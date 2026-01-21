Tecno

El aire acondicionado emite un olor desagradable: la razón y consejos para solucionarlo

Un mantenimiento inadecuado y la acumulación de suciedad en los componentes internos del electrodoméstico explican la aparición de olores extraños en sistemas de climatización

El mal olor del aire
El mal olor del aire acondicionado suele recordar a humedad, vinagre, moho o agua estancada, señales que apuntan a la presencia de suciedad y proliferación de microorganismos en el sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen ocasiones en las que, al encender el aire acondicionado, se percibe un olor desagradable que invade los espacios. Este fenómeno, común en sistemas tanto domésticos como de oficina, genera preocupación por la calidad del aire y el bienestar de quienes ocupan las estancias.

Según información de organizaciones expertas como Hitachi, el origen de olores extraños en el aire acondicionado rara vez reside en el electrodoméstico mismo. En la mayoría de los casos, el problema está vinculado a factores externos y al mantenimiento del sistema.

Por qué el aire acondicionado puede oler mal

La presencia de malos olores en el aire acondicionado suele estar relacionada con la acumulación de suciedad en la unidad interior, o con la aspiración de olores a través del sistema de desagüe.

Hitachi destaca que el aire expulsado por la unidad puede verse afectado por contaminantes provenientes tanto del interior como del exterior del inmueble. De este modo, el aparato actúa como un vehículo que distribuye estos olores por todo el ambiente.

La combinación de humedad, polvo
La combinación de humedad, polvo y bacterias en el interior del equipo es una de las principales razones detrás de los olores poco agradables en el aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una causa frecuente se vincula directamente a la acumulación de polvo, bacterias y hongos en el interior del sistema. La humedad generada por el proceso de enfriamiento favorece el crecimiento de microorganismos, responsables de los olores desagradables que se perciben al poner en funcionamiento el aparato.

Si el aire exterior contiene partículas o compuestos contaminantes, estos pueden ingresar y depositarse en los filtros y otras áreas del aparato.

Qué pasa si el sistema de desagüe no funciona correctamente

El correcto funcionamiento del sistema de desagüe es clave para prevenir olores. Cuando el desagüe presenta fallos en su instalación, como una inclinación inadecuada o una conexión errónea con las tuberías de la vivienda, el agua condensada puede estancarse.

En casos extremos un profesional
En casos extremos un profesional debe revisar el electrodoméstico para un mantenimiento exhaustivo. (Foto: Imagen ilustrativa)

Los expertos subrayan que el agua estancada propicia la descomposición y la proliferación de bacterias, generando olores persistentes.

El problema suele agravarse si la bandeja de condensados no evacúa el agua con rapidez, lo que incrementa la formación de moho y hongos en el interior de la unidad.

Estos microorganismos afectan el olor y pueden incidir en la calidad del aire, con posibles repercusiones para la salud de los ocupantes.

De qué forma influyen los filtros sucios en los malos olores

El estado de los filtros es determinante en la aparición de olores desagradables. Los filtros deteriorados o sin mantenimiento acumulan polvo, bacterias y otras partículas que son liberadas al ambiente cada vez que se utiliza el electrodoméstico.

iltros en mal estado o
iltros en mal estado o sin limpieza periódica facilitan la acumulación de partículas y microorganismos, que se liberan al ambiente con cada uso del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de limpieza regular favorece que los filtros se conviertan en un foco de generación de olores, sobre todo a vinagre o humedad.

Existen pautas para la limpieza de los filtros: realizarla una vez cada dos semanas durante el invierno y semanalmente en el verano, usando agua caliente y jabón neutro, secándolos completamente antes de reinstalarlos.

Cómo solucionar el problema de los malos olores en el aire acondicionado

A pesar de que la asistencia de un servicio técnico profesional resulta esencial para un diagnóstico y mantenimiento adecuados, existen medidas preventivas y correctivas al alcance de los usuarios.

Ciertos modelos de aire acondicionado
Ciertos modelos de aire acondicionado cuentan con funciones inteligentes que ayudan a mantener en buen estado el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe inspeccionar periódicamente los filtros y proceder a su limpieza conforme a las indicaciones del fabricante. Algunas marcas en sus modelos recientes incorporan tecnologías de autolimpieza, como el sistema iClean+, que optimiza el rendimiento energético y mantiene el aire libre de olores.

Asimismo, la limpieza de la batería de la unidad exterior, que suele carecer de filtro, resulta relevante, porque la suciedad acumulada puede afectar la eficiencia del aparato. Utilizar aire a presión o cepillos, con precaución para no dañar los componentes, ayuda a preservar el buen funcionamiento del sistema.

La revisión del desagüe y la desinfección de la bandeja de condensados contribuyen a eliminar las causas principales de los olores y a mejorar la calidad del aire en los espacios climatizados.

