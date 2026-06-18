Presidenta de Costa Rica Laura Fernández decreta vacaciones colectivas en el sector público del 6 al 10 de julio de 2026

Mideplán informó que la medida busca reducir los miles de días de vacaciones acumulados por los funcionarios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, firmó una directriz para establecer vacaciones colectivas en todo el sector público entre el 6 y el 10 de julio de 2026. La medida fue anunciada oficialmente por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y tiene varios propósitos. Según el comunicado emitido por el Gobierno, la decisión busca reducir el acumulado de días de descanso pendientes entre los funcionarios públicos, facilitar la planificación institucional y aprovechar la coincidencia con el receso escolar de medio período. Además, el Poder Ejecutivo señaló que la pausa en las labores podría incidir positivamente en la actividad económica y contribuir a la disminución del tránsito vehicular en vías actualmente intervenidas por obras de infraestructura.

El acuerdo fue suscrito por la presidenta Laura Fernández Delgado junto con la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Carla Morales Rojas, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roy Thompson Chacón. El Mideplán enfatizó la necesidad de ordenar la acumulación excesiva de días de vacaciones en el sector público, una situación que afecta la gestión de recursos humanos y puede tener consecuencias en la operación de las distintas instituciones estatales.

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Laura Fernández afirmó que hay funcionarios con más de 70 días de vacaciones pendientes y que ese descanso debe ordenarse.(Captura de pantalla de la transmisión en directo)

La mandataria Laura Fernández argumentó que la decisión responde a la necesidad de proteger la salud mental de los trabajadores y promover el equilibrio entre la vida laboral y personal. “Hay funcionarios que tienen una excesiva cantidad de días de vacaciones. Es necesario ordenarnos, porque no puede ser que un trabajador tenga más de 70 días libres no disfrutados. Ese descanso es necesario para la salud mental del trabajador, para recargar energías y para disfrutar con la familia o seres queridos”, señaló la presidenta en el comunicado oficial.

La medida coincide con las vacaciones de medio período del ciclo lectivo, establecidas por el Ministerio de Educación Pública. Esto permitirá que padres, madres y encargados que laboran en el sector público puedan sincronizar sus días de descanso con los de los estudiantes. Además, el receso también se alinea con la pausa de actividades de los diputados de la Asamblea Legislativa, lo que facilitará la coordinación interinstitucional durante esos días.

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El Gobierno vinculó las vacaciones colectivas con el receso escolar de medio período y con el descanso de la Asamblea Legislativa. Fuente: MEP

El Poder Ejecutivo subrayó que, a pesar del receso generalizado, se mantendrá la prestación de todos los servicios esenciales mediante los mecanismos habituales de atención. Los ministerios y entidades que brindan servicios críticos deberán organizar sus operaciones para garantizar la continuidad de la atención a la ciudadanía. La administración también destacó que la reducción temporal de la circulación de vehículos oficiales y particulares de funcionarios públicos podría ayudar a mitigar los congestionamientos viales en puntos donde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) desarrollan obras prioritarias en carreteras y puentes.

Por otra parte, la Casa Presidencial afirmó que la coincidencia de las vacaciones colectivas con el receso escolar podría beneficiar sectores como el turismo y el comercio, ya que más familias podrían aprovechar la pausa laboral para viajar o realizar actividades recreativas dentro del país. El Gobierno considera que ese impulso puede resultar relevante para la economía nacional, especialmente en regiones que dependen de la llegada de visitantes durante los períodos de vacaciones.

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En paralelo, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció que utilizará este lapso para intervenir cinco puentes de la línea férrea hacia Cartago. Según informó Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del Incofer, las obras requerirán levantar las líneas férreas y trabajar sobre las estructuras de los puentes, motivo por el cual el servicio de tren entre Cartago y San José estará suspendido desde el 3 hasta el 17 de julio. Bermúdez indicó que estas labores resultan fundamentales para garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del servicio ferroviario una vez finalizados los trabajos.