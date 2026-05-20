Las autoridades guatemaltecas prevén agotamiento anticipado del fondo para el subsidio de combustibles

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala realizó el primer pago de Q175,5 millones como subsidio a importadores de combustibles. (Ministerio de Energía y Minas de Guatemala) (Ministerio de Energía y Minas)

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala realizó el primer pago de 175,5 millones de quetzales a los importadores de combustibles como parte del programa de apoyo temporal, en un contexto de precios internacionales del petróleo que siguen próximos a los cien dólares por barril y con la posibilidad de que el presupuesto destinado al subsidio se agote antes de los tres meses previstos. La información fue confirmada por el viceministro de hidrocarburos Erwin Barrios en declaraciones compartidas por el equipo de comunicación social de la institución.

De acuerdo con lo explicado por Barrios, el trámite de este desembolso se completó tras recibir los informes de la Superintendencia de Administración Tributaria la semana anterior. Este dato diferencia la cobertura, ya que detalla la ejecución parcial del monto anunciado y la razón detrás de la discrepancia.

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En cuanto a la proyección para los próximos meses, el viceministro anticipó que el presupuesto asignado —un total de 2 mil millones de quetzales aprobado en el Congreso— podría agotarse antes de cumplir los noventa días contemplados en la ley. Barrios precisó: “La proyección simple nos permite prever que va a terminarse primero el presupuesto que el tiempo”, según sus declaraciones citadas. La afirmación deja en evidencia la presión financiera sobre el programa de subsidios frente al consumo actual y la volatilidad del mercado.

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala realizó el primer pago de Q175,5 millones como subsidio a importadores de combustibles. (Ministerio de Energía y Minas de Guatemala)

El mecanismo de pagos, regulado por un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Energía y Minas, establece que las transferencias a los importadores se realicen semanalmente. Barrios agregó que el siguiente desembolso, correspondiente a la segunda semana de operación, podría ascender a 215 millones de quetzales, ya que el segundo informe de la SAT ya ha sido recibido y los trámites administrativos resultarán más expeditos a partir de ahora.

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Cada semana, los importadores de gasolina y diésel deben presentar sus solicitudes de pago ante el Ministerio, respaldadas por las facturas de los combustibles que ya salen de las terminales con el subsidio aplicado. Barrios detalló que la reglamentación surgió para agilizar y transparentar los pagos: “Se habilitó la recepción de las facturas de los importadores. Ya tenemos toda la información de SAT desde la semana pasada. Hoy estamos terminando todo el trámite burocrático para pagar”, dijo el viceministro.

El plan enfrenta la volatilidad global y el riesgo de agotamiento anticipado del presupuesto

El viceministro Barrios advirtió que los precios internacionales del barril de petróleo WTI, que sirve de referencia para Guatemala, continúan por encima de los cien dólares, aunque hay expectativa de una potencial baja como resultado de situaciones como el conflicto en Medio Oriente. También matizó que esa disminución no se reflejaría de inmediato en el mercado guatemalteco: “La bajada no va a ser inmediata y no va a ser tan notoria como fue la subida”, declaró.

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En el monitoreo local, los equipos de inspección del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor han verificado el cumplimiento del subsidio en los expendios de combustibles. Barrios sostuvo no haber identificado estaciones que incumplan con la aplicación del apoyo; las anomalías detectadas se relacionan principalmente con la publicación del precio de referencia, obligación establecida para todos los distribuidores.

El programa autoriza los desembolsos contemplando dos condiciones: que el subsidio se mantenga por tres meses o hasta que se agote el presupuesto, lo que ocurra primero. El funcionario subrayó el carácter técnico y ejecutor del ministerio en este proceso: “Es posible que los consumos cambien y se cumpla el tiempo, o que se termine el presupuesto y no se llegue en tiempo. Pero nosotros somos un órgano técnico, ejecutor. Si se cumplen esas condiciones, habríamos hecho nuestra labor”, detalló Barrios.

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El apoyo temporal a los combustibles busca amortiguar el impacto de la volatilidad internacional del crudo sobre los consumidores guatemaltecos, pero el ritmo del consumo plantea un reto para la sostenibilidad fiscal del mecanismo. La segunda solicitud de pago de los importadores ya supera 200 millones de quetzales, lo que refuerza la posibilidad de una conclusión anticipada de los fondos autorizados.