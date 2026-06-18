El Mundial 2026 se mira en varias pantallas: se disparó el tráfico en Internet durante el debut de la Selección

Se necesita una infraestructura de internet más preparada para soportar niveles de tráfico cada vez más elevados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la transmisión del primer partido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, se registró un aumento notable en el tráfico de internet. La red nacional de interconexión, que integra a los principales proveedores y concentra el grueso de los accesos residenciales y móviles, experimentó una demanda superior a la habitual, poniendo de manifiesto que cada vez más usuarios eligen otras pantallas.

Más precisamente, alcanzó un pico de 4,15 Tbps (Terabits por segundo) entre las 22 y las 24 horas, registrando un incremento cercano al 30% respecto del promedio de tráfico de un día normal a esa hora, que ronda los 3,20 Tbps.

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De acuerdo a la Cámara Argentina de Internet (CABASE), el salto en el tráfico registrado durante la transmisión del partido contra Argelia superó ampliamente los niveles habituales de demanda registrados en los últimos 3 meses en la franja horaria de mayor consumo de internet en el país, que suele concentrarse entre las 21 y las 23 horas, momento de mayor demanda de conectividad en hogares y dispositivos móviles por el consumo de plataformas de streaming, transmisiones en vivo, redes sociales y juegos en línea.

Hinchas argentinos observan un partido de fútbol mientras la mayoría interactúa con sus teléfonos celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CABASE espera que el crecimiento del tráfico siga creciendo durante todo el campeonato, especialmente si Argentina avanza en la competencia, lo que exigirá una infraestructura de Internet preparada para soportar niveles de tráfico cada vez más elevados, en un contexto donde la mayor parte de los consumos audiovisuales y de TV se realiza a través de plataformas digitales que corren sobre la red de internet.

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Este fenómeno confirma la tendencia global que ubica a Internet como el canal principal para el consumo de contenidos masivos en tiempo real.

Ariel Graizer, presidente de CABASE, afirmó que el crecimiento extraordinario del tráfico “evidencia cómo Internet se ha consolidado como la infraestructura esencial para acceder a la mayoría de los contenidos, y en especial a los grandes eventos en vivo”.

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Sostuvo que esta nueva dinámica en la que las plataformas y generadores de contenido corren a través de las redes fijas, así como el consumo digital en el que el video es el formato dominante, “plantean un desafío permanente a la infraestructura digital, imponiendo la necesidad de contar con redes cada vez más robustas, capaces absorber picos de demanda cada vez más elevados”.

Los datos de tráfico de Internet surgen de indicadores propios del monitoreo de la red de 28 Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet (en inglés IXP, Internet Exchange Points) que administra CABASE, al que se conectan la gran mayoría de los proveedores de servicios de conectividad (inglés ISP, Internet Service Providers), plataformas de contenido, operadores de telecomunicaciones, carriers y otros actores del ecosistema de internet en el país. Dentro de esta red de redes, se cursa la gran mayoría del tráfico de datos que generan los usuarios de internet de Argentina.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sin dudas, los grandes eventos deportivos transmitidos y consumidos en simultáneo en todo el mundo representan hoy uno de los principales desafíos para la infraestructura digital del país, debido a que concentran millones de conexiones simultáneas en períodos reducidos de tiempo”, dijo Graizer.

“En este sentido, la capacidad de los cables submarinos y las redes de transporte, los centros de datos, los puntos de intercambio de tráfico, las redes de última milla y una buena red hogareña resultan componentes fundamentales para garantizar una experiencia de calidad para los usuarios”, agregó.

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El próximo lunes podría anotarse un nuevo pico: la Selección jugará frente a Austria en el Dallas Stadium a las 14 horas. El siguiente partido, que se disputará con Jordania, será el sábado 27 de junio a las 23 horas en el mismo estadio.