empleabilidad, salarios reducidos, saturación del mercado o escasa sintonía con las demandas actuales.

En primer lugar aparece la filosofía, una carrera que enfrenta un mercado laboral sumamente restringido.

Las salidas profesionales más frecuentes son la docencia y la investigación académica, ámbitos con escasas vacantes y una competencia intensa. Por este motivo, una parte considerable de los egresados termina desempeñándose en sectores alejados de su especialización.

Hay carreras que la inteligencia artificial no recomienda por baja empleabilidad, sueldos bajos, saturación o poca demanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras carreras universitarias evitar estudiar

Otras carreras universitarias que la inteligencia artificial desaconseja incluyen artes plásticas/bellas artes y administración de empresas sin especialización.

Artes plásticas o bellas artes presenta ingresos inestables y una demanda formal limitada. En este campo, el talento suele tener mayor peso que el título universitario, lo que genera dificultades para encontrar oportunidades laborales vinculadas a la formación recibida. Además, existe el riesgo de contraer deudas sin garantías reales de inserción profesional.

Por su parte, la administración de empresas, cuando carece de una especialización, se caracteriza por un perfil ampliamente genérico y fácilmente reemplazable. Esto dificulta la diferenciación en un mercado saturado; sin habilidades complementarias ni un área concreta de especialización, la competencia resulta elevada y los salarios suelen ser bajos.

La ingeniería de prompts es considerada una carrera exitosa hoy en día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué carreras universitarias estudiar

Por otra parte, las carreras que deberías estudiar son ingeniería de prompts, ingeniería ambiental y psicología, de acuerdo con la inteligencia artificial.

Los ingenieros de prompts se encuentran entre los perfiles con mayor proyección. Estos especialistas optimizan el funcionamiento de la tecnología basada en IA y su demanda crece de forma acelerada a medida que la inteligencia artificial se expande a distintos sectores.

“Quizás hoy la ingeniería de prompts sea el perfil más demandado, porque en el nuevo mundo no será clave quién tiene la información, sino quién sabe hacer las mejores preguntas, quién tiene la inteligencia para formular la mejor pregunta”, explicó Patricio Espinosa, gerente general para el norte de Sudamérica en IBM.

Al momento de escoger una carrera universitaria, es importante considerar su proyección a futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biotecnología también registra una expansión notable. Esta disciplina combina conocimientos de biología, química y tecnología para generar soluciones innovadoras en salud, agricultura y energía.

Los profesionales del área participan en el diseño de medicamentos, alimentos genéticamente mejorados y procesos industriales sostenibles.

Psicología es otra carrera que experimenta un crecimiento, impulsada por el interés creciente en la salud mental y el bienestar. Los psicólogos intervienen en entornos clínicos, educativos y organizacionales, donde analizan el comportamiento y diseñan estrategias para mejorar la calidad de vida.

La inteligencia artificial puede detectar patrones, pero la terapia efectiva exige empatía y conexión humana, según la European School of International Education. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la inteligencia artificial puede identificar patrones y ofrecer herramientas de autoayuda, la European School of International Education advierte que la terapia efectiva requiere una comprensión emocional profunda, empatía y la capacidad de establecer un vínculo genuino con los pacientes.

Por último, la ingeniería ambiental se consolida como un sector fundamental para la protección de los recursos naturales y la reducción del impacto humano. Estos profesionales lideran la gestión sostenible, el tratamiento de residuos y el desarrollo de fuentes de energía limpia.

Bill Gates ha realizado importantes inversiones en el sector y atribuye a la innovación tecnológica y la apuesta por energías renovables la reducción global del 40% en las proyecciones de emisiones de carbono para 2040.

Considera hablar con profesionales en el área al momento de inclinarte por una profesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo escoger una carrera universitaria

Elegir una carrera universitaria requiere analizar intereses personales, habilidades y las demandas del mercado laboral. Es fundamental investigar las oportunidades de empleo, los salarios promedio y el nivel de especialización que exige cada disciplina.

Consultar con profesionales del sector, asistir a ferias educativas y revisar planes de estudio puede aportar claridad. Evaluar la proyección a futuro y la flexibilidad de cada carrera ayuda a tomar una decisión informada.

Es importante considerar el equilibrio entre vocación y salida laboral, así como la posibilidad de complementar la formación académica con cursos o prácticas profesionales para mejorar la empleabilidad.