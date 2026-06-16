Ver por internet Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: 5 apps legales para ver el partido

Francia y Senegal se enfrentan por el Mundial 2026. (Composición Infobae)

Francia y Senegal abrirán su participación en el Grupo I del Mundial 2026 con un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada. El encuentro se disputará en el Estadio Nueva York y podrá seguirse mediante diferentes plataformas oficiales de streaming disponibles en América Latina, Estados Unidos y México.

La selección francesa llega a Norteamérica con el objetivo de conquistar su tercera Copa del Mundo y confirmar el protagonismo que ha mantenido durante los últimos años. Del otro lado estará Senegal, vigente campeona de África, que intentará dar la sorpresa en un grupo que también integran Noruega e Irak.

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Francia jugará en el Mundial 2026 en el grupo I junto a Senegal, Noruega y el repechaje internacional - crédito Federación Francesa de Fútbol

Cinco aplicaciones para ver Francia vs Senegal por internet

Los aficionados tendrán varias opciones legales para seguir el partido en vivo desde sus dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.

1. Disney+ Premium

La plataforma incorpora la señal de ESPN en diversos países de Sudamérica y transmitirá varios encuentros del Mundial 2026. Los usuarios de Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay podrán acceder al partido desde este servicio.

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2. DGO

La plataforma de DirecTV cuenta con los derechos de transmisión de los 104 partidos del torneo, por lo que representa una de las alternativas más completas para seguir toda la Copa del Mundo.

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3. Paramount+

Este servicio ofrece la cobertura del campeonato en varios mercados sudamericanos gracias a su acuerdo con DSports, permitiendo ver los encuentros en línea.

Paramount+ transmitirá los partidos del Mundial 2026 gracias a su alianza con DirecTV.

4. Peacock

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el choque entre franceses y senegaleses mediante Peacock, plataforma que incluye la cobertura en español de Telemundo Deportes.

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5. ViX

Los usuarios en México dispondrán de ViX como una de las opciones oficiales para disfrutar de los partidos del Mundial 2026.

A qué hora juegan Francia vs Senegal

El compromiso entre ambas selecciones se disputará en diferentes horarios según cada país:

España: 21:00 horas.

Estados Unidos: 15:00 horas.

México: 13:00 horas.

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas.

Uruguay y Argentina: 16:00 horas.

Francia se mide contra Senegal por la apertura del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP

Francia busca reafirmar su dominio mundial

‘Les Bleus’ afrontan el Mundial 2026 como una de las principales candidatas al título. El conjunto europeo conquistó la Copa del Mundo en Rusia 2018 y alcanzó la final en Qatar 2022, consolidándose como una de las selecciones más regulares de la última década.

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Su objetivo en esta edición será conseguir la tercera estrella y ratificar el equilibrio que ha mostrado en las grandes competiciones internacionales.

Senegal quiere dar el golpe en el Grupo I

La escuadra africana llega al torneo tras completar una fase clasificatoria invicta en las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Además, se presenta como la vigente campeona continental y cuenta con futbolistas de experiencia como Sadio Mané y Lamine Camara.

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El conjunto senegalés apostará por su fortaleza física y la velocidad en las transiciones para intentar sorprender a uno de los favoritos al campeonato.

Sadio Mané capitanea a Senegal y será la carta goleadora en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

Por qué conviene usar plataformas oficiales

La celebración del Mundial 2026 también provoca la aparición de páginas y aplicaciones no autorizadas que prometen transmisiones gratuitas. Sin embargo, estos servicios suelen implicar riesgos relacionados con malware, robo de información personal y cortes constantes durante los partidos.

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Por ese motivo, las plataformas oficiales representan la alternativa más segura para disfrutar del encuentro entre Francia y Senegal, así como del resto de compromisos de la Copa del Mundo, con una mejor calidad de imagen y mayor estabilidad en la transmisión.

En un grupo que comparte con Noruega e Irak, tanto Francia como Senegal saben que comenzar con una victoria puede ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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