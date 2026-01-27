Cómo crear videos a partir de fotos con Google Fotos gratis y desde el celular

Esta nueva función de Google Fotos es compatible con Android, iPhone y iPad. (Fotocomposición Infobae)

Si tienes un celular Android, iPhone o iPad y deseas convertir tus fotos en videos, basta con que te dirijas a Google Fotos, que acaba de añadir una función que permite realizar esta tarea de forma totalmente gratuita denominada ‘foto a video’

Un aspecto clave de esta nueva herramienta con inteligencia artificial es que genera el video a partir de un prompt o indicación que el usuario proporciona. Por ejemplo, si deseas que la imagen en la que apareces al lado de un ser querido que falleció, puedes indicarle a la IA que, por ejemplo, recree un abrazo.

Esta función se une a dos muy similares que ya se encontraban en Google Fotos: ‘movimiento sutil’ y ‘me siento afortunado’. Google añade que la herramienta ‘foto a video’ solo está disponible para usuarios mayores de 18 años.

Los usuarios pueden agregar una descripción para que se anime la foto a video, según sus indicaciones. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear videos a partir de fotos en Google Fotos

El paso a paso para crear video a partir de fotos en Google Fotos es el siguiente:

Abrir la aplicación de Google Fotos en tu dispositivo. Pulsar la opción ‘Crear’ que se encuentra en la inferior de la aplicación móvil. Seleccionar ‘foto a video’. Es posible que si es la primera vez que usas esta función, la app te ofrezca algunas instrucciones. Escoge la foto. Si es horizontal, se recortará automáticamente para adaptarse al formato de video vertical. Añade un texto para describir el movimiento, la escena o el efecto que desea en su video. Espera a que el video se genere. Para guardar el vídeo, toca ‘Guardar’.

Cabe señalar que el video que creaste se guarda en el día en que lo creaste y no en la fecha original en la que se tomó la foto. Asimismo, es posible que dicha función con IA se encuentre disponible solo en algunas regiones.

Para utilizar esta función, basta con dirigirse a la app móvil y pulsar 'Crear'. (Google Fotos)

Si el video generado por inteligencia artificial en Google Fotos no cumplió tus expectativas, también tienes la opción de enviar retroalimentación. Para esto, solo debes pulsar ‘Enviar comentarios’.

Por otro lado, algunos puntos que debes tener en cuenta si quieres usar esta función, ‘movimiento sutil’ o ‘me siento afortunado’, son:

Hacer una copia de seguridad de las fotos que quieras editar.

Tener conexión de red.

Solo puedes generar un número limitado de fotos o videos al día. Al adquirir un plan de Google AI, aumentas el número de generaciones.

Qué trae la creación de videos a partir de fotos en Google Fotos

La creación de videos a partir de fotos en Google Fotos incorpora diversas funciones, según anunció la compañía en su Blog de Ayuda. Una de las principales novedades es la posibilidad de ingresar un texto para describir el movimiento, el estilo o el efecto deseado, y así ver cómo la imagen adquiere dinamismo.

Esta función de 'foto a video' es impulsada por Gemini, la inteligencia artificial de Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para quienes no tienen claro por dónde comenzar, la plataforma ofrece indicaciones sugeridas que facilitan la inspiración y permiten generar videos de manera instantánea.

Además, los usuarios pueden editar y ajustar fácilmente estas indicaciones para perfeccionar el resultado final y lograr una secuencia visual tal como se desea.

Cómo crear memes directamente en Google Fotos y con IA

Con la función 'Me meme', los usuarios pueden crear memes en cuestión de segundos desde la app de Google Fotos. (Composición Infobae)

Google Fotos también está estrenando una nueva función que permite a los usuarios crear memes directamente en su aplicación móvil. El proceso para usar esta herramienta es el siguiente:

Abrir la aplicación de Google Fotos en tu dispositivo. Pulsar la opción ‘Crear’ que se encuentra en la inferior de la aplicación móvil. Seleccionar ‘Me meme’. Puedes desplazarte y seleccionar una de las plantillas preestablecidas que ofrece Google Photos. Para usar un estilo específico, sube una foto divertida de tu biblioteca para usarla como plantilla. Seleccionar la foto y esperar que se genere el meme.

Google explica que “esta función aún es experimental, por lo que las imágenes generadas pueden no coincidir perfectamente con la foto original“.