Sociedad

El embajador argentino en Bangladesh explicó el furor por la Scaloneta: “La mitad del país festeja los triunfos de la Selección”

El embajador argentino en Bangladesh, Marcelo Cesa, relató en Infobae al Amanecer cómo millones celebraron el triunfo albiceleste en la Copa del Mundo 2026. El fenómeno comenzó en 1986 y se renueva con Messi

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Marcelo Cesa, embajador argentino en Bangladesh, en Infobae en Vivo

En una entrevista en Infobae al Amanecer, el embajador Marcelo Cesa describió la magnitud del fanatismo por la Selección argentina en Bangladesh, donde tras la victoria 3 a 0 sobre Argelia , las calles se llenaron de hinchas locales.

Durante la charla con el equipo integrado por Nacho Girón, Jimena Grandinetti y Belén Escobar, Cesa compartió: “Es algo que es absolutamente inexplicable. No se da entre ningunos otros pueblos, ni en otros lados del mundo. Pensemos que son ciento setenta millones de personas, ciento setenta y cinco, donde por lo menos la mitad, pero entre el cincuenta al setenta por ciento, son hinchas de Argentina”.

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La pasión argentina que desborda Bangladesh

El diplomático explicó que el fenómeno se hizo visible tras el Mundial de 1986. “Todo comenzó en 1986, con ese Mundial y el partido de Maradona contra los ingleses. Ese fue el primer Mundial que los bangladesíes vieron en directo. Maradona fue heroico y los emocionó. Desde entonces son fans de Argentina”, sostuvo. Según Cesa, la admiración se transmite de generación en generación: “La gente que vio a Maradona es fan por él y la gente joven es fan por Messi. Pero en realidad son todos fans y reconocen a los dos como grandes figuras”.

El embajador subrayó que la identidad futbolera se impone en todo el país: “Siempre digo que hay más hinchas argentinos en Bangladesh que en Argentina y ellos también dicen lo mismo, lo cual numéricamente es cierto”. El país se divide entre simpatizantes de Argentina y Brasil, pero “Argentina es mayoría”, remarcó. Tras la goleada ante Algeria, las celebraciones masivas volvieron a dejar en evidencia el alcance de la pasión albiceleste en el sur de Asia.

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Un repaso por las historias más llamativas del fútbol mundial: la locura de los hinchas de Bangladesh por la selección argentina, el reclamo del técnico de Irán a la FIFA, el nuevo equipo de Hervé Renard y un balón gigante suelto en El Salvador.

Fútbol, comercio y cultura: una relación en crecimiento

Cesa remarcó que el vínculo trasciende lo deportivo y favorece el intercambio bilateral. “El comercio con Bangladesh está creciendo en una forma espectacular. Exportamos más de mil millones de dólares, mientras que importamos textiles y ropa por sesenta millones”, detalló. Entre los principales productos argentinos figuran aceite y pellets de soja, trigo, maíz, algodón, vacunas antiaftosa y respiradores Tecme.

“El comercio se da en forma natural porque los países asiáticos importan materias primas para sus industrias, pero la especial relación que hay con Argentina hace que tengan una predisposición muy natural a querer relacionarse con nosotros”, señaló el funcionario. Cesa precisó que empresas argentinas comenzaron a mirar a Bangladesh como nuevo destino comercial, abriendo posibilidades pese a las diferencias culturales.

Una experiencia única: así se vive el Mundial en Bangladesh

De cara a los próximos partidos, Cesa relató: “Vamos a ir con un grupo de argentinos que está viniendo desde Argentina para registrar todo lo que está ocurriendo. Vamos a la Universidad de Daca, donde hay pantallas gigantes y un montón de gente. Es una experiencia inolvidable”.

El viaje de Buenos Aires a Daca puede durar entre veintiocho y treinta horas, sin vuelos directos. “Las opciones son cuatro: a través de Emiratos, Catar, Turquía o Ethiopian Airlines”, indicó. Consultado sobre su trayectoria, Cesa contó que lleva dos años y medio en Bangladesh y más de una década en Asia, aunque nunca vio nada igual: “No he encontrado tanta cantidad de fanáticos de la Argentina como en este lugar. Esto es único”.

El embajador concluyó: “Les explico a la gente de acá que en Argentina estamos prestando atención a todo lo que ocurre en Bangladesh y se los agradecemos mucho. Ahora hay muchas llamadas y gente que va a estar viniendo, lo que hace muy bien para retribuir este vínculo tan especial”.

Marcelo Cesa
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