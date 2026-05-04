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Traducción instantánea de Google: trucos para aprovecharla al máximo con o sin auriculares

El proceso de activación es directo. Hay que abrir la app en Android, iPhone o iPad y tocar la opción Traducción instantánea

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Vista trasera de una persona en una tienda de Japón con un AirPod en la oreja, sosteniendo un teléfono con el logo de Google Translate en la pantalla.
La función es una evolución de Conversación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación Traductor de Google incorporó una función que permite mantener conversaciones en tiempo real entre personas que hablan idiomas distintos, sin necesidad de escribir nada.

Se llama Traducción instantánea, o Live Translate en inglés, y combina escucha, transcripción y reproducción de voz en ambos idiomas de forma simultánea. Disponible para iOS desde el 26 de marzo de este año y para Android desde antes, la función ya opera en 12 países y admite más de 70 idiomas.

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Qué es la Traducción instantánea y cómo funciona con IA

La función es una evolución de Conversación, una opción que la app de traducción de Google ya incluía con anterioridad. Al actualizar la aplicación, ese ícono puede cambiar de nombre a Traducción instantánea, o simplemente mostrar una pantalla informativa con las nuevas opciones disponibles.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con la aplicación Google Traductor abierta en la pantalla, mostrando la traducción de "Hola, ¿cómo estás?" del español al inglés.
Google Traductor es una herramienta gratuita que traduce texto, voz, imágenes, documentos y páginas web en varios idiomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motor detrás de la herramienta es Gemini, la inteligencia artificial de Google. Según describe la propia compañía, la función permite “tener una conversación de ida y vuelta en tiempo real con traducciones de audio y en pantalla”. El sistema identifica de forma automática pausas conversacionales, acentos y entonaciones para alternar entre los dos idiomas sin interrupciones.

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En la práctica, mientras una persona habla, la app escucha, transcribe y traduce al instante. El resultado aparece en pantalla en ambos idiomas y, si el modo elegido lo permite, también se reproduce en voz alta.

En qué países y con qué idiomas está disponible la Traducción instantánea

La función opera en iPhone, iPad y Android en los siguientes países: Alemania, Bangladés, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, México, Nigeria, Reino Unido y Tailandia. La ayuda oficial de Google anticipa que la lista se irá ampliando con el paso de los meses.

Logotipo de Google Translate en el centro, rodeado de viñetas con personas usando la aplicación para traducir idiomas y un pastel de cumpleaños con el número 20
El motor detrás de la herramienta es Gemini, la inteligencia artificial de Google. (Google)

En cuanto a idiomas, la herramienta admite más de 70 lenguas. Entre ellas figuran español, catalán, euskera y gallego, además de inglés, francés en sus variantes de Francia y Canadá, alemán, italiano, portugués de Portugal y Brasil, árabe y chino tradicional, entre muchos otros.

Cómo activar y configurar la Traducción instantánea paso a paso

El proceso de activación es directo. Hay que abrir la aplicación Traductor en Android, iPhone o iPad y tocar la opción Traducción instantánea o, si aún no se actualizó el nombre, Conversación. Al hacerlo, aparece una pantalla introductoria donde se eligen los dos idiomas a traducir y el modo de funcionamiento.

La app ofrece cuatro modos:

  • Escucha: solo con auriculares conectados, reproduce las traducciones en directo sin mostrar texto.
  • Conversación: los interlocutores hablan por turnos y la app transcribe y reproduce en voz alta.
  • Solo texto: muestra la traducción transcrita en pantalla para que el usuario la lea.
  • Configuración personalizada: permite decidir, para cada uno de los dos idiomas, si la app lee en voz alta, no lo hace o lo hace a través de los auriculares.

Una vez elegido el modo, se pulsa en Iniciar y la conversación puede comenzar.

Primer plano de una mano sosteniendo un teléfono inteligente negro. La pantalla blanca muestra el logo de Google Translate en azul y gris, con un fondo difuminado.
Traducción instantánea combina escucha, transcripción y reproducción de voz en ambos idiomas de forma simultánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar los auriculares y el Modo Cara a cara para sacarle más partido

Los auriculares inalámbricos añaden una capa de discreción a la experiencia. Cuando están conectados al teléfono, el usuario puede escuchar las traducciones en tiempo real sin que el audio salga por el altavoz del dispositivo. La función no los exige, pero los aprovecha si están disponibles.

Para situaciones en las que dos personas comparten el mismo teléfono, Google mantiene el Modo Cara a cara. En ese modo, la pantalla del dispositivo muestra la transcripción de ambos interlocutores al mismo tiempo, lo que resulta útil cuando ninguno de los dos lleva auriculares.

Para activarlo, hay que pulsar el desplegable de la esquina superior derecha dentro de la pantalla de traducción en vivo y seleccionar Modo Cara a cara. Desde ahí también es posible cambiar de modo o salir de la conversación.

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