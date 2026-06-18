Sean Penn prepara una película sobre el asalto al Capitolio y Bradley Cooper suena para el papel principal

Sean Penn prepara una película sobre el asalto al Capitolio (Foto: REUTERS/Katie Collins)

El tres veces oscarizado Sean Penn dirigirá una cinta sobre un policía que se ve atrapado en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, informaron medios locales este martes.

La película abordará la vida de este policía, que podría ser encarnado por el actor Bradley Cooper, según la publicación especializada Deadline.

La producción de la cinta, cuyo guion también estará a cargo de Penn, está prevista para mediados de 2027.

Los representantes de Penn no respondieron de inmediato.

Asalto al Capitolio, 6 de enero de 2021: los partidarios de Donald J. Trump recorren el rotonda tras haber violado la seguridad durante su protesta por supuesto fraude (Foto: EFE/JIM LO SCALZO)

El ataque al Capitolio ocurrió cuando miles de simpatizantes de Donald Trump invadieron el Congreso cuando se iba a certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden, quien había derrotado en las presidenciales de 2020 al republicano.

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La insurrección, que conmocionó a Estados Unidos y al mundo, se volvió parte del debate político nacional.

Trump, quien nunca reconoció la derrota electoral, niega su responsabilidad en el ataque y califica a los manifestantes como “patriotas”.

Penn, conocido por su vena política y social, con posiciones más alineadas con la izquierda, acudió a las audiencias públicas del comité legislativo que investigó la insurrección.

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En aquella época, al actor se le fotografió sentado junto a oficiales que se enfrentaron al ataque, tales como Michael Fanone y Daniel Hodges.

Fanone habló en las audiencias y en numerosas entrevistas sobre los traumáticos momentos que vivió el 6 de enero.

El oficial escribió el libro Hold the Line: The Insurrection and One Cop’s Battle for America’s Soul, sobre lo que vivió durante el dramático ataque en Washington.

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Bradley Cooper suena para el papel principal de una película sobre el asalto al Capitolio (Foto: James Warren/Famous Images/Sipa USA)

De momento, no ha sido revelada la identidad del policía que inspira la cinta.

De acuerdo con medios locales, el proyecto pertenece a Warner Bros.

El legendario estudio y su matriz Warner Bros. Discovery están siendo adquiridos por Paramount Skydance, cuyo director ejecutivo, David Ellison, es hijo de Larry Ellison, considerado próximo a Trump.

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Warner Bros. estuvo a cargo de Una batalla tras otra, ganadora del Óscar a la mejor película del año, y que le dio a Penn en marzo su tercer premio de la Academia.

Fuente: AFP