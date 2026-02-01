Tecno

Así puedes liberar espacio en Google Fotos sin borrar imágenes

La aplicación ofrece una herramienta para comprimir fotos y videos, lo que permite aplazar la necesidad de pagar a Google por más espacio

Guardar
Ajustar la configuración de almacenamiento
Ajustar la configuración de almacenamiento en Google Fotos permite prolongar el uso del servicio sin necesidad de pagar por planes adicionales. (Composición Infobae)

Google Fotos se ha consolidado como la solución preferida para almacenar recuerdos digitales, pero el límite gratuito de 15 GB, compartido con Google Drive y Gmail, obliga a los usuarios a buscar alternativas para gestionar su espacio.

Aunque la opción más directa suele ser borrar contenido, existe un método menos drástico: comprimir las imágenes y videos ya guardados y ajustar la calidad de las futuras copias de seguridad.

Opciones de calidad y compresión

La plataforma permite elegir entre diferentes niveles de calidad para las fotos y videos guardados. La calidad original conserva los archivos tal como fueron capturados, ocupando más espacio y resultando ideal para quienes requieren la máxima fidelidad visual.

El límite gratuito de 15
El límite gratuito de 15 GB en Google Fotos obliga a buscar opciones para gestionar el espacio sin borrar archivos importantes. (Imagen ilustrativa)

En contraste, la opción ahorro de almacenamiento comprime los archivos y disminuye su peso, aunque mantiene una calidad suficiente para el uso cotidiano, especialmente en pantallas de celulares o redes sociales. Una tercera modalidad, Exprés, que reducía las fotos a 3 megapíxeles y los videos a 480p, ya no está disponible en la mayoría de los países.

Cambiar la calidad de la copia de seguridad es una de las formas más sencillas de evitar que el almacenamiento se agote rápidamente. Esta modificación solo afecta a las fotos y videos subidos después del cambio.

Así es el procedimiento

Para realizar el ajuste, basta con ingresar a Google Fotos, acceder al menú de Configuración de Fotos desde la foto de perfil, entrar en Copia de seguridad, seleccionar Calidad de la copia de seguridad y, finalmente, la opción Ahorro de almacenamiento. Así, el contenido nuevo ocupará menos espacio sin comprometer notablemente la calidad visual.

Opción para ahorrar almacenamiento en
Opción para ahorrar almacenamiento en la copia de seguridad de Google Fotos. (Infobae América)

Para quienes ya cuentan con una extensa colección almacenada en calidad original, Google Fotos ofrece la opción de comprimir los archivos existentes. Este proceso se realiza desde un navegador web, en la sección Almacenamiento de Google Fotos, donde aparece la función Convertir fotos y videos a calidad ahorro de almacenamiento.

Es importante tener presente que esta acción es irreversible: una vez comprimidos, los archivos no pueden volver a su calidad original. El proceso puede tardar varios minutos u horas según la cantidad de archivos, pero permite recuperar una porción significativa de espacio sin eliminar ningún recuerdo.

Consideraciones antes de comprimir

Si bien la compresión representa una herramienta eficaz para la mayoría de los usuarios, existen situaciones donde puede no ser la mejor alternativa. Fotógrafos profesionales o personas que utilizan Google Fotos como respaldo de trabajo pueden preferir conservar ciertos archivos en calidad original.

Para la mayoría de los
Para la mayoría de los usuarios, la compresión mantiene una calidad visual adecuada para su uso en celulares y redes sociales. (Composición Infobae)

En estos casos, es recomendable descargar previamente las imágenes más importantes y almacenarlas en un disco externo antes de aplicar la compresión general.

Para el usuario promedio, el impacto visual de la compresión suele ser mínimo y el beneficio en espacio resulta considerable. Esta medida permite seguir utilizando Google Fotos durante meses o incluso años sin la necesidad de pagar por espacio adicional, siempre que se opte por la opción ahorro de almacenamiento tanto para fotos nuevas como para las ya existentes.

Con la eliminación del almacenamiento ilimitado gratuito, aprender a gestionar el espacio disponible en la nube se ha vuelto una tarea esencial para millones de usuarios. Ajustar la calidad de las copias de seguridad y comprimir los archivos ya guardados son soluciones prácticas que permiten maximizar el uso de Google Fotos sin sacrificar recuerdos ni invertir en planes pagos.

Temas Relacionados

Google FotosAlmacenamientoImágenesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

YouTube en España: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que se consume contenido audiovisual y ha funcionado como un trampolín para los artistas

YouTube en España: la lista

WhatsApp premium: qué se sabe de esta nueva opción de la aplicación de mensajería

Este modelo replica estrategias de Facebook e Instagram, buscando monetizar la plataforma sin restringir el acceso gratuito

WhatsApp premium: qué se sabe

El AirTag 2 de Apple tiene un detalle ‘anti-ladrones’ y hará más fácil ubicar tus dispositivos perdidos

Esta nueva versión del dispositivo para localizar objetos refuerza la seguridad y la eficiencia

El AirTag 2 de Apple

Pasó 27 años en prisión injustamente y lo primero que hace en libertad es jugar en la PS5: “Voy a probar GTA 5”

Bryan Hooper eligió redescubrir la tecnología y la vida en libertad jugando en la consola de la que solo conocía su primera versión

Pasó 27 años en prisión

Streamer gastó USD 160.000 para crear videojuego: ya recuperó el dinero e invertirá todo en su nuevo proyecto

El streamer japonés Yoshinama logró el éxito con Mamon King, un videojuego independiente que financió con sus ahorros

Streamer gastó USD 160.000 para
DEPORTES
Las perlitas de Messi en

Las perlitas de Messi en Colombia: su cruce con Higuita, la ovación del público y el insólito gol en contra que no vio

Héroe y villano: Jano Gordon convirtió un gol para Vélez y otro en contra para Independiente en solo un minuto

El Inter Miami de Messi venció 2-1 a Atlético Nacional en Colombia y logró su primera victoria en la pretemporada

El insólito gol con el que la Selección de futsal liquidó el partido ante Venezuela y pasó a la final de la Copa América

Atlético y Huracán se enfrentan en Tucumán luego del triunfo de San Lorenzo ante Central Córdoba

TELESHOW
Ailén Cova mostró sus días

Ailén Cova mostró sus días junto a Alexis Mac Allister y su hija Alaia: besos, paseos por el bosque y juegos en la cama

La tierna postal de Daniela Christiansson para celebrar el primer mes de vida de su hijo Lando

Camila Morrone, ex de Leonardo Di Caprio, mostró su fanatismo por Messi en la tevé estadounidense: su promesa para el mundial

Zaira Nara habló de su relación con el millonario francés Robert Strom: “Chongueo de verano”

Se viralizó en las redes un pasacalles dirigido a Griselda Siciliani: “Te extraño mucho. Luciano”

INFOBAE AMÉRICA

Más casos, más audiencias y

Más casos, más audiencias y más decomisos: el balance judicial de Panamá en 2025

Mulino y Lula acuerdan impulsar comercio e inversiones entre Panamá y Brasil

El régimen cubano realizó ejercicios militares en medio de las tensiones con Estados Unidos

El Observatorio Cubano de Conflictos anticipó nuevas protestas contra el régimen: “El pueblo está harto de ellos”

Ataques de tiburón en Hawái: científicos explican el pico inusual que se repite cada año