Tecno

El aire acondicionado no enfría: por qué y qué hacer para solucionar el error

Filtros sucios, ausencia de gas refrigerante y fallos en el termostato encabezan la lista de causas, mientras que el mal olor y el goteo de agua indican problemas adicionales

Guardar
Las fallas en el enfriamiento
Las fallas en el enfriamiento del aire acondicionado generan preocupación y pueden ser por problemas simples o averías complejas que requieren atención técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los meses de calor, encender el aire acondicionado y descubrir que no enfría se convierte en una de las situaciones más incómodas para los usuarios. El temor a una avería costosa o irreparable suele generar dudas sobre los pasos correctos para resolver el inconveniente y evitar consecuencias mayores.

Según información de expertos, este problema puede tener diversas causas, desde una simple acumulación de suciedad hasta fallos más complejos en componentes internos.

La medida inicial es no perder la calma y proceder con una revisión ordenada, identificando el origen del fallo antes de recurrir a un servicio técnico especializado.

Por qué el aire acondicionado deja de funcionar correctamente

Filtros sucios y falta de
Filtros sucios y falta de gas refrigerante figuran entre los motivos principales detrás de la pérdida de rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las causas más habituales es la presencia de filtros sucios. Estos componentes, encargados de purificar el aire, pueden acumular polvo y partículas que obstruyen el flujo, afectando el rendimiento del aparato.

Ante esto, según Repsol, una limpieza regular de los filtros puede marcar la diferencia entre un funcionamiento óptimo y la pérdida de capacidad para enfriar.

Otra razón frecuente es la falta de gas refrigerante. Este elemento es esencial para el proceso de enfriamiento y, cuando disminuye su nivel, el sistema pierde eficiencia.

Las fugas suelen ser imperceptibles al principio, pero al cabo de un tiempo impiden que el equipo alcance la temperatura deseada. Ante esta situación, se debe contactar con un técnico certificado que pueda detectar y corregir la fuga, así como recargar el refrigerante.

Qué hacer ante malos olores emitidos del aire acondicionado

La acumulación de humedad y
La acumulación de humedad y suciedad favorece la aparición de moho y bacterias en el sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado puede presentar malos olores al encenderlo. Según detalla Repsol, este inconveniente suele relacionarse con la acumulación de humedad en los conductos, lo que favorece el crecimiento de moho, bacterias y hongos.

La solución pasa por una limpieza exhaustiva. Se debe desmontar y lavar los filtros con agua y jabón neutro, además de utilizar productos desinfectantes especializados para los conductos.

En casos persistentes, conviene solicitar la intervención de un profesional que garantice la eliminación completa de los microorganismos y evite riesgos para la salud.

Por qué bota agua el aire acondicionado

El goteo de agua por la parte frontal del aire acondicionado es un síntoma claro de obstrucciones en los desagües o fallos en el sistema de drenaje. Según expertos, este problema debe resolverse rápidamente para evitar daños mayores tanto en el electrodoméstico como en el espacio donde se encuentra instalado.

La humedad puede dañar el
La humedad puede dañar el aparato y deteriorar el espacio donde está ubicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de agua puede provocar filtraciones, daños en paredes o techos y generar un ambiente propicio para el desarrollo de moho. Para solucionar el inconveniente, lo primero es revisar que los conductos de drenaje estén libres de obstrucciones.

Si el problema persiste, se aconseja solicitar una revisión técnica, porque podría tratarse de un fallo en la bomba de drenaje o en el diseño de la instalación.

A qué se deben los ruidos anómalos del aire acondicionado

El ruido excesivo es un síntoma frecuente y puede estar originado por tornillos sueltos, paneles mal colocados o fallos en los ventiladores. Según expertos, un simple ajuste puede resolver este inconveniente, aunque en ocasiones se requiere revisar el estado de las piezas y asegurar que no existan obstrucciones.

Ignorar los ruidos puede derivar en fallos mayores, porque componentes sueltos o desalineados incrementan el desgaste del equipo. Ante cualquier sonido inusual, lo recomendable es apagar el aparato y consultar el manual del usuario antes de intentar cualquier ajuste.

Cómo actuar ante una avería en el aire acondicionado

Se debe contactar a técnicos
Se debe contactar a técnicos expertos en caso de que la solución manual no tenga resultado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando el aire acondicionado sufre una avería, se debe seguir un protocolo básico para evitar errores y resolver el problema de forma eficiente. El primer paso consiste en consultar el manual del usuario, donde suelen detallarse soluciones a fallos comunes.

Posteriormente, identificar el origen del inconveniente puede facilitar una reparación rápida, como limpiar el filtro o reajustar el termostato. Si las medidas básicas no resuelven la situación, lo más prudente es recurrir a un servicio técnico especializado.

“Dejar pasar el tiempo solo puede empeorar la situación y convertir una reparación sencilla en algo mucho más complicado”, advierte la compañía. Actuar con rapidez y asesoramiento profesional contribuye a prolongar la vida útil del equipo y a evitar gastos innecesarios.

Temas Relacionados

Aire acondicionadoFiltrosTermostatoOlorProblemasTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué hacer en la noche para cuidar la seguridad del celular: apagarlo o dejarlo bloqueado

Mientras dormimos es posible que se lleven a cabo ciertos procesos en los que nuestros datos están en riesgo

Qué hacer en la noche

Fire TV: cómo instalar el dispositivo de Amazon en un televisor

Al utilizar el accesorio, es clave elegir una red WiFi estable, ingresar la cuenta de Amazon y dejar que el sistema actualice el software antes de descargar aplicaciones

Fire TV: cómo instalar el

Cómo la IA puede salvar el 60% del agua que se pierde en las ciudades latinas

La inteligencia artificial ayuda a identificar fugas y gestionar los recursos hídricos de forma más eficiente al analizar algoritmos proveniente reportes de los vecinos desde sus teléfonos

Cómo la IA puede salvar

Criptomonedas: cómo ha cambiado su valor en las últimas horas

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, tuvo un cambio de -0,31% en las últimas 24 horas

Criptomonedas: cómo ha cambiado su

Códigos Free Fire para hoy 1 de febrero: cómo canjearlos y qué recompensas entregan

La colaboración con Jujutsu Kaisen incluye skins de personajes como Itadori, Gojo, Megumi y Nobara

Códigos Free Fire para hoy
DEPORTES
El cruce entre Djokovic y

El cruce entre Djokovic y Rafael Nadal en la final del Australian Open: del gesto en medio del partido al emotivo discurso

Jalen Duren lidera el resurgir de los Detroit Pistons: “Estoy aquí, no tengo límites y puedo alcanzar lo que me proponga”

La desopilante reacción de Guillermo Barros Schelotto cuando le consultaron por la final del Australian Open entre Alcaraz y Djokovic

El skijoring: el deporte invernal que fusiona velocidad y cultura ecuestre

El cómico episodio que sufrió un boxeador en una pelea: perdió el peluquín de un golpe, se lo arrojó a los fanáticos y ganó el combate

TELESHOW
Soledad Aquino recordó la desgarradora

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

Sofí Morandi se prepara para un nuevo desafío en su carrera: “Siempre soñé con hacer esta obra”

Noelia Marzol recordó el día en que su esposo canceló su boda 24 horas antes de la ceremonia: “Tenía una ira tremenda”

INFOBAE AMÉRICA

El fenómeno Pokémon colapsa a

El fenómeno Pokémon colapsa a un importante museo de Londres

El papa León XIV pidió diálogo entre Estados Unidos y Cuba para evitar el sufrimiento de los cubanos

Ucrania confirmó que la próxima ronda trilateral en Abu Dabi con Rusia y EEUU se llevará a cabo los días 4 y 5 de febrero

Ucrania agradeció a Elon Musk por tomar medidas contra el uso ruso de Starlink en drones

Al menos ocho muertos y 26 heridos en un accidente de autobús en Turquía