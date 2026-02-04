Lista de celulares sin Netflix a partir del 15 de febrero de 2026

Se debe mantener actualizado el dispositivo para evitar perder el acceso a Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 15 de febrero de 2026, la aplicación de Netflix dejará de funcionar en una variedad de teléfonos inteligentes que no cumplan con los requisitos de sistema operativo.

Este cambio impactará en dispositivos cuyos fabricantes ya no ofrecen actualizaciones, lo que los expone a problemas de seguridad y limita el acceso a funciones y servicios digitales.

Cuál es el principal requisito para que Netflix esté disponible en un celular

El principal requisito para conservar el acceso a Netflix será contar con Android 7.0, iOS 17.0 o versiones posteriores. Según información publicada en las páginas de Netflix en Play Store y App Store, los celulares que no logren actualizarse a estos sistemas operativos quedarán excluidos de la plataforma.

Teléfonos antiguos como Galaxy S3, LG G2 y Xperia Z perderán acceso a la aplicación de Netflix por la falta de actualizaciones. (Foto: Europa Press)

Entre los modelos de Android afectados están el Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, LG Optimus L5, LG Optimus L7, LG G2, Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3. Estos modelos, lanzados entre 2011 y 2014, ya no reciben actualizaciones de software ni parches de seguridad por parte de sus fabricantes.

La situación es similar en el ecosistema de Apple. Desde el iPhone X hacia modelos anteriores, los dispositivos no son compatibles con iOS 17.0, pues quedaron fuera del ciclo de actualizaciones de la compañía.

Aunque estos iPhone continúan funcionando con la versión de sistema actualmente instalada, ya no reciben nuevas características, optimizaciones de rendimiento ni parches de seguridad.

Qué pasa si un celular no está actualizado a la versión más reciente

Los dispositivos sin actualizaciones quedan expuestos a riesgos de seguridad y a la pérdida de funciones digitales clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incompatibilidad con versiones recientes del sistema operativo acarrea problemas que afectan la privacidad y la funcionalidad de los dispositivos. Sin las actualizaciones, los teléfonos quedan expuestos a vulnerabilidades y riesgos de seguridad.

Además, cada vez más aplicaciones exigen versiones recientes del sistema operativo para operar, lo que reduce la disponibilidad de servicios o puede provocar que algunas apps dejen de funcionar completamente.

El fin del soporte se traduce en la ausencia de innovaciones o mejoras que los desarrolladores introducen en las versiones más recientes, limitando la experiencia del usuario.

Un sistema desactualizado puede causar bloqueos, lentitud y errores de compatibilidad con el hardware, deteriorando el rendimiento general del teléfono, especialmente en tareas que requieren conexión a internet.

Cómo saber la versión del sistema operativo de un celular

Verificar la versión del sistema operativo es fundamental para asegurar la compatibilidad futura con aplicaciones como Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para verificar la versión del sistema operativo de un dispositivo, en Android se debe ingresar a la aplicación ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, buscar ‘Acerca del teléfono’ y luego acceder a ‘Información del software’, donde figuran la versión de Android, el número de compilación y el nivel de parche de seguridad.

En iPhone, este dato se localiza en la aplicación ‘Configuración’, dentro de la sección ‘General’ y la opción ‘Información’, junto al campo ‘Versión de software’.

En este sentido, identificar la versión del sistema es relevante, porque determina si un teléfono puede aspirar a recibir futuras actualizaciones o mantener la compatibilidad con servicios y aplicaciones.

La imposibilidad de actualizar lo deja fuera del ecosistema de seguridad y prestaciones digitales que habilitan los sistemas operativos más recientes.

Qué otros dispositivos antiguos se quedarán sin la aplicación de Netflix

La medida afecta a otros aparatos como televisores. (Imagen ilustrativa Infobae)

A partir de la misma fecha, Netflix dejará de estar disponible en una gran variedad de televisores inteligentes, impactando a los usuarios cuyo acceso a la aplicación depende de modelos lanzados hace más de una década.

Esta decisión, impulsada por la necesidad de elevar la calidad audiovisual, introducir funciones avanzadas y reforzar la seguridad, forzará a los propietarios de aparatos incompatibles a buscar alternativas si desean mantener el acceso a la plataforma streaming.

La medida alcanzará dispositivos populares como: los dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación, así como modelos de Panasonic y LG fabricados antes de 2015, y los Smart TV de Samsung serie EOS producidos entre 2012 y 2015, dejarán de ser compatibles.

Asimismo, varias versiones de la serie Bravia de Sony, con identificadores como KDL, XBR, W95 y X95 no podrán acceder a Netflix.

Los televisores mencionados ya no podrán abrir, descargar ni actualizar la app de Netflix, porque las actualizaciones técnicas elevarán los requisitos en memoria RAM, potencia de procesamiento y soporte de protocolos modernos de conexión.