Economía

El Mundial 2026 se mira en varias pantallas: se disparó el tráfico en Internet durante el debut de la Selección

El primer partido del equipo argentino despertó la expectativa de miles de hinchas que eligieron otras opciones a la televisión para mirar el Mundial

Guardar
Google icon
Hombre sonriente con camiseta y bufanda de Argentina mira un partido de fútbol en su celular, que muestra a Messi. Un televisor en segundo plano también exhibe el juego.
Se necesita una infraestructura de internet más preparada para soportar niveles de tráfico cada vez más elevados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la transmisión del primer partido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, se registró un aumento notable en el tráfico de internet. La red nacional de interconexión, que integra a los principales proveedores y concentra el grueso de los accesos residenciales y móviles, experimentó una demanda superior a la habitual, poniendo de manifiesto que cada vez más usuarios eligen otras pantallas.

Más precisamente, alcanzó un pico de 4,15 Tbps (Terabits por segundo) entre las 22 y las 24 horas, registrando un incremento cercano al 30% respecto del promedio de tráfico de un día normal a esa hora, que ronda los 3,20 Tbps.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la Cámara Argentina de Internet (CABASE), el salto en el tráfico registrado durante la transmisión del partido contra Argelia superó ampliamente los niveles habituales de demanda registrados en los últimos 3 meses en la franja horaria de mayor consumo de internet en el país, que suele concentrarse entre las 21 y las 23 horas, momento de mayor demanda de conectividad en hogares y dispositivos móviles por el consumo de plataformas de streaming, transmisiones en vivo, redes sociales y juegos en línea.

Un grupo de hinchas argentinos de todas las edades en una sala viendo un partido de fútbol en TV; la mayoría mira sus celulares. Hay snacks y banderas.
Hinchas argentinos observan un partido de fútbol mientras la mayoría interactúa con sus teléfonos celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CABASE espera que el crecimiento del tráfico siga creciendo durante todo el campeonato, especialmente si Argentina avanza en la competencia, lo que exigirá una infraestructura de Internet preparada para soportar niveles de tráfico cada vez más elevados, en un contexto donde la mayor parte de los consumos audiovisuales y de TV se realiza a través de plataformas digitales que corren sobre la red de internet.

PUBLICIDAD

Este fenómeno confirma la tendencia global que ubica a Internet como el canal principal para el consumo de contenidos masivos en tiempo real.

Ariel Graizer, presidente de CABASE, afirmó que el crecimiento extraordinario del tráfico “evidencia cómo Internet se ha consolidado como la infraestructura esencial para acceder a la mayoría de los contenidos, y en especial a los grandes eventos en vivo”.

Sostuvo que esta nueva dinámica en la que las plataformas y generadores de contenido corren a través de las redes fijas, así como el consumo digital en el que el video es el formato dominante, “plantean un desafío permanente a la infraestructura digital, imponiendo la necesidad de contar con redes cada vez más robustas, capaces absorber picos de demanda cada vez más elevados”.

Los datos de tráfico de Internet surgen de indicadores propios del monitoreo de la red de 28 Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet (en inglés IXP, Internet Exchange Points) que administra CABASE, al que se conectan la gran mayoría de los proveedores de servicios de conectividad (inglés ISP, Internet Service Providers), plataformas de contenido, operadores de telecomunicaciones, carriers y otros actores del ecosistema de internet en el país. Dentro de esta red de redes, se cursa la gran mayoría del tráfico de datos que generan los usuarios de internet de Argentina.

Hombre de espaldas con camiseta de Argentina. Sostiene un smartphone viendo su pantalla con publicaciones de redes sociales sobre un partido de fútbol.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sin dudas, los grandes eventos deportivos transmitidos y consumidos en simultáneo en todo el mundo representan hoy uno de los principales desafíos para la infraestructura digital del país, debido a que concentran millones de conexiones simultáneas en períodos reducidos de tiempo”, dijo Graizer.

“En este sentido, la capacidad de los cables submarinos y las redes de transporte, los centros de datos, los puntos de intercambio de tráfico, las redes de última milla y una buena red hogareña resultan componentes fundamentales para garantizar una experiencia de calidad para los usuarios”, agregó.

El próximo lunes podría anotarse un nuevo pico: la Selección jugará frente a Austria en el Dallas Stadium a las 14 horas. El siguiente partido, que se disputará con Jordania, será el sábado 27 de junio a las 23 horas en el mismo estadio.

Temas Relacionados

internetselección argentinaúltimas noticiasMundial 2026CopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La revolución de la industria audiovisual: IA, streaming y creators redefinen el negocio

El modelo basado en televisión lineal y grandes estudios cede ante la convergencia de plataformas digitales, deportes, automatización y nuevos formatos, con el foco puesto en llegar antes, segmentar audiencias y mejorar ingresos

La revolución de la industria audiovisual: IA, streaming y creators redefinen el negocio

Mundial 2026: cuál es el jugador más caro de la Scaloneta y qué lugar ocupa en el ranking global

Una de las principales figuras de la Selección Argentina aparece entre los ocho futbolistas más valorados del planeta. Cómo rankean los 26 elegidos por Lionel Scaloni

Mundial 2026: cuál es el jugador más caro de la Scaloneta y qué lugar ocupa en el ranking global

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 18 de junio de 2026

El cronograma habilita el depósito para quienes perciben haberes previsionales básicos, mientras se aplica la actualización mensual y se suma el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 18 de junio de 2026

Hoy se daría el primer paso a una reclasificación del mercado argentino y proyectan ingresos por USD 4.500 millones

Los inversores mantienen su entusiasmo, pero al mismo tiempo se estima que una mejora concreta sucedería a fines de 2027 o directamente en 2028. Podría haber una instancia previa, pasando a la categoría de fronterizo

Hoy se daría el primer paso a una reclasificación del mercado argentino y proyectan ingresos por USD 4.500 millones

Sigue la polémica por los planes de ahorro para comprar un 0 Km: por qué no se aplican las mismas bonificaciones que en otras ventas

Dos especialistas aseguran que los suscriptores de este sistema no tienen el mejor precio del mercado para el modelo que pagan cada mes. Qué dice la Inspección General de Justicia en su reglamentación

Sigue la polémica por los planes de ahorro para comprar un 0 Km: por qué no se aplican las mismas bonificaciones que en otras ventas

DEPORTES

República Checa vs Sudáfrica, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

República Checa vs Sudáfrica, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ronaldo se rindió ante Messi tras hacer historia y convertirse en el máximo goleador en los Mundiales: “Es el indicado”

Quién es Domingo Catoira, la nueva apuesta de River Plate para el mercado de pases

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 18 de junio, comienza la segunda fecha, lo que dejó el debut de Colombia y el minuto a minuto

Cuál es la estrategia física que acompaña la vigencia deportiva de Serena y Venus Williams después de los 40 años

TELESHOW

La confesión de David Lebón y Pedro Aznar que sorprendió a Mario Pergolini: “Nunca nos gustó”

La confesión de David Lebón y Pedro Aznar que sorprendió a Mario Pergolini: “Nunca nos gustó”

El doloroso adiós de Francisco Vignale a su hermano Lucas a tres días de su trágica muerte: “Te amo con mi alma”

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

Quiénes son nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en una placa con jugadores de alto perfil

Valeria Aquino expuso a El Polaco por la crianza de su hija en común: “¿Castigo al papá o a la nena?”

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento Europeo pidió suspender el diálogo entre la UE y Cuba si el régimen no da pasos concretos hacia la democracia

El Parlamento Europeo pidió suspender el diálogo entre la UE y Cuba si el régimen no da pasos concretos hacia la democracia

Alfonsina Storni, escritora argentina: “No hay mujer normal de nuestros días que no sea, más o menos, feminista”

Los aliados europeos de la OTAN asumieron el reajuste militar de EEUU pero pidieron tiempo para evitar lagunas de capacidades

EEUU exigió una OTAN de “línea dura” y avisó que señalará en público a los aliados que no hagan lo suficiente en materia de gasto militar

Donald Trump tildó de “envidiosos, gente mala o estúpidos” a quienes critican el acuerdo de paz con Irán