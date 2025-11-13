Tecno

Cuatro tips que debes seguir si piensas comprar un vehículo SUV

La selección de este tipo de auto va más allá del diseño: implica analizar el uso principal, la capacidad, la tecnología y el tipo de propulsión, factores que determinan la experiencia y el precio futuro del modelo

En el mercado hay una amplia gamas de modelos que incluyen conexión inalámbrica, espacio y ayudas a la conducción. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando un conductor decide cambiar de vehículo por uno más avanzado o con mayor tecnología, optar por un Vehículo Utilitario Deportivo o SUV pueden ser una opción atractiva porque combinan espacio, tecnología y adaptabilidad a trayectos urbanos y rurales.

En este sentido la adquisición de una SUV exige un análisis minucioso de diversos factores que inciden tanto en la experiencia de uso de los conductores y los pasajeros como en el valor futuro del auto en caso de que se quiera vender a otra persona.

En base a guías de compra de fabricantes como Ford, se detallan varios tips o secretos para saber qué SUV comprar, que se adapte al estilo de vida y no sea una pérdida de inversión en el corto o largo plazo.

Qué uso se le dará al vehículo durante cada día

Una ventaja de los SUV es que se adaptan a diferentes condiciones del clima y de la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos fundamentales al seleccionar una SUV es definir con precisión el uso principal que se le dará al vehículo. Ford aconsejó que los interesados se planteen preguntas como “¿cuántos pasajeros viajarán habitualmente?” y “¿para qué actividades se utilizará?”.

Esta reflexión inicial delimita el abanico de opciones disponibles: quienes suelen viajar con la familia requerirán modelos de mayor capacidad, mientras que quienes priorizan desplazamientos diarios pueden optar por versiones compactas.

Además, el estilo de vida condiciona los requerimientos técnicos; el fabricante indicó que es esencial determinar si el objetivo es realizar viajes largos, traslados urbanos o escapadas de fin de semana, porque cada escenario demanda características específicas, como amplio espacio interior, tracción 4x4 o sistemas de propulsión híbrida o eléctrica.

Cuál presupuesto se tiene para invertir en la compra de un vehículo SUV

La compra de un vehículo con avanzada tecnología requiere una gran inversión de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presupuesto constituye otro eje central en el proceso de compra. El fabricante subrayó la importancia de establecer el monto máximo a invertir, porque esto acota el segmento y las marcas a considerar.

No solo debe contemplarse el desembolso inicial, sino los gastos complementarios, como el seguro, los impuestos y el mantenimiento programado.

El fabricante sugirió incluir en el cálculo los posibles pagos diferidos y el costo total de propiedad, porque estos factores pueden variar según el modelo de vehículo, sobre todo en autos con tecnología híbrida o funciones o accesorios premium.

Elegir una camioneta SUV que se sitúe en la franja superior del presupuesto puede generar presiones financieras innecesarias a mediano plazo, advirtió la compañía.

Por qué se debe investigar todas las características y prestaciones del vehículo

Investigar reseñas, consultar expertos y realizar pruebas de manejo ayuda a comparar autos y tomar decisiones informadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación exhaustiva de los modelos disponibles es otro paso clave. Recabar información a partir de fuentes confiables, como reseñas en línea, blogs especializados y opiniones de expertos.

Consultar a conocidos que hayan adquirido SUVs similares puede aportar una perspectiva realista sobre el desempeño y el confort de cada modelo.

Asimismo, es importante acudir a distribuidores autorizados para solicitar pruebas de manejo, porque esta experiencia permite evaluar aspectos como la seguridad, la economía de combustible y la tecnología instalada. Comparar modelos en función de estos parámetros facilita una decisión informada y asegura la mejor relación entre prestaciones y precio.

Qué durabilidad y credibilidad brinda el fabricante detrás del vehículo

Las garantías extendidas y los programas de mantenimiento incluidos ofrecen mayor tranquilidad al adquirir una SUV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La durabilidad y confiabilidad de las SUV varían según la marca y el modelo, lo que repercute directamente en la futura reventa del vehículo. Algunas ensambladoras gozan de mayor reconocimiento en cuanto a durabilidad, mientras que ciertos modelos mantienen mejor su valor en el mercado secundario.

Por esta razón, investigar la reputación de cada opción respecto a los costos de mantenimiento y las garantías ofrecidas por el fabricante, resulta esencial antes de concretar la compra.

Contar con un respaldo sólido, como programas de garantía extendida o mantenimientos incluidos, puede brindar mayor tranquilidad a largo plazo y reducir gastos imprevistos.

