Las ventas de autos 0 km no lograron revertir la tendencia negativa en junio

Al promediar el mes, las operaciones están levemente por debajo de lo proyectado, aunque mejor que en mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando dentro de dos semanas se cierre el primer semestre del año para el mercado automotor argentino, la tendencia mostrada en los últimos meses se confirmaría sin alteraciones por los resultados de junio.

Las ventas de autos 0 km en la primera parte del año siguen operando a una velocidad más baja de la esperada, y parece irreversible que el período enero junio cierre con una contracción interanual de patentamientos superior al 10% como el que se había reflejado con los números computados hasta mayo.

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Así lo revelan los datos de las operaciones registradas hasta este martes 16 de junio, mitad de mes considerando que el lunes fue feriado y no hubo trámites en los Registros del Automotor. Según datos a los que accedió Infobae, el total de operaciones hasta ahora es de 18.200 unidades, lo que proyectaría una cifra de patentamientos para el mes cercana a los 45.000 vehículos en total.

Ese resultado dejaría a junio con una caída cercana al 12,5% y cerraría en semestre en un 13,8% en relación con los números de 2025. Sin embargo, la tendencia alcista que varios ejecutivos pronosticaron para la segunda mitad del año se empieza a apreciar, ya que con 45.000 patentamientos se habrán mejorado los números de mayo en un 7,3 por ciento.

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Las concesionarias tienen un sobrestock de unidades sin vender que esperan comprador. Las ventas van rumbo a una caída del 12% en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Viene un poco más lento de lo que esperábamos, teníamos una previsión de unos 47.000 autos y ahora venimos proyectando un poco menos de 45.000 unidades. Hay una leve mejora en el movimiento. El dólar que se estabilizó las últimas semanas más cerca de $1.460 reactivó un poco las operaciones. Apostamos a que el segundo semestre traiga el repunte que habitualmente tienen la mayoría de los años”, explicaron desde una automotriz.

Las marcas y modelos más vendidos

Entre los fabricantes, junio sigue mostrando a Toyota como la marca que lidera las ventas con 3.674 unidades, muy por encima de su más próximo seguidor y con quién está casi empatado en el acumulado del año, Volkswagen, que a mediados de junio totaliza 2.206 ventas. El tercero es Ford, que llega hasta 1.780 autos patentados, seguido por Fiat con 1.602, Chevrolet con 1.553 y en sexto lugar está BYD con 1.006 unidades. Por debajo de las 1.000 unidades aparecen Renault con 932, Peugeot con 713, Citroën con 485 y Jeep con 437.

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El modelo que lidera cómodo las ventas es la pickup Toyota Hilux nuevamente, alcanzando ya las 1.713 unidades (en mayo fueron 2.309 en todo el mes) y superando por más del doble de volumen de ventas a su escolta Ford Territory, que totaliza parcialmente las 699 matriculaciones, y a Ford Ranger que está en 651.

Gracias a las ventas de la pickup Hilux, Toyota está recuperando el liderazgo en ventas que tenía Volkswagen hasta el mes pasado

Luego siguen otros dos modelos de Toyota: el Yaris hatchback con 547, el Yaris Cross con 539, la pickup Volkswagen Amarok con 476, y recién en séptimo lugar el Fiat Cronos, el mejor auto particular del mes pasado, que alcanza un parcial de 453 unidades. Los diez más vendidos se completan con el Volkswagen Tera, que llega a 442 patentamientos, el Chevrolet Tracker con 432 y otro Toyota, el Corolla Cross con 389 unidades.

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Las marcas chinas tienen un rendimiento estable en junio. Después del resultado de BYD entre los diez primeros del ranking de fabricantes, está Baic con 351 operaciones, Chery con 208 y Haval con 135.

Entre los modelos de las marcas asiáticas, el más vendido es el BYD Atto 2, undécimo en el cómputo total con 373 unidades, después está el BYD Mini Dolphin en el puesto 15 con 254, otro modelo de la misma marca, el Song Pro con 250, y cierra el Baic BJ30 en el puesto 20 con 219 automóviles patentados.

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