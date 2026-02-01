Así puedes liberar espacio en Google Fotos sin borrar imágenes

Ajustar la configuración de almacenamiento en Google Fotos permite prolongar el uso del servicio sin necesidad de pagar por planes adicionales. (Composición Infobae)

Google Fotos se ha consolidado como la solución preferida para almacenar recuerdos digitales, pero el límite gratuito de 15 GB, compartido con Google Drive y Gmail, obliga a los usuarios a buscar alternativas para gestionar su espacio.

Aunque la opción más directa suele ser borrar contenido, existe un método menos drástico: comprimir las imágenes y videos ya guardados y ajustar la calidad de las futuras copias de seguridad.

Opciones de calidad y compresión

La plataforma permite elegir entre diferentes niveles de calidad para las fotos y videos guardados. La calidad original conserva los archivos tal como fueron capturados, ocupando más espacio y resultando ideal para quienes requieren la máxima fidelidad visual.

El límite gratuito de 15 GB en Google Fotos obliga a buscar opciones para gestionar el espacio sin borrar archivos importantes. (Imagen ilustrativa)

En contraste, la opción ahorro de almacenamiento comprime los archivos y disminuye su peso, aunque mantiene una calidad suficiente para el uso cotidiano, especialmente en pantallas de celulares o redes sociales. Una tercera modalidad, Exprés, que reducía las fotos a 3 megapíxeles y los videos a 480p, ya no está disponible en la mayoría de los países.

Cambiar la calidad de la copia de seguridad es una de las formas más sencillas de evitar que el almacenamiento se agote rápidamente. Esta modificación solo afecta a las fotos y videos subidos después del cambio.

Así es el procedimiento

Para realizar el ajuste, basta con ingresar a Google Fotos, acceder al menú de Configuración de Fotos desde la foto de perfil, entrar en Copia de seguridad, seleccionar Calidad de la copia de seguridad y, finalmente, la opción Ahorro de almacenamiento. Así, el contenido nuevo ocupará menos espacio sin comprometer notablemente la calidad visual.

Opción para ahorrar almacenamiento en la copia de seguridad de Google Fotos. (Infobae América)

Para quienes ya cuentan con una extensa colección almacenada en calidad original, Google Fotos ofrece la opción de comprimir los archivos existentes. Este proceso se realiza desde un navegador web, en la sección Almacenamiento de Google Fotos, donde aparece la función Convertir fotos y videos a calidad ahorro de almacenamiento.

Es importante tener presente que esta acción es irreversible: una vez comprimidos, los archivos no pueden volver a su calidad original. El proceso puede tardar varios minutos u horas según la cantidad de archivos, pero permite recuperar una porción significativa de espacio sin eliminar ningún recuerdo.

Consideraciones antes de comprimir

Si bien la compresión representa una herramienta eficaz para la mayoría de los usuarios, existen situaciones donde puede no ser la mejor alternativa. Fotógrafos profesionales o personas que utilizan Google Fotos como respaldo de trabajo pueden preferir conservar ciertos archivos en calidad original.

Para la mayoría de los usuarios, la compresión mantiene una calidad visual adecuada para su uso en celulares y redes sociales. (Composición Infobae)

En estos casos, es recomendable descargar previamente las imágenes más importantes y almacenarlas en un disco externo antes de aplicar la compresión general.

Para el usuario promedio, el impacto visual de la compresión suele ser mínimo y el beneficio en espacio resulta considerable. Esta medida permite seguir utilizando Google Fotos durante meses o incluso años sin la necesidad de pagar por espacio adicional, siempre que se opte por la opción ahorro de almacenamiento tanto para fotos nuevas como para las ya existentes.

Con la eliminación del almacenamiento ilimitado gratuito, aprender a gestionar el espacio disponible en la nube se ha vuelto una tarea esencial para millones de usuarios. Ajustar la calidad de las copias de seguridad y comprimir los archivos ya guardados son soluciones prácticas que permiten maximizar el uso de Google Fotos sin sacrificar recuerdos ni invertir en planes pagos.