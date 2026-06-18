Comprar robots de compañía para simular novio o esposa ya es un hecho: las hacen a tu medida

Los humanoides apuntan a ofrecer compañía con respuestas más “humanas”, parpadeo, giros de cabeza y apariencia configurable, una propuesta que trasciende la asistencia funcional y reabre preguntas sobre dependencia emocional, datos personales y límites de la intimidad - crédito @UBTECHRobotics/X

Durante décadas, los robots humanoides fueron protagonistas de películas de ciencia ficción. En 2026, ya se pueden reservar en línea, vienen con memoria integrada y se personalizan según el gusto del comprador.

Dos productos: la línea Uworld, de la empresa china Ubtech, y Aria, fabricada por la firma californiana Realbotix; ilustran con precisión hasta dónde ha llegado la industria de los robots de compañía.

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El fenómeno no es solo tecnológico. Detrás de estas cifras de preventa y de estos precios estratosféricos hay un dato social que las empresas leen con atención: la soledad urbana crece. Según estudios recientes, millones de personas en grandes ciudades de Asia, Europa y América del Norte reportan ausencia de vínculos afectivos estables. Ese vacío es, precisamente, el mercado al que apuntan estas compañías.

Los robots con IA emocional con más de 3.800 pedidos en diez días

La línea ofrece versiones masculina y femenina con memoria integrada, gestos y movimientos humanos, conectividad WiFi y autonomía de 2 a 4 horas - crédito @UBTECHRobotics/X

A principios de junio de 2026, Ubtech presento la línea Uworld, una generación de robots humanoides orientados al consumidor masivo y equipados con inteligencia artificial emocional. La propuesta incluye un modelo masculino y uno femenino: el primero mide 1,83 metros, lleva traje y gafas; el segundo, de 1,68 metros, aparece en los videos promocionales de la marca aplicándose maquillaje.

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Ambas versiones comparten un conjunto de caracteristicas: memoria integrada para reconocer a su interlocutor, capacidad de expresar emociones, movimientos corporales que replican gestos humanos (parpadeo, giro de cabeza, desplazamiento), conectividad WiFi y una autonomía de entre dos y cuatro horas por carga de batería.

La respuesta del mercado fue inmediata. En solo diez días, Ubtech recibió mas de 3.800 pedidos y recaudo mas de 10 millones de yuanes (equivalentes a unos 62.000 dólares) todo en fase de preventa. El precio final se anunciara el 30 de junio; por ahora, reservar uno exige un deposito de 3.000 yuanes. El público objetivo declarado por la empresa son adultos jóvenes y, en particular, personas solteras.

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Aria un polémico robot de compañía

A unos 10.000 kilómetros de distancia, en un laboratorio de California, otra compañía trabaja sobre una promesa distinta. Realbotix (derivación de Simulacra, fabricante de las RealDolls, muñecas sexuales de lujo que dominaron ese segmento de mercado durante años) presento a Aria, una figura humanoide femenina de 1,70 metros diseñada, según sus creadores, como “compañera emocional” y no como objeto sexual.

La firma californiana reposiciona su humanoide sin genitales para conversación, reconocimiento y continuidad narrativa, con cámaras en los ojos y diseño modular, además de una división legal para atraer inversores y mejorar percepción pública frente a críticas persistentes - (Realbotix)

Aria no tiene genitales. Su cuerpo fue construido para la interacción social: conversar, recordar, reconocer. Tiene cámaras instaladas en los ojos que le permiten identificar objetos, analizar rostros y almacenar información de sus interlocutores para sostener diálogos cada vez mas personalizados. Su software de inteligencia artificial simula relaciones de largo plazo, con continuidad narrativa entre sesiones.

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El diseño mecánico también es particular. El rostro de Aria esta sujeto por imanes y puede cambiarse en segundos; el cuerpo es desmontable por partes. La empresa ha iniciado además una separación legal entre sus divisiones: robots de compañía por un lado, muñecas sexuales por el otro. El objetivo es atraer a inversores de perfil mas amplio y mejorar la percepción publica del producto.

Los precios de Aria ubican al producto fuera del alcance de la mayoría. El modelo completo cuesta alrededor de 175.000 dólares. Existe una versión reducida (un busto con capacidad de dialogo) por 12.000 dólares, y una edición “de viaje”, diseñada para acompañar a su dueño en contextos de movilidad, por 150.000 dólares.

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Aria cuesta hasta 175.000 dólares y suma versiones “busto” y “de viaje” para movilidad (YouTube: Realbotix)

A pesar de los esfuerzos de Realbotix por reposicionar a Aria como asistente social o herramienta para el sector hotelero y del marketing, el diseño de la figura sigue anclado a los patrones estéticos de su línea de origen. Esa tensión complica su inserción en entornos corporativos o de cuidado y alimenta las criticas sobre la cosificación del cuerpo femenino en el desarrollo de tecnologías sociales.

Detrás del entusiasmo comercial, investigadores y especialistas en salud mental advierten sobre efectos no previstos. La posibilidad de interactuar con una figura que no juzga, que responde con atención constante y que recuerda lo que el usuario quiere escuchar puede reforzar el aislamiento en lugar de reducirlo.

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La exposición prolongada a vínculos sintéticos podría erosionar gradualmente las habilidades de interacción humana, en especial en poblaciones vulnerables o en contextos de alto aislamiento social. Lo que si esta claro es que el mercado existe, crece y ya tiene nombre propio.