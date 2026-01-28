5 aplicaciones para ver películas y series gratis en Fire TV tras el bloqueo de Xuper TV y Magis TV

Amazon bloqueó Xuper TV de su dispostivo Fire TV. (Amazon)

Tras el bloqueo de Xuper TV (antes Magis TV) en la biblioteca de Fire TV, debido a que Amazon la retiró por distribuir contenido pirata, muchos usuarios buscan alternativas seguras para ver películas y series de forma gratuita en este dispositivo streaming.

La opción más popular es YouTube. Esta plataforma de Google permite acceder a una gran variedad de videos, documentales, series web, conciertos y contenido educativo sin costo alguno.

No se requiere suscripción para ver el contenido abierto de YouTube. Solo es necesario instalar la aplicación, iniciar sesión y explorar los millones de videos disponibles.

YouTube ofrece contenido gratuito en diferentes categorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas seguras a Xuper TV para ver películas y series gratis en Fire TV

Algunas alternativas seguras a Xuper TV para ver películas y series gratis en Fire TV son:

Pluto TV.

Ofrece canales en vivo y una amplia selección de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil, Naruto, entre otros. Se diferencia porque no es necesario iniciar sesión para acceder al contenido.

Rakuten TV.

Es necesario acceder a la sección ‘Free’ para encontrar el contenido gratuito. Se pueden encontrar títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero, Sin rastro, entre otros. Se distingue porque se pueden encontrar películas que fueron éxito en taquilla hace varios años.

Es necesario que el usuario se dirija a la sección 'Free' para acceder al contenido gratis de esta plataforma. (Rakuten TV)

RTVE Play.

Es la plataforma digital de la Radio Televisión Española. Se diferencia porque permite el acceso gratuito a una amplia selección de series, películas, documentales, informativos y programas como MasterChef emitidos por la televisión pública de España.

FilmRise

Esta plataforma de origen estadounidense contiene publicidad. Se pueden encontrar títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show, Hot ones, entre otros.

Por qué Amazon bloqueó Xuper TV de Fire TV

Amazon decidió bloquear Xuper TV (antes Magis TV) de la biblioteca de Fire TV como parte de una estrategia para restringir el acceso a aplicaciones que distribuyen contenido sin autorización y combatir la piratería digital.

Amazon solo permitirá aplicaciones seguras y legales para Fire TV. (Amazon)

Las personas acudían a dispositivos como Fire TV para la instalación de apps como Xuper TV, que ofrecían películas, series y canales de pago sin los permisos legales correspondientes.

Ante este escenario, la empresa reforzó su política de control a nivel del sistema operativo, tanto en aplicaciones descargadas desde la tienda oficial como en aquellas instaladas manualmente mediante archivos APK, un método llamado “sideloading”.

El nuevo sistema de bloqueo identifica aplicaciones presentes en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización internacional que lucha contra la piratería audiovisual. Cuando se detecta una app como Xuper TV, el usuario recibe una advertencia y la aplicación queda inhabilitada.

Al conectar el dispositivo Fire TV, los usuarios convierten un televisor convencional en uno inteligente. (Amazon)

Este tipo de plataformas también expone a los usuarios a riesgos de seguridad como malware y pérdida de información personal.

Cuáles son los riesgos de usar Xuper TV

El uso de Xuper TV implica diversos riesgos, tanto legales como de seguridad para los usuarios. Al tratarse de una aplicación que distribuye contenido protegido sin autorización, quienes la utilizan pueden incurrir en la infracción de derechos de autor.

Además del aspecto legal, existen amenazas para la seguridad informática. Xuper TV requiere su instalación mediante archivos APK externos, un proceso que deja expuesto el dispositivo a software malicioso.

Xuper TV representa un riesgo, ya que puede acceder a la información personal de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas de estas aplicaciones no pasan controles oficiales y pueden incluir virus, spyware o programas diseñados para robar datos personales y bancarios.

La descarga desde fuentes no verificadas aumenta el riesgo de que el usuario sufra robo de información, accesos no autorizados o incluso daños irreversibles en el dispositivo.

Por otra parte, el uso de plataformas pirata suele estar acompañado de una experiencia inestable, ya que los servicios pueden ser bloqueados sin previo aviso, dejar de funcionar o exponer al usuario a publicidad invasiva y fraudes.

La integridad y privacidad del usuario quedan comprometidas, además de enfrentarse a posibles consecuencias legales.