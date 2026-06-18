Buscan que los salarios de hasta RD$52,000 no paguen Impuesto sobre la Renta en República Dominicana

El caso contra el artículo 45 del Presupuesto 2026 quedó reservado tras una audiencia pública. Legisladores de distintos partidos empujan el ajuste por inflación y se abre una disputa sobre el alcance de la norma (Foto cortesía Tribunal Constitucional)

El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo una acción de inconstitucionalidad presentada por Omar Fernández y otros legisladores contra el artículo 45 de la Ley 99-25, del Presupuesto General del Estado para 2026. El recurso cuestiona la suspensión de la indexación salarial para calcular el Impuesto sobre la Renta y sostiene que el umbral debería subir de RD$34.000 a RD$52.000 (aproximadamente a 888 dólares estadounidenses), según la entidad pública.

El expediente TC-01-2026-0010 fue uno de los 21 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad conocidos por el pleno del tribunal en una misma audiencia pública. Según ese medio, fue la mayor cantidad tratada en una sola jornada desde la creación de la alta corte.

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La acción fue interpuesta por el senador de la Fuerza del Pueblo Omar Fernández, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana Charlie Mariotti Paz y otros legisladores y dirigentes políticos de distintas organizaciones, según Diario Libre. De acuerdo con El Día, el recurso quedó reservado para fallo tras la audiencia encabezada por magistrados del tribunal presidido por el juez Napoleón Estévez.

Lo que se planeta

Los accionantes piden que se aplique el mecanismo de indexación salarial previsto en el Código Tributario para ajustar por inflación los tramos del Impuesto sobre la Renta. Según Diario Libre y El Día, sostienen que esa actualización llevaría el inicio del impuesto desde unos RD$34.000 mensuales hasta alrededor de RD$52.000.

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La acción de inconstitucionalidad cuestiona el artículo 45 de la Ley 99-25 y pide subir el umbral de RD$34.000 a RD$52.000 (Foto cortesía Tribunal Constitucional)

Fernández afirmó que la indexación de los salarios de los trabajadores debe elevarse a RD$52.000 y que cualquier ajuste por debajo de ese monto implicaría “cumplir la ley a medias o simplemente violar lo que establece la normativa”. También sostuvo a Diario Libre: “La ley no habla de un chin de indexación, habla de la indexación. Y la indexación es llevarla de 34,000 (580 USD) a 52,000 pesos”.

Al salir de la audiencia, Fernández dijo a El Día: “En el día de hoy, como han visto, se ha celebrado una primera audiencia respecto del recurso o la acción directa de inconstitucionalidad que hemos sometido un grupo de legisladores de distintos partidos políticos, donde ha quedado claro que tanto la sociedad como la oposición se ha unificado en torno a una causa”. Según Diario Libre, luego añadió: “Ha quedado claro que tanto la sociedad como la oposición se ha unificado en torno a una causa. Esa causa es la indexación de los salarios de los trabajadores, como manda el Código Tributario, como manda la ley”.

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De acuerdo con El Día, Fernández señaló que la distorsión debe corregirse para garantizar el derecho de los trabajadores a cubrir sus necesidades básicas sin tributar múltiples veces. Diario Libre añadió que los accionantes consideran que la suspensión parcial afecta sobre todo a trabajadores de ingresos medios, porque reduce el umbral a partir del cual comienzan a pagar el impuesto en un contexto de aumento sostenido del costo de vida.

El diputado del Partido Revolucionario Dominicano Ramón Raposo afirmó a Diario Libre que la inflación deterioró el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestionó el alcance de la respuesta oficial. “La inflación está haciendo añicos el salario de los dominicanos”, dijo, y agregó al mismo medio: “Simplemente se le presenta una especie de caramelito a la sociedad dominicana para, por otra parte, cargarla de impuestos”.

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Los legisladores accionantes sostienen que el Código Tributario obliga a actualizar por inflación los tramos salariales, mientras el tribunal reservó para sentencia un expediente contra una disposición incluida en el Presupuesto General del Estado (Foto cortesía Tribunal Constitucional)

La Cámara de Diputados, representada por Tirso Ramírez y Jerry Antonio del Jesús Castillo, pidió acoger la opinión institucional depositada ante la Secretaría del Tribunal Constitucional el 15 de mayo de 2026 y rechazar la acción presentada por Fernández y compartes, según El Día. En el mismo sentido, la representante de la Procuraduría General de la República solicitó desestimar el recurso por considerar que no se acreditó violación alguna de los preceptos constitucionales invocados por los accionantes, de acuerdo con ese medio