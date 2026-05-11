El ajuste que los propietarios de Tesla con Intel necesitan hacer para mejorar la visualización de su coche

Los Tesla con procesador Intel siguen recibiendo la mayoría de las nuevas funciones de cada actualización. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Blake / notateslaapp.com)

Los propietarios de Tesla con procesador Intel pueden mejorar la visualización del avatar de su vehículo en pantalla ajustando manualmente el tinte de las ventanas virtuales desde la aplicación Paint Shop.

El truco resuelve una de las diferencias más notorias entre los sistemas Intel y AMD: en los primeros, el cristal del coche aparece casi completamente opaco en la pantalla táctil, mientras que en los segundos se ve con mayor transparencia y detalle.

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Por qué los Tesla con Intel tienen una visualización diferente a los de AMD

La actualización de software introdujo visualizaciones de vehículos estacionados de alta fidelidad con efectos de iluminación avanzados y reflejos realistas basados en Unreal Engine. Esas mejoras, sin embargo, están restringidas a los vehículos con procesador AMD, ya que requieren mayor potencia de procesamiento.

Paint Shop mejora a "Colorizer" y es compatible con Tesla con procesador Intel. (notateslaapp.com)

Los Tesla con procesador Intel siguen recibiendo la mayoría de las nuevas funciones de cada actualización, pero no tienen acceso a la visualización interactiva a pantalla completa.

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En su lugar, el cristal del vehículo aparece casi completamente negro en la pantalla táctil, lo que hace que la representación digital del coche luzca menos realista que la de los modelos más nuevos.

Esa diferencia no es un descuido sino una decisión de diseño orientada a ahorrar energía de procesamiento en hardware más antiguo. Tesla mantiene la paridad de funciones entre generaciones, pero existen ajustes sutiles que marcan una brecha visual entre ambas plataformas.

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Visualización renovada de autos estacionados en Tesla con procesador AMD.

Cómo usar Paint Shop para mejorar la visualización en Tesla con procesador Intel

La solución está en la aplicación Paint Shop, disponible desde la Actualización Navideña de 2025 dentro de Toybox. Así lo dio a conocer Not a Tesla App. Esta herramienta permite personalizar vinilos, matrículas y, en este caso, ajustar el tinte de las ventanas virtuales del avatar del vehículo.

El proceso es el siguiente:

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Abrir Toybox desde el icono del cajón de aplicaciones en la pantalla táctil.

Seleccionar Paint Shop dentro de Toybox.

Ir a la pestaña Tinte, donde aparecen las opciones de Color, Envoltura y Tinte.

Usar el control deslizante para reducir la oscuridad del tinte al 0% o a un nivel muy bajo hasta que el interior del vehículo se vuelva visible en la visualización.

Guardar la configuración, que se aplicará tanto al avatar en la pantalla táctil como a la visualización en la aplicación móvil de Tesla.

Por qué este ajuste mejora la experiencia visual en pantalla

Aunque parece un cambio menor, reducir la opacidad de las ventanas virtuales transforma la apariencia del avatar en pantalla. Las ventanas oscuras y opacas de la visualización estándar de Intel pueden hacer que el vehículo parezca más un juguete que una representación realista del coche.

Con el ajuste del tinte, la imagen del Tesla con procesador Intel se acerca visualmente a las visualizaciones modernas de AMD, ofreciendo una experiencia más coherente con la calidad que los propietarios esperan de la marca. Los cambios también se sincronizan con la app móvil, por lo que la mejora es visible en todos los puntos de acceso al vehículo digital.

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Tesla fabrica modelos como el Model S, Model 3, Model X, Model Y, el Cybertruck y el camión eléctrico Semi. REUTERS/Dado Ruvic

Qué ventajas y limitaciones tienen los Tesla con procesador Intel Atom

Los Tesla fabricados entre 2018 y finales de 2021 equipados con el procesador Intel Atom Apollo Lake (MCU2) marcaron una etapa clave para la marca, ofreciendo una experiencia de infoentretenimiento fluida y una buena resolución de pantalla.

Este chip permitió navegar de forma ágil por menús y mapas, y facilitó la reproducción de videos en streaming y el acceso a un navegador web funcional, así como el manejo eficiente de cámaras y funciones como el “Sentry Mode”.

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Sin embargo, con el paso de los años y la llegada de los procesadores AMD Ryzen, estos modelos presentan algunas limitaciones. No pueden ejecutar videojuegos exigentes ni ofrecen la interfaz tridimensional más avanzada disponible en los modelos recientes. Además, algunas aplicaciones pueden tardar un poco más en cargar en comparación con los Tesla más nuevos.

A pesar de estas restricciones, los Tesla con chip Intel siguen siendo vehículos seguros y tecnológicamente avanzados, con acceso a casi todas las funciones principales, actualizaciones constantes y un rendimiento más que suficiente para el usuario promedio.

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