Cuáles son las carreras universitarias de tecnología mejor pagas en 2026, según la IA

Las carreras universitarias de tecnología mejor pagadas en 2026 exigen especialización, adaptación y visión estratégica para conectar innovación con negocios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología para el año 2026 ha transformado de raíz el mercado laboral. Las carreras universitarias de tecnología mejor pagadas ya no solo se definen por el dominio del código, sino por la capacidad de especialización, adaptación y una visión estratégica capaz de conectar la innovación con las necesidades empresariales.

Tanto ChatGPT como Gemini, dos chatbots de inteligencia artificial, coinciden en que los salarios en el sector tecnológico están ligados a la escasez de talento especializado, la responsabilidad crítica de ciertos roles y la velocidad con la que emergen nuevas tendencias.

Los detalles revelan una serie de caminos profesionales que lideran la tabla salarial y explican por qué su demanda es tan alta.

Las carreras que vale la pena estudiar en 2026

Inteligencia Artificial y Machine Learning

La ingeniería en inteligencia artificial y machine learning (ML) encabeza la lista de profesiones tecnológicas mejor remuneradas. Según ambos chatbtos de IA, el atractivo salarial no reside únicamente en la creación de modelos, sino en la integración efectiva de estos en productos concretos: desde grandes modelos de lenguaje (LLMs) hasta sistemas de visión por computadora.

Los especialistas con la habilidad de escalar soluciones de IA, optimizar su costo computacional y adaptarlas a aplicaciones reales son los más buscados. La demanda de expertos en Python, TensorFlow o PyTorch, así como en MLOps y técnicas de generación aumentada por recuperación (RAG), se mantiene firme.

La escasez de talento especializado y la responsabilidad crítica de ciertos roles elevan los salarios en los sectores de inteligencia artificial y tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este campo, la barrera de entrada es considerablemente alta debido a la necesidad de sólidos conocimientos matemáticos y experiencia comprobada, lo que contribuye a salarios superiores al promedio del sector.

Además, la especialización en áreas como procesamiento de lenguaje natural (NLP) o MLOps incrementa la remuneración. Estos roles son especialmente valorados en empresas que impulsan la automatización avanzada, la interpretación de datos no estructurados y el desarrollo de productos inteligentes.

Ciencia de Datos y Big Data

La ciencia de datos y la ingeniería de datos representan otro pilar de altos ingresos. Los profesionales senior, con capacidad para trabajar con datos no estructurados, limpiar información y entrenar modelos de IA propietarios, ven sus salarios crecer debido a la importancia estratégica que tienen para las empresas.

Las habilidades más demandadas en 2026 incluyen manejo de estadística avanzada, dominio de tecnologías de Big Data como Spark y Hadoop, y competencias en visualización de datos para la toma de decisiones. En sectores como finanzas, retail, salud y tecnología, estos perfiles se han vuelto esenciales para transformar información bruta en ventajas competitivas.

Profesionales senior en ciencia de datos y Big Data, capaces de limpiar información y entrenar modelos propietarios, ven incrementados sus ingresos por su impacto estratégico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingeniería de datos y Big Data Engineering también figura entre las carreras más lucrativas, sobre todo para quienes construyen sistemas capaces de manejar grandes volúmenes de información. La remuneración puede incluso superar la de los científicos de datos, dependiendo de la especialización y el tipo de empresa.

Ciberseguridad

El auge de la computación cuántica y los ciberataques impulsados por IA ha convertido a la ciberseguridad en una prioridad absoluta. Los salarios en este rubro reflejan la tensión entre la necesidad de proteger activos críticos y la escasez de expertos capaces de anticipar y repeler amenazas avanzadas.

En 2026, los roles mejor pagados dentro de la ciberseguridad son aquellos enfocados en la arquitectura de redes bajo el enfoque “Zero Trust”, así como los especialistas en seguridad ofensiva (Red Teaming) y los ingenieros de seguridad de aplicaciones.

Infraestructura y Cloud Computing

La arquitectura en la nube (Cloud Computing) sostiene la operatividad de todos los sistemas inteligentes modernos. Los arquitectos de soluciones cloud diseñan y gestionan infraestructuras complejas en plataformas como AWS, Azure y Google Cloud. En 2026, la tendencia dominante es el enfoque multi-cloud, que combina servicios de varios proveedores para optimizar costos y resiliencia.

El auge de la ciberseguridad en 2026 responde al avance de la computación cuántica y los ciberataques, con altos salarios para arquitectos de redes y especialistas en Zero Trust. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de este ámbito, la ingeniería DevOps y el Site Reliability Engineering (SRE) cobran especial importancia. Aseguran que los sistemas corporativos tengan alta disponibilidad y permitan a los desarrolladores operar con mayor eficiencia. La automatización, la integración continua (CI/CD), el monitoreo con herramientas como Prometheus o Grafana y la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo (DevSecOps) son competencias esenciales.

Blockchain, Web3 y Robótica

Aunque de nicho, el desarrollo blockchain y Web3 sigue generando salarios elevados, sobre todo en áreas como Finanzas Descentralizadas (DeFi) y contratos inteligentes (Smart Contracts). La escasez de talento y la complejidad técnica de estos sistemas hacen que quienes dominan la materia sean altamente valorados.

Por otro lado, la robótica y la automatización integran software y hardware para aplicaciones industriales avanzadas, desde manufactura inteligente hasta vehículos autónomos. Si bien los salarios pueden ser menores que en IA pura o ciberseguridad, siguen por encima de la media, especialmente en sectores de alta tecnología.