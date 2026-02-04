Cómo transferir chats y datos de WhatsApp a un nuevo Android: guía paso a paso

Cómo transferir todos tus chats y archivos de WhatsApp al cambiar de Android sin perder información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar de teléfono móvil es una situación cada vez más común, y uno de los principales retos para los usuarios es no perder las conversaciones y archivos importantes de WhatsApp.

Con la cantidad de fotos, mensajes, videos y documentos que se comparten a diario, garantizar la migración completa de los datos al nuevo dispositivo se ha vuelto esencial. Hoy, la transferencia de chats y archivos de WhatsApp entre dispositivos Android es un proceso accesible, pero requiere seguir ciertos pasos de forma precisa para evitar pérdidas de información.

De acuerdo al servicio técnico de Google, el proceso está diseñado para ser seguro y minimizar posibles errores, aunque hay detalles importantes que debes tener en cuenta.

La transferencia correcta de datos requiere conexión estable, la misma cuenta de Google y atención a detalles clave para evitar pérdidas, asegurando que todo tu historial de chats llegue intacto al nuevo dispositivo - (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué necesitas antes de comenzar

Para realizar la transferencia de datos entre dispositivos Android, asegúrate de contar con lo siguiente:

Tu teléfono antiguo con WhatsApp y la copia de seguridad habilitada.

El nuevo teléfono Android.

Una conexión a Internet estable.

Acceso a la misma cuenta de Google en ambos dispositivos.

Ten presente que este procedimiento está pensado exclusivamente para transferencias entre dispositivos Android. En otros sistemas operativos, como iOS, los pasos y requisitos pueden diferir.

Paso 1: Crea una copia de seguridad en Google Drive

El primer paso es garantizar que tus datos están seguros en la nube antes de cambiar de dispositivo.

En tu antiguo teléfono Android, abre WhatsApp. Toca el menú de tres puntos (arriba a la derecha) y selecciona Ajustes. Ingresa en Chats y luego en Copia de seguridad del chat. Toca Crear copia de seguridad y espera a que se complete el proceso.

Asegúrate de que la copia de seguridad esté vinculada a tu cuenta de Google y que incluya los archivos multimedia si deseas conservar fotos y videos.

Paso 2: Instala WhatsApp en el nuevo teléfono

Una vez creada la copia, instala WhatsApp en el dispositivo nuevo si no lo has hecho previamente:

Abre la Google Play Store. Descarga e instala la aplicación de WhatsApp. Inicia sesión con el mismo número de teléfono que usabas en el dispositivo anterior.

Desde crear una copia de seguridad hasta restaurar datos y solucionar problemas habituales, estos pasos te ayudarán a proteger tus conversaciones y archivos valiosos durante el cambio de smartphone - (Imagen ilustrativa Infobae)

Paso 3: Restaura los datos desde la copia de seguridad

Al abrir WhatsApp por primera vez en el nuevo teléfono y verificar tu número, el sistema detectará la copia de seguridad en Google Drive.

Si se te pregunta, elige Restaurar desde una copia de seguridad .

Si ambos dispositivos están en la misma red WiFi y tienes la opción, puedes seleccionar Transferir desde el teléfono antiguo para mayor velocidad.

Una vez restaurados los datos, tus chats y archivos aparecerán en el nuevo dispositivo.

Solución a problemas frecuentes

No encuentro la copia de seguridad: Verifica que estés usando la misma cuenta de Google en ambos dispositivos y que la copia de seguridad se haya realizado correctamente en el dispositivo anterior.

Faltan mensajes o archivos tras la restauración: Consulta la fecha y hora de la última copia de seguridad para asegurarte de que incluya todos los mensajes y archivos recientes. Si es necesario, repite el proceso de copia y restauración.

WhatsApp no está instalado en el nuevo dispositivo: Instala la aplicación desde la Play Store y sigue el proceso de configuración recomendado.

Cambio de número de teléfono: No es posible transferir directamente los datos a un número diferente. Si necesitas cambiar tu número, hazlo primero en el dispositivo antiguo antes de transferir los chats.

Consejos adicionales de seguridad

No pierdas tus recuerdos: cómo mover chats y archivos de WhatsApp entre teléfonos Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No utilices aplicaciones de terceros para migrar los datos, ya que pueden causar errores y no están soportadas oficialmente.

Recuerda que transferir el historial de chat sobrescribirá cualquier conversación nueva creada en el dispositivo de destino.

La restauración de imágenes y archivos multimedia puede demorar varias horas dependiendo de la cantidad de datos y la velocidad de la conexión.

Transferir correctamente los chats y archivos de WhatsApp al cambiar de Android no solo protege recuerdos y conversaciones importantes, sino que garantiza una transición fluida entre dispositivos.

Siguiendo estos pasos y recomendaciones, el proceso es sencillo y seguro, minimizando el riesgo de perder información valiosa durante la actualización de tu teléfono. Mantente atento a las indicaciones oficiales y, ante cualquier inconveniente, consulta el soporte técnico de Google o WhatsApp para resolver dudas específicas.