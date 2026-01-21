Descargar Magis TV en el celular: los peligros ocultos de esta app que promete películas gratis

Estas dos aplicaciones se han popularizado, pero es clave que los usuarios conozcan a qué se exponen si deciden instalar estos servicios en sus dispositivos. (Fotocomposición Infobae)

La posibilidad de acceder a películas y series sin pagar una suscripción ha llevado a que aplicaciones piratas como Magis TV y XUPER TV ganen popularidad en países como Argentina, Colombia y México.

Descargar aplicaciones ilegales en el celular puede parecer una solución atractiva frente al costo de los servicios tradicionales. No obstante, detrás de esta aparente gratuidad se ocultan riesgos que afectan la seguridad del usuario, la integridad de los dispositivos y hasta el plano legal, tal como advierten expertos y autoridades internacionales.

Por qué instalar Magis TV desde sitios no oficiales es peligroso

A diferencia de las aplicaciones legítimas disponibles en Google Play Store o App Store, apps como Magis TV suelen encontrarse fuera de las tiendas oficiales, lo que obliga a los usuarios a descargar archivos desde sitios web alternativos.

Magis TV no está disponible en ninguna tienda oficial de aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica elimina los controles de calidad y seguridad que imponen los sistemas operativos, abriendo la puerta a la distribución de software malicioso.

Un análisis realizado por la empresa de ciberseguridad ESET resalta que la descarga desde fuentes no verificadas convierte a dichos sitios en espacios propicios para la propagación de amenazas informáticas.

Una vez instalado, el programa puede comprometer la integridad del dispositivo, exponiendo al usuario a infecciones de malware, robo de información y manipulación remota del sistema.

Qué permisos peligrosos solicita Magis TV en el celular

Al instalar Magis TV, el usuario se enfrenta a una solicitud de permisos que excede lo habitual para aplicaciones streaming. Según el informe de ESET, la app pirata pide acceso a funciones críticas del sistema, como la recuperación de información sobre las tareas en ejecución mediante el permiso android.permission.GET_TASKS.

La plataforma solicita permisos que van más allá de los que pide habitualmente una app segura. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta autorización permite a una aplicación maliciosa descubrir datos privados sobre otras apps, lo que facilita la obtención de información confidencial sobre el uso del dispositivo.

Otros permisos preocupantes incluyen la capacidad de montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble. Este acceso habilita a un atacante a montar sistemas de archivos maliciosos o desactivar sistemas esenciales, poniendo en riesgo la seguridad y estabilidad del dispositivo.

La organización experta en ciberseguridad advierte que estos permisos son clasificados como potencialmente indeseables (PUA), pues pueden ser explotados para fines maliciosos.

Cómo puede afectar Magis TV la privacidad y los datos personales

La aplicación habilita la publicación de notificaciones (android.permission.POST NOTIFICATIONS), lo que permite el envío de spam, intentos de phishing o contenido inapropiado directo al dispositivo.

La instalación de esta app puede aumentar el riesgo de phishing y spam. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, la autorización para acceder a archivos de audio implica que un atacante podría obtener grabaciones de voz, música y otros documentos almacenados externamente, incluyendo información sensible personal o laboral. También, la posibilidad de instalar paquetes adicionales representa otro riesgo grave.

El reporte de ESET explica: “Las aplicaciones maliciosas pueden usar esto para intentar engañar a los usuarios para que instalen paquetes maliciosos adicionales. Un atacante podría distribuir malware o spyware haciéndolo pasar por una actualización legítima o una aplicación útil”.

Qué consecuencias legales implica usar aplicaciones como Magis TV

El riesgo no termina en la esfera tecnológica. El uso de aplicaciones como Magis TV implica un peligro legal, según han advertido autoridades internacionales como INTERPOL.

Autoridades como la INTERPOL han asegurado que el uso de estas herramientas infringen varias leyes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, retransmitir contenido sin los derechos correspondientes constituye una violación de la propiedad intelectual, lo que puede derivar en bloqueos por parte de los proveedores de servicios de internet o incluso en acciones judiciales contra los usuarios.

El caso del uso de plataformas ilegales, como Magis TV o XUPER TV, ilustra cómo la búsqueda de acceso gratuito a contenido audiovisual puede exponer la seguridad de los dispositivos y redes domésticas, sumado a las consecuencias legales que trae a los usuarios.

Por esta razón, optar por plataformas gratuitas legales como YouTube, Pluto TV o Vix, o bien por servicios pagos como Netflix o Prime Video, reduce cualquier amenaza digital y legal.