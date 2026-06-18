Free Fire: cuáles son los códigos y regalos activos recientemente

La dinámica de los códigos en Free Fire es una de las más atractivas para sus usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la jornada de este jueves, Garena habilitó una nueva serie de códigos alfanuméricos que permiten obtener premios dentro de Free Fire, desde diamantes hasta objetos de edición limitada.

Los jugadores registrados pueden acceder a estos regalos en el menor tiempo posible, y deben ser conscientes de que los beneficios solo permanecen activos durante lapsos reducidos y bajo reglas específicas.

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Cuáles son los códigos de Free Fire activos hoy

Para este jueves, Garena puso a disposición de la comunidad más de 10 códigos únicos, válidos para diferentes regiones y sujetos a la disponibilidad generada por la demanda de los usuarios.

Los códigos de Free Fire deben escribirse sin errores en el portal oficial. (Foto: Garena)

Estos códigos pueden canjearse por diamantes, objetos coleccionables, accesorios, skins de armas y otros artículos exclusivos. La siguiente es la lista oficial de códigos vigentes:

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FFWCTKX2P5NQ.

TX4SC2VUNPKF.

RHTG9VOLTDWP.

N7QK5L3MRP9J.

J2QP8M1KVL6V.

E9QH6K4LNP7V.

S5PL7M2LRV8K.

Q8M4K7L2VR9J.

RD3TZK7WME65.

ZRW3J4N8VX56.

TFX9J3Z2RP64.

WD2ATK3ZEA55.

FFPLUFBVSLOT.

MCPW3D28VZD6.

ZZZ76NT3PDSH.

V427K98RUCHZ.

J3ZKQ57Z2P2P.

Qué tipo de regalos se pueden obtener en Free Fire

Los premios ofrecidos por Garena abarcan desde diamantes, trajes temáticos y skins de armas, hasta elementos coleccionables y artículos de edición limitada.

Las recompensas permiten mayor personalización en Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos de estos objetos solo se encuentran disponibles durante eventos conmemorativos o promociones de tiempo restringido, lo que incrementa el interés de la comunidad.

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Entre los incentivos más valorados figuran los diamantes, un recurso que habilita compras y desbloqueos dentro de Free Fire. En ocasiones especiales, la empresa suele aumentar la cantidad de códigos y diversificar el rango de recompensas, beneficiando a quienes siguen de cerca las novedades del portal de recompensas.

Cómo canjear los códigos en Free Fire

El proceso de canje exige ingresar al portal oficial de recompensas de Garena (reward.ff.garena.com), utilizando una cuenta vinculada a plataformas autorizadas como Google, Facebook, Apple, Huawei o VK.

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Los códigos se redimen desde el portal oficial sin descargar programas desconocidos. (Foto: Garena)

Para que el sistema reconozca la validez del código, es indispensable respetar la combinación exacta de letras y números, manteniendo las mayúsculas y evitando errores tipográficos.

Quienes acceden como invitados quedan excluidos de este tipo de incentivos, dado que solo las cuentas formales pueden participar de la dinámica.

El procedimiento debe completarse únicamente en el sitio oficial, evitando aplicaciones o programas externos que prometen facilitar el proceso, porque estos representan un riesgo para la seguridad digital de los usuarios.

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Qué pasa si un código sale inválido o que expiró

El sistema de Garena notifica con el mensaje “código inválido o expirado” cuando la vigencia del código ha finalizado o cuando la combinación ya fue utilizada por otro usuario. Esta dinámica obliga a los jugadores a permanecer atentos a la publicación de nuevos códigos y a validar el canje apenas se difunden.

Si es válido el canje, los premios se acreditan en 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acreditación de premios suele realizarse en menos de 24 horas, aunque en fechas de alta demanda o eventos especiales pueden producirse demoras puntuales.

Cuáles condiciones técnicas se deben cumplir para acceder a los regalos

Para participar en la dinámica de códigos, es obligatorio haber descargado Free Fire desde tiendas oficiales como Google Play Store para Android o App Store para iOS. El dispositivo debe tener espacio suficiente y una conexión estable a internet para evitar inconvenientes durante el proceso de canje.

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Asimismo, el uso de aplicaciones piratas o descargadas por vías alternativas representa una amenaza para la seguridad digital, porque pueden exponer datos personales o facilitar el robo de cuentas. Mantener el juego actualizado es una práctica fundamental para garantizar el acceso a recompensas y evitar problemas técnicos.

Instalar aplicaciones ilegales o no verificadas expone a los jugadores a riesgos como el robo de cuentas, pérdida de datos y vulnerabilidad ante ataques informáticos. Estas apps fraudulentas carecen de soporte oficial de alguna empresa real, lo que incrementa la posibilidad de fraudes y afecta la seguridad digital del dispositivo.

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