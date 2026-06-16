Cuáles son las diferencias reales entre iPhone 11, 12, 13 y 14 y qué modelo elegir

iPhone 11, 12, 13 y 14 en 2026, qué cambia en pantalla, cámaras y batería - APPLE

En pleno 2026 y con la serie iPhone 17 ya en el mercado, los modelos iPhone 11, 12, 13 y 14 siguen vigentes en millones de manos por su precio, confiabilidad y soporte de actualizaciones. Sin embargo, elegir entre ellos implica comprender las diferencias técnicas y cómo estas se traducen en la experiencia cotidiana.

Para quienes buscan renovar su dispositivo o aprovechar ofertas en modelos recientes, la comparación entre estas generaciones revela avances concretos en pantalla, procesador, cámaras y autonomía.

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Aunque los nuevos lanzamientos acaparan la atención, un sector considerable de usuarios continúa optando por modelos de generaciones anteriores que equilibran calidad y costo. Saber qué cambia realmente entre el iPhone 11, 12, 13 y 14 permite tomar una mejor decisión de compra y entender qué esperar en el uso diario.

Aunque el iPhone 17 ya domina el escaparate, estos modelos siguen vigentes por precio y soporte, con diferencias claras entre LCD y OLED, saltos de A13 a A15, mejoras de foto nocturna y autonomía que impactan el uso diario - REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Diferencias entre las pantallas del iPhone 11, 12, 13 y 14

El iPhone 11 presenta una estructura robusta y una pantalla LCD Liquid Retina HD de 6,1 pulgadas, suficiente para tareas básicas pero menos nítida y vibrante frente a los OLED Super Retina XDR de los modelos 12, 13 y 14.

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El iPhone 12 inicia la transición a pantallas OLED, con mayor contraste y eficiencia, además de ser más liviano y delgado. El iPhone 13 y iPhone 14 mantienen el tamaño y tecnología OLED, pero mejoran el brillo, la eficiencia y los colores, haciendo que ver contenido HDR o usar el móvil bajo el sol sea una experiencia mucho más satisfactoria.

Caracteristicas en los procesadores

El iPhone 11 funciona con el chip A13 Bionic, solvente para la mayoría de tareas, pero menos eficiente frente a los chips de arquitectura más reciente. El iPhone 12 da el salto al A14 Bionic, con mejoras notables en inteligencia artificial y eficiencia energética.

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Tanto el iPhone 13 como el iPhone 14 incorporan el A15 Bionic, aunque el modelo 14 añade una GPU de cinco núcleos para un desempeño gráfico superior. En la práctica, los iPhone 13 y 14 ofrecen fluidez total en multitarea, juegos y edición multimedia, y garantizan soporte de iOS por más años.

Cámaras: fotografía y video

Cámaras del iPhone 11 al 14, de Modo Noche a Modo Cine y video ultraestable

El iPhone 11 incluye un sistema dual de 12 MP y ofrece Modo Noche y videos en 4K, suficiente para usuarios poco exigentes. El iPhone 12 suma mejoras en apertura y procesamiento de imagen, además de grabación HDR en Dolby Vision.

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El iPhone 13 introduce estabilización óptica por desplazamiento de sensor y el Modo Cine, mientras que el iPhone 14 añade Photonic Engine para capturas en baja luz y Modo Acción para videos ultraestables. Si la fotografía nocturna, el video profesional o los selfies bajo cualquier condición son prioridad, los saltos entre generaciones sí se notan en el uso diario.

Respecto al tema de batería, el iPhone 11 ofrece autonomía adecuada, pero los modelos posteriores optimizan aún más el consumo. El iPhone 12 mantiene cifras parecidas, aunque el uso intensivo de 5G puede reducir la duración. El iPhone 13 y iPhone 14 extienden la autonomía hasta 19 y 20 horas de reproducción de video, respectivamente, permitiendo jornadas largas sin depender del cargador.

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El iPhone 11 es el último sin 5G, mientras que a partir del iPhone 12 todos los modelos incluyen esta conectividad, junto a WiFi 6 y MagSafe para carga inalámbrica y accesorios magnéticos. El iPhone 14 suma funciones de seguridad como Detección de Choques, que puede marcar la diferencia en emergencias.

Qué modelo elegir en 2026

iPhone 11: recomendable solo si el presupuesto es ajustado y no se necesita 5G ni lo último en cámara o pantalla.

iPhone 12: adecuado para quienes buscan pantalla OLED y 5G a buen precio.

iPhone 13: excelente balance entre autonomía, potencia y cámara.

iPhone 14: preferible para usuarios que quieren lo último en fotografía y funciones de seguridad, aunque la diferencia con el 13 es más sutil en el día a día.

En 2026, cada salto generacional entre estos modelos impacta sobre todo en calidad visual, autonomía, fotografía y soporte a futuro, lo que justifica elegir con base en el uso real y las prioridades personales.

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