El desopilante reencuentro de Marcelo Tinelli y Alacrán a puro chiste y papel picado en Infobae Mundial

Marcelo Tinelli, en el estudio de Infobae Mundial, conversa con el humorista Alacrán, quien comparte chistes y anécdotas

Un reencuentro cargado de emoción y nostalgia marcó el ciclo Infobae Mundial durante una emisión en vivo desde Miami. En el estudio, Marcelo Tinelli sorprendió al público y a sus compañeros al tomarse un minuto para presentar a Rodolfo Samsó, conocido por su personaje Alacrán. La escena, transmitida en directo, capturó un abrazo sentido entre ambos, reflejando la historia compartida y el largo tiempo transcurrido desde su última reunión profesional.

El humorista, que se consolidó en la memoria colectiva por sus participaciones en VideoMatch, formó parte de aquellos años en los que el ciclo televisivo se convirtió en fenómeno. La relación entre Tinelli y Samsó se forjó en aquellas jornadas de risas, sketches y giras compartidas, pero también atravesó largos períodos de distancia.

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“Me dijo que venía muy tranquilo. Hablé con la mujer”, señaló el conductor, haciendo alusión a que había suavizado el contenido teniendo en cuenta el tipo de programa. “Para mí, es uno de los mejores humoristas que hemos tenido en la historia de Videomatch. Fuerte el aplauso para el señor Alacrán”. El actor saludó a Marcelo y al equipo y sin preámbulo inició su rutina de chistes, con el infaltable papel picado brotando de su bolsillo.

El reencuentro en el ciclo Infobae Mundial no se limitó a la presencia de Alacrán, sino que formó parte de una tendencia más amplia: la vuelta de figuras históricas y sketches emblemáticos del universo VideoMatch. Durante la transmisión, Tinelli dejó entrever que habrá más reuniones y sorpresas para la audiencia, lo que incrementa la expectativa respecto a la continuidad del ciclo y a los nombres que podrían sumarse en futuras emisiones.

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Marcelo Tinelli y Alacrán comparten un abrazo cálido durante su reencuentro en Infobae Mundial

Al cierre de la participación de Alacrán, Tinelli expresó su agradecimiento y remarcó que este tipo de encuentros no representan un final, sino más bien una continuación. Consultado en el estudio sobre la posibilidad de nuevos regresos, el conductor respondió: “Vienen varios acá, tenemos varios”, dejando abierta la puerta a más momentos emotivos y de reencuentro en pantalla.

El regreso del humorista a un espacio conducido por Tinelli no solo evocó recuerdos, sino que permitió visibilizar el valor de los vínculos que permanecen a pesar del paso del tiempo. El propio Rodolfo Samsó describió hace unos meses el reencuentro con palabras que condensan la intensidad del momento: “Con Marcelo fue muy fuerte porque no sé si haría 20 años que no lo veía y uno cree que tanto tiempo y tanta distancia puede enfriar la relación y cuando lo tenés cerca te das cuenta que fue parte muy importante de tu vida”.

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Cabe recordar que Samsó se construyó una trayectoria versátil que trasciende su popularidad como Alacrán. Durante su paso por VideoMatch, el humorista no solo se limitó a un personaje, sino que interpretó a figuras como Fernandito, adaptándose a las exigencias de la ficción televisiva y el humor en vivo. Los años de giras teatrales por Argentina y otros países, así como su participación en fiestas y eventos privados, delinearon una carrera marcada por la dedicación y el trabajo constante.

Fernandito En VideoMatch

La mudanza a los Estados Unidos representó un punto de inflexión en su vida profesional y personal. Instalado en Miami, Samsó continuó vinculado a la actividad artística, aunque sus regresos a Argentina y otros destinos latinoamericanos respondieron principalmente a compromisos teatrales. El propio humorista relató que el traslado fue consecuencia de un ritmo de trabajo agotador en su país natal, donde las jornadas extensas y la multiplicidad de proyectos lo llevaron a buscar una vida distinta.

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Durante quince años, mantuvo una rutina diaria que incluía radio junto a Beto Casella, televisión en programas como Consentidos, Sin Codificar o Por Amor a Vos, y funciones teatrales junto a figuras como Carmen Barbieri y Miguel Ángel Cherutti. “Me levantaba a las 4:30 de la mañana para hacer radio (fueron 15 años junto con Beto Casella). Después hacía un programa de tele... Después iba al teatro... Y a la medianoche me iba a dormir”, detalló sobre una jornada que parecía no dar tregua.

El reconocido actor fue parte fundamental de los más importantes ciclos humorísticos de los '90 y los 2000

Este ritmo, sostenido durante más de una década, llevó al humorista a replantear sus prioridades. La mudanza a Miami surgió como respuesta a la necesidad de encontrar un equilibrio que, en Argentina, resultaba inalcanzable por la carga laboral. La vida en Estados Unidos le permitió reorganizar sus tiempos y mantener la conexión con la actividad artística a través de giras y presentaciones puntuales.

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Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos desde las 21 por el canal de YouTube de Infobae.