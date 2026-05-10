Estas son las cualidades y capacidades de las personas que toman notas a mano en una reunión, según la IA

Gemini identificó tres grandes ventajas cognitivas en las personas que toman notas en papel durante una reunión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un entorno profesional donde las laptops y los teléfonos dominan cada reunión, hay personas que siguen eligiendo el papel y el bolígrafo. Esa decisión, que a primera vista puede parecer anacrónica, esconde un conjunto de cualidades cognitivas y relacionales que van mucho más allá de la nostalgia.

Para explorar qué dice esa elección sobre quienes la toman, se consultó a Gemini, de Google, y a ChatGPT, de OpenAI, y ambos modelos coincidieron en que tomar notas a mano en una reunión refleja capacidades que el teclado no replica.

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Las respuestas de los dos asistentes abordan el tema desde ángulos distintos. Gemini profundizó en los mecanismos neurológicos y sociales que activa la escritura manual, mientras que ChatGPT organizó su análisis en torno a cualidades prácticas y capacidades concretas que se desarrollan con ese hábito.

Quien escribe a mano no puede ir tan rápido. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué dice Gemini sobre las capacidades cognitivas de quienes escriben a mano

Gemini identificó tres grandes ventajas cognitivas en las personas que toman notas en papel durante una reunión.

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La primera es la síntesis en tiempo real. A diferencia de quien teclea en una laptop y suele transcribir de forma casi automática, quien escribe a mano no puede ir tan rápido. Esa limitación física lo obliga a escuchar, procesar, seleccionar lo importante y resumirlo con sus propias palabras antes de escribirlo, un proceso cognitivo que el teclado no exige.

La segunda ventaja es la retención de memoria. Según Gemini, estudios de neurociencia demuestran que el acto físico de trazar letras activa áreas del cerebro vinculadas con la memoria profunda.

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Las personas que toman notas a mano recuerdan los detalles clave de una reunión con mayor precisión y durante más tiempo, incluso antes de volver a leer sus apuntes.

Sin una pantalla de por medio, el lenguaje corporal de quien escribe en papel es abierto. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tercera es el pensamiento visual y creativo. El papel no tiene las restricciones de formato de un procesador de textos. Quien escribe a mano puede conectar ideas de forma no lineal: dibujar flechas, encerrar conceptos en círculos, trazar esquemas o mapas mentales en los márgenes. Eso estimula el pensamiento lateral y la resolución de problemas de formas que una pantalla dificulta.

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Qué dice Gemini sobre las cualidades relacionales y sociales de este perfil

Más allá de lo cognitivo, Gemini señaló que tomar notas a mano también proyecta señales sociales que influyen en la dinámica de una reunión.

La primera es la presencia y la escucha activa. Sin una pantalla de por medio, el lenguaje corporal de quien escribe en papel es abierto: mantiene contacto visual, asiente y está genuinamente conectado con la conversación en lugar de estar, en palabras de Gemini, “escondido detrás de una laptop”.

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Gemini señaló que tomar notas a mano también proyecta señales sociales que influyen en la dinámica de una reunión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda cualidad es la concentración radical. Quien usa papel está blindado contra las notificaciones de Slack, los correos de Outlook o los mensajes de WhatsApp que interrumpen constantemente las pantallas. Su nivel de enfoque durante la reunión es, según Gemini, drásticamente superior al de quienes trabajan con dispositivos conectados.

La tercera es la generación de confianza. En reuniones de negociación o con clientes, ver a alguien tomar notas a mano genera una percepción psicológica de seriedad.

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El cliente siente que sus palabras están siendo valoradas lo suficiente como para ser escritas con puño y letra, eliminando además la sospecha de que la persona del otro lado está chateando o realizando otra tarea en paralelo.

Qué agrega ChatGPT sobre las capacidades que desarrolla este hábito

ChatGPT amplió el análisis con un enfoque más orientado a las habilidades prácticas que se desarrollan con el tiempo en quienes adoptan este hábito de forma consistente.

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Una de las capacidades que ChatGPT subrayó con más énfasis es el procesamiento activo de información. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las cualidades que destacó el modelo figuran la escucha activa, la disciplina personal, la atención al detalle y el compromiso genuino con lo que ocurre en la reunión.

ChatGPT también señaló que tomar notas a mano refleja responsabilidad: son personas que no quieren depender únicamente de la memoria para recordar instrucciones, acuerdos o fechas con seguimiento posterior.

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En cuanto a capacidades concretas, ChatGPT enumeró la síntesis, la priorización de información, la comprensión profunda y el pensamiento analítico como las más desarrolladas en este perfil. También destacó la creatividad visual, ya que muchas personas usan diagramas, flechas y símbolos que mejoran la conexión entre ideas y favorecen la generación de soluciones.

Una de las capacidades que ChatGPT subrayó con más énfasis es el procesamiento activo de información. En lugar de copiar de forma automática, quienes escriben a mano reinterpretan las ideas con sus propias palabras, lo que fortalece tanto el aprendizaje como la comprensión del tema tratado. Esa diferencia, según el modelo, es la que separa a quien registra información de quien realmente la asimila.