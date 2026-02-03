Tecno

Magis TV no sirve: por qué Xuper TV es peligroso y qué usar como reemplazo

Para continuar viendo series y películas gratis, los usuarios pueden acudir a plataformas como Pluto TV, que se encuentra disponible en Play Store y App Store

No se puede acceder a
No se puede acceder a Xuper TV y Magis TV dado que han sido deshabilitadas.

Magis TV ha dejado de funcionar, al igual que Xuper TV, porque plataformas como Amazon Fire TV las deshabilitaron por distribuir contenido sin derechos de autor. En Argentina, una resolución judicial ordenó el bloqueo de Magis TV tras demandas de titulares de derechos audiovisuales, al comprobar que transmitía películas, series y deportes sin licencia.

La justicia advirtió que instalar aplicaciones piratas representa una infracción y un riesgo para la seguridad, ya que muchas APK evitan los controles y pueden introducir software malicioso en los dispositivos.

Por qué es peligroso usar Magis TV y Xuper TV

Utilizar aplicaciones como Magis TV y Xuper TV implica varios riesgos importantes para los usuarios. En primer lugar, estas plataformas operan sin los derechos legales para transmitir películas, series y eventos deportivos, lo que constituye una infracción a la propiedad intelectual.

Xuper TV es el reemplazo
Xuper TV es el reemplazo pirata de Magis TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al acceder a contenido de forma ilegal, el usuario se expone a posibles sanciones legales, especialmente en países donde la justicia ha reforzado el control sobre la distribución no autorizada de material audiovisual.

Además del aspecto legal, existe un peligro para la seguridad digital. Muchas de estas aplicaciones piratas se distribuyen en formato APK, lo que obliga a los usuarios a instalarlas fuera de las tiendas oficiales.

Este procedimiento evita los controles habituales de seguridad, aumentando la probabilidad de que el software contenga virus, troyanos o programas maliciosos diseñados para robar información personal, contraseñas o incluso tomar el control del dispositivo.

Xuper TV distribuye contenido pirata.
Xuper TV distribuye contenido pirata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación de aplicaciones no verificadas también puede provocar fallos en el funcionamiento del equipo, pérdida de datos y exposición a fraudes en línea.

Un análisis realizado por la empresa de ciberseguridad ESET resalta que la descarga desde fuentes no verificadas convierte a dichos sitios en espacios propicios para la propagación de amenazas informáticas.

Según el informe de ESET, la app pirata pide acceso a funciones críticas del sistema, como la recuperación de información sobre las tareas en ejecución mediante el permiso android.permission.GET_TASKS.

Esta autorización permite a una aplicación maliciosa descubrir datos privados sobre otras apps, lo que facilita la obtención de información confidencial sobre el uso del dispositivo.

Amazon desabilitó Xuper TV de
Amazon desabilitó Xuper TV de Fire TV. (Amazon)

Otros permisos preocupantes incluyen la capacidad de montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble. Este acceso habilita a un atacante a montar sistemas de archivos maliciosos o desactivar sistemas esenciales, poniendo en riesgo la seguridad y estabilidad del dispositivo.

Por estos motivos, tanto organismos judiciales como plataformas tecnológicas han bloqueado Magis TV y Xuper TV, advirtiendo sobre los riesgos asociados a su uso. Optar por servicios legales y seguros es la mejor manera de proteger la información personal y evitar problemas mayores.

Qué alternativas a Magis TV y Xuper TV hay

Algunas alternativas seguras y gratuitas a Magis TV y Xuper TV son:

  • Pluto TV. 

Brinda acceso a canales en vivo y una amplia variedad de películas y series, como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Su principal ventaja es que no exige crear una cuenta para ver el contenido.

Pluto TV está disponible en
Pluto TV está disponible en la Play Store y App Store. (Pluto TV)
  • Rakuten TV. 

Para ver títulos gratis, hay que ingresar a la sección ‘Free’. Allí es posible encontrar películas populares como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro. Destaca por ofrecer películas que fueron éxitos de taquilla en años anteriores.

  • RTVE Play.

Es la plataforma online de la Radio Televisión Española y permite ver sin costo series, películas, documentales, noticias y programas como MasterChef, todos producidos por la televisión pública de España.

  • FilmRise.

Este servicio estadounidense, financiado con publicidad, ofrece series y películas como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

  • YouTube.

Propiedad de Google, permite ver gratuitamente videos, documentales, series web y contenido educativo. No requiere suscripción para acceder a la mayoría de los videos; basta con instalar la aplicación y buscar entre millones de opciones.

