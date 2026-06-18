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Dónde ver Suiza vs Bosnia y Herzegovina por internet: estas son las apps legales que puedes usar

La segunda jornada del Mundial 2026 continúa con uno de los duelos más equilibrados del Grupo B, disponible en distintas plataformas de streaming

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Suiza se enfrenta a Bosnia y Herzegobina por el Grupo B del Mundial 2026.
Suiza se enfrenta a Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026. (Composición Infobae)

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este jueves con el enfrentamiento entre Suiza y Bosnia y Herzegovina, correspondiente al Grupo B. El encuentro se disputará en el Los Angeles Stadium y representa una oportunidad clave para ambas selecciones, que llegan igualadas con un punto y necesitan una victoria para acercarse a los dieciseisavos de final.

Los aficionados que deseen seguir el partido por internet cuentan con varias plataformas oficiales para ver el compromiso de manera legal en América Latina y España. Las opciones varían según el país, pero incluyen servicios de streaming con derechos de transmisión para la Copa del Mundo.

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Suiza y Bosni y Herzegovina buscarán sacar su primera victoria en el Mundial 2026. (Composición Infobae)
Suiza y Bosni y Herzegovina buscarán sacar su primera victoria en el Mundial 2026. (Composición Infobae)

A qué hora juegan Suiza vs Bosnia y Herzegovina

El partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina está programado para las siguientes horas en Sudamérica:

  • México: 13:00 horas.
  • Perú: 14:00 horas.
  • Colombia: 14:00 horas.
  • Ecuador: 14:00 horas.
  • Bolivia: 15:00 horas.
  • Chile: 15:00 horas.
  • Venezuela: 15:00 horas.
  • Argentina: 16:00 horas.
  • Brasil: 16:00 horas.
  • Paraguay: 16:00 horas.
  • Uruguay: 16:00 horas.
  • España: 21:00 horas.

Las aplicaciones legales para ver Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Los usuarios de Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y otros países de Sudamérica pueden seguir el encuentro a través de diferentes plataformas oficiales.

Disney+ Premium

La plataforma incorpora la señal de ESPN y transmite una selección de encuentros del Mundial 2026. Está disponible en la mayor parte de Sudamérica.

Disney+ cuenta con la señal de ESPN, el cual transmite el Mundial 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Disney+ cuenta con la señal de ESPN, el cual transmite el Mundial 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

DGO

La plataforma de DirecTV posee los derechos para transmitir los 104 partidos del campeonato y es una de las opciones más completas para seguir la Copa del Mundo.

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Paramount+

El servicio de streaming ofrece cobertura del Mundial en varios países de América Latina gracias a acuerdos con DSports.

ViX

En México, los aficionados pueden seguir una parte importante del torneo mediante ViX, que cuenta con derechos oficiales para varios encuentros.

Peacock

En Estados Unidos, Peacock transmite los partidos con narración en español a través de la cobertura de Telemundo Deportes.

Peacock transmite los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos y también cuenta con narradores en español. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Peacock transmite los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos y también cuenta con narradores en español. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo ver el Mundial 2026 desde España

Los aficionados españoles disponen de varias alternativas para seguir el campeonato.

DAZN

La plataforma ofrece los 104 partidos del Mundial 2026 y concentra la mayor cobertura del torneo en España.

RTVE Play

La aplicación de RTVE transmite gratuitamente los encuentros de la selección española, además de varios partidos destacados de la fase eliminatoria y la final.

Cómo llegan Suiza y Bosnia y Herzegovina

Suiza afronta el compromiso tras empatar 1-1 frente a Qatar en su debut. El conjunto helvético dominó gran parte del partido y llegó a ponerse en ventaja gracias a Breel Embolo, pero un gol en los minutos finales impidió la victoria.

El equipo dirigido por Murat Yakin mantiene su fortaleza defensiva con Manuel Akanji y la experiencia de Granit Xhaka en el mediocampo, aunque buscará una mayor efectividad ofensiva.

Bosnia y Herzegovina llega a su enfrentamiento con Suiza luego de haber empatado con Canadá. REUTERS/Claudia Greco
Bosnia y Herzegovina llega a su enfrentamiento con Suiza luego de haber empatado con Canadá. REUTERS/Claudia Greco

Por su parte, Bosnia y Herzegovina regresó a una Copa del Mundo con un empate 1-1 frente a Canadá. El tanto de Jovo Lukic permitió a los balcánicos sumar un punto importante en su regreso al torneo.

La principal incógnita para el técnico Sergej Barbarez es la condición física de Edin Džeko, quien se perdió el primer encuentro por una lesión en el hombro.

Un partido clave para las aspiraciones del Grupo B

Con todas las selecciones del grupo igualadas con una unidad, la segunda jornada adquiere una importancia especial. Una victoria podría acercar al ganador a los dieciseisavos de final, mientras que una derrota complicaría seriamente sus opciones de clasificación.

Por ello, el choque entre Suiza y Bosnia y Herzegovina aparece como uno de los encuentros más importantes de la jornada del Mundial 2026.

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