Despertarse a las 4:30 a.m. y creer que cada minuto vale un dólar: dos claves para ganar más dinero y tener éxito

La famosa regla de los 1.000 minutos de Serhant asigna un valor en dólares al tiempo de cada día para maximizar el rendimiento profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a la creencia que es posible equilibrar la vida profesional y personal, varias figuras del mundo empresarial sostienen que esa aspiración está lejos de la realidad de quienes buscan el éxito excepcional.

Ryan Serhant, fundador de SERHANT y rostro célebre en las redes sociales y Netflix, sostiene que trabajar intensamente es una condición inherente al logro profesional.

A diario, Serhant aplica un sistema donde “el tiempo es oro, literalmente”: distribuye sus jornadas asignando un valor económico a cada minuto e invita a reflexionar: “Hice una auditoría de tiempo y vi cuánto dinero (o sea, tiempo) estaba gastando en cosas en las que debería estar haciendo una inversión”, declaró a Fortune.

Ryan Serhant es conocido en el sector inmobiliario y por sus programas que se emiten por Netflix. (Foto: Instagram/@ryanserhant)

Este método se traduce en una supervisión casi quirúrgica de sus jornadas. Se despierta a las 4:30, dedica la primera hora a responder mensajes, luego entrena durante 90 minutos y, tras una seguidilla de reuniones y tareas junto a clientes, concluye alrededor de las 23h.

Bajo este régimen, apenas deja espacio para la vida fuera del trabajo. El propio Serhant reconoce: “Definitivamente tengo un problema, como si viviera para trabajar”, planteó.

Cuál es la clave detrás del éxito empresarial

Ryan Serhant, fundador de SERHANT, promueve una gestión del tiempo rigurosa donde cada minuto cuenta como una inversión económica clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de Serhant consiste en cuantificar el tiempo diario disponible en dólares. Partiendo de una jornada potencial de 24 horas, calcula 1.440 minutos, equivalentes a 1.440 dólares. Tras restar horas de sueño y comidas, su famosa “regla de los 1.000 minutos” plantea que cada acción o distracción tiene un costo específico.

“Si tu jefe te grita durante cinco minutos, solo pierdes 5 dólares. ¿Justifica ese pequeño precio desperdiciar el resto de tu día (995 dólares)?”, expone para ilustrar su filosofía del aprovechamiento óptimo del tiempo.

Asimismo, el enfoque, según Serhant, debe ponerse en la honestidad de los objetivos personales. Duda de quienes afirman buscar equilibrio sin estar dispuestos a los sacrificios necesarios.

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, sostiene que el compromiso total y no el equilibrio laboral es determinante para alcanzar el éxito. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

El empresario remarca: “Creo que la persona a la que es más fácil mentir es a la que se ve en el espejo. La gente no es honesta con sus objetivos. Creen que quieren casarse, creen que quieren X, creen que quieren Y, pero lo que realmente quieren es no hacer nada. Lo que realmente quieren es ser vagos. Lo que realmente quieren es ganar la lotería”.

Los resultados de este modelo se reflejan en los datos: SERHANT reúne cerca de 1.500 agentes y 200 empleados de tiempo completo, y la firma cerró más de 6.000 millones de dólares en ventas durante el año pasado.

Qué piensan otros líderes empresariales sobre el camino al éxito

En línea con la visión de Serhant, otros líderes influyentes tampoco creen en el equilibrio estricto. El cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, afirmó durante una disertación en la Universidad de Stanford: “Si alguna vez escucho a un fundador decir: ‘Así es como tengo una vida equilibrada’, no está comprometido con el éxito. Los únicos fundadores realmente excelentes son [los que] dicen: ‘Voy a darlo todo para lograr esto’”.

Jeff Bezos propone reemplazar el equilibrio laboral-vida por la armonía, señalando que el bienestar personal potencia el éxito profesional. (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

Por su parte, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha manifestado un punto relacionado durante su intervención en la Semana de la Tecnología Italiana en 2023, cuestionando la noción de balance y prefiriendo el concepto de armonía.

“No me gusta la palabra ‘equilibrio’ porque implica un equilibrio. A menudo me preguntan: ‘¿Cómo logras el equilibrio entre la vida laboral y personal?’. Y les digo: ‘Me gusta la armonía entre la vida laboral y personal porque si eres feliz en casa, serás mejor en el trabajo. Si eres mejor en el trabajo, serás mejor en casa’. Estas cosas van de la mano. No es un equilibrio estricto”, dijo Bezos.

No obstante, esta visión se encuentra contrastada con la visión actual de los empleados. La búsqueda del equilibrio entre trabajo y vida personal se ha convertido en el principal motor para muchos de ellos, superando incluso a la remuneración, según el informe Workmonitor 2025 de Randstad.