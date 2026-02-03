Top 5 carreras universitarias que no hay que estudiar para no perder tiempo ni dinero, según la IA

Hay carreras que la inteligencia artificial no recomienda por baja empleabilidad, sueldos bajos, saturación o poca demanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si planeas comenzar una carrera universitaria, existen algunas opciones que la inteligencia artificial desaconseja por su baja empleabilidad, salarios limitados, saturación del mercado o falta de ajuste con las demandas actuales. La conveniencia de cada carrera depende del país y del contexto particular.

Un ejemplo es Filosofía, cuya principal dificultad radica en un mercado laboral muy reducido.

La salida más habitual es la docencia o la investigación académica, áreas con pocas vacantes y alta competencia. Como consecuencia, numerosos egresados terminan trabajando en sectores ajenos a su formación.

La utilidad de una carrera varía según el país y el contexto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras carreras universitarias no estudiar, según la IA

Otras carreras que la inteligencia artificial recomienda no estudiar son:

Artes plásticas / Bellas artes.

Esta carrera presenta ingresos inestables y una demanda formal limitada. El talento suele pesar más que el título universitario, por lo que muchos egresados se enfrentan a la dificultad de encontrar oportunidades laborales relacionadas con su formación. Existe el riesgo de endeudarse sin garantías reales de inserción en el mercado.

Administración de empresas (sin especialización).

El perfil es ampliamente genérico y resulta fácilmente reemplazable, lo que dificulta la diferenciación en un mercado saturado. Sin habilidades adicionales o un área de especialización, la competencia es alta y los salarios tienden a ser bajos.

Turismo y hotelería.

El sector se caracteriza por la informalidad. Además, el empleo depende de factores externos como crisis económicas, pandemias o la estacionalidad, lo que genera inestabilidad laboral.

Turismo y hotelería es un sector con alta informalidad y empleo afectado por crisis o temporadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia suele ser más valorada que el título y cada año miles de graduados se suman al mercado. Resulta recomendable solo si se complementa con finanzas, analítica, tecnología o emprendimiento.

Derecho.

El mercado de abogados está sobresaturado. Sin un posgrado o una especialización definida, existe una brecha importante entre las expectativas y la realidad laboral.

Los altos ingresos se limitan a una minoría con especializaciones, contactos o empleos en grandes firmas, y existe el riesgo de invertir cinco años de estudio sin una orientación clara hacia áreas como tecnología, datos o derecho digital.

Carreras universitarias que tendrán éxito en el futuro

Según la inteligencia artificial, entre las profesiones con mayor proyección destacan los ingenieros de prompts, especialistas que perfeccionan el funcionamiento de esta tecnología.

Solo una minoría logra altos ingresos en derecho, sobre todo quienes cuentan con especialización, contactos o empleos en grandes firmas. Estudiar sin orientación clara implica un riesgo. (imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda de estos perfiles crece rápidamente a medida que la IA se implementa en múltiples sectores. “Quizás hoy la ingeniería de prompts sea el perfil más demandado, porque en el nuevo mundo no será clave quién tiene la información, sino quién sabe hacer las mejores preguntas, quién tiene la inteligencia para formular la mejor pregunta”, afirmó Patricio Espinosa, gerente general del norte de Sudamérica en IBM.

Otra área en auge es la biotecnología, disciplina que integra conocimientos de biología, química y tecnología para crear soluciones innovadoras en salud, agricultura y energía. Los profesionales del sector participan en el desarrollo de medicamentos, alimentos genéticamente mejorados y procesos industriales sostenibles.

La psicología también está en crecimiento, impulsada por el aumento del interés en la salud mental y el bienestar personal. Los psicólogos intervienen en ámbitos clínicos, educativos y organizacionales, analizando el comportamiento y diseñando estrategias para mejorar la calidad de vida.

La inteligencia artificial puede detectar patrones, pero la terapia efectiva exige empatía y conexión humana, según la European School of International Education. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la European School of International Education, aunque la inteligencia artificial puede identificar patrones de conducta y ofrecer recursos de autoayuda, la labor terapéutica requiere comprensión emocional profunda, empatía y la habilidad de conectar genuinamente con los pacientes.

La ingeniería ambiental se consolida como un campo clave para la protección de los recursos naturales y la reducción del impacto humano.

Estos ingenieros impulsan la gestión sostenible, el tratamiento de residuos y el desarrollo de energías limpias. Bill Gates ha invertido considerablemente en el sector y atribuye la reducción global del 40% en las previsiones de emisiones de carbono hacia 2040 a la innovación tecnológica y la inversión en energías renovables.