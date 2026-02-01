El aire acondicionado no enfría: por qué y qué hacer para solucionar el error

Las fallas en el enfriamiento del aire acondicionado generan preocupación y pueden ser por problemas simples o averías complejas que requieren atención técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los meses de calor, encender el aire acondicionado y descubrir que no enfría se convierte en una de las situaciones más incómodas para los usuarios. El temor a una avería costosa o irreparable suele generar dudas sobre los pasos correctos para resolver el inconveniente y evitar consecuencias mayores.

Según información de expertos, este problema puede tener diversas causas, desde una simple acumulación de suciedad hasta fallos más complejos en componentes internos.

La medida inicial es no perder la calma y proceder con una revisión ordenada, identificando el origen del fallo antes de recurrir a un servicio técnico especializado.

Por qué el aire acondicionado deja de funcionar correctamente

Filtros sucios y falta de gas refrigerante figuran entre los motivos principales detrás de la pérdida de rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las causas más habituales es la presencia de filtros sucios. Estos componentes, encargados de purificar el aire, pueden acumular polvo y partículas que obstruyen el flujo, afectando el rendimiento del aparato.

Ante esto, según Repsol, una limpieza regular de los filtros puede marcar la diferencia entre un funcionamiento óptimo y la pérdida de capacidad para enfriar.

Otra razón frecuente es la falta de gas refrigerante. Este elemento es esencial para el proceso de enfriamiento y, cuando disminuye su nivel, el sistema pierde eficiencia.

Las fugas suelen ser imperceptibles al principio, pero al cabo de un tiempo impiden que el equipo alcance la temperatura deseada. Ante esta situación, se debe contactar con un técnico certificado que pueda detectar y corregir la fuga, así como recargar el refrigerante.

Qué hacer ante malos olores emitidos del aire acondicionado

La acumulación de humedad y suciedad favorece la aparición de moho y bacterias en el sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado puede presentar malos olores al encenderlo. Según detalla Repsol, este inconveniente suele relacionarse con la acumulación de humedad en los conductos, lo que favorece el crecimiento de moho, bacterias y hongos.

La solución pasa por una limpieza exhaustiva. Se debe desmontar y lavar los filtros con agua y jabón neutro, además de utilizar productos desinfectantes especializados para los conductos.

En casos persistentes, conviene solicitar la intervención de un profesional que garantice la eliminación completa de los microorganismos y evite riesgos para la salud.

Por qué bota agua el aire acondicionado

El goteo de agua por la parte frontal del aire acondicionado es un síntoma claro de obstrucciones en los desagües o fallos en el sistema de drenaje. Según expertos, este problema debe resolverse rápidamente para evitar daños mayores tanto en el electrodoméstico como en el espacio donde se encuentra instalado.

La humedad puede dañar el aparato y deteriorar el espacio donde está ubicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de agua puede provocar filtraciones, daños en paredes o techos y generar un ambiente propicio para el desarrollo de moho. Para solucionar el inconveniente, lo primero es revisar que los conductos de drenaje estén libres de obstrucciones.

Si el problema persiste, se aconseja solicitar una revisión técnica, porque podría tratarse de un fallo en la bomba de drenaje o en el diseño de la instalación.

A qué se deben los ruidos anómalos del aire acondicionado

El ruido excesivo es un síntoma frecuente y puede estar originado por tornillos sueltos, paneles mal colocados o fallos en los ventiladores. Según expertos, un simple ajuste puede resolver este inconveniente, aunque en ocasiones se requiere revisar el estado de las piezas y asegurar que no existan obstrucciones.

Ignorar los ruidos puede derivar en fallos mayores, porque componentes sueltos o desalineados incrementan el desgaste del equipo. Ante cualquier sonido inusual, lo recomendable es apagar el aparato y consultar el manual del usuario antes de intentar cualquier ajuste.

Cómo actuar ante una avería en el aire acondicionado

Se debe contactar a técnicos expertos en caso de que la solución manual no tenga resultado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando el aire acondicionado sufre una avería, se debe seguir un protocolo básico para evitar errores y resolver el problema de forma eficiente. El primer paso consiste en consultar el manual del usuario, donde suelen detallarse soluciones a fallos comunes.

Posteriormente, identificar el origen del inconveniente puede facilitar una reparación rápida, como limpiar el filtro o reajustar el termostato. Si las medidas básicas no resuelven la situación, lo más prudente es recurrir a un servicio técnico especializado.

“Dejar pasar el tiempo solo puede empeorar la situación y convertir una reparación sencilla en algo mucho más complicado”, advierte la compañía. Actuar con rapidez y asesoramiento profesional contribuye a prolongar la vida útil del equipo y a evitar gastos innecesarios.