El día en que The Beatles ganó un premio Grammy por revivir a John Lennon con IA

Gracias a una herramienta de aprendizaje automático, fue posible aislar y mejorar los distintos elementos de la grabación de Lennon, registrada a finales de los años 70 para la canción ‘Now and Then’ lanzada en 2023

The Beatles - Now And Then

The Beatles ha dejado una huella histórica por múltiples razones, entre ellas, el uso de inteligencia artificial para revivir la voz de John Lennon y obtener nuevamente un Grammy.

En 2024, el Cuarteto de Liverpool ganó el premio a Mejor Interpretación de Rock en los Grammy con Now and Then, una canción restaurada con tecnología de IA. En esa categoría compitieron bandas como Green Day, Pearl Jam, The Black Keys, Idles y St. Vincent.

El origen de Now and Then se remonta a una demo que Lennon grabó a fines de los años 70. Más tarde, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison trabajaron en ella durante los años 90, buscando incluirla en el proyecto The Beatles Anthology. Sin embargo, la canción no se publicó entonces debido a las dificultades técnicas para separar la voz y el piano de la grabación de baja calidad.

The Beatles hizo historia, en
The Beatles hizo historia, en parte, por emplear inteligencia artificial para recuperar la voz de John Lennon. (AP Foto)

En 2021, McCartney y Starr, junto al cineasta Peter Jackson y su equipo de sonido, lograron finalizar la canción utilizando una tecnología de aprendizaje automático capaz de aislar y mejorar los distintos elementos de la grabación de Lennon.

A diferencia de la inteligencia artificial generativa, que puede crear contenido nuevo imitando voces, esta herramienta se empleó únicamente para restaurar la calidad del material original.

La confusión sobre el uso de IA generó algunas críticas en redes sociales tras el lanzamiento del tema. “Para ser claros, nada ha sido creado artificial o sintéticamente. Todo es real y todos participamos en ello”, aclaró McCartney en 2023 desde X (antes Twitter). “Hemos limpiado algunas grabaciones existentes, un proceso que lleva años en marcha”.

El uso de IA en
El uso de IA en la canción provocó críticas en redes sociales tras su estreno. (Foto AP, archivo)

Cuáles son las reglas de los Premios Grammy sobre el uso de IA

Las normas de los Premios Grammy indican que solo la creatividad humana puede ser reconocida, por lo que únicamente los creadores humanos pueden ser considerados, nominados o premiados.

Las obras sin intervención humana quedan excluidas de todas las categorías. Sin embargo, aquellas que integren componentes generados por inteligencia artificial pueden ser aceptadas en ciertas categorías, siempre que cumplan requisitos específicos.

Para participar, la contribución humana debe ser significativa y pertinente para la categoría correspondiente. Por ejemplo, en composición, debe haber una aportación relevante en la música o letra; en interpretación, la presencia humana debe ser clara.

Además, quienes hayan creado partes de la obra mediante IA no pueden ser nominados ni premiados por ese contenido.

Las reglas de los Premios
Las reglas de los Premios Grammy solo permiten nominar y premiar a creadores humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Universal Music demanda a Anthropic por piratear música

Universal Music, junto a Concord y ABKCO, presentó una demanda contra Anthropic por el presunto uso no autorizado de música en el entrenamiento de Claude, su sistema de inteligencia artificial.

Según la denuncia, Anthropic habría utilizado más de 700 obras de su catálogo, incluidas letras y partituras de canciones como ‘Wild Horses’ de los Rolling Stones, ‘Sweet Caroline’ de Neil Diamond y ‘Bennie and the Jets’ de Elton John, lo que implicaría la violación de derechos sobre miles de composiciones adicionales.

“En total, demandamos por la infracción de más de 20.000 canciones, con posibles daños legales que superan los USD 3.000 millones”, señalaron las editoriales en un comunicado. Añadieron que este caso podría convertirse en uno de los mayores litigios individuales de derechos de autor en Estados Unidos.

La demanda señala que Anthropic
La demanda señala que Anthropic usó más de 700 obras de su repertorio, incluidas canciones como ‘Wild Horses’ de los Rolling Stones. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Las editoriales consideran que la dimensión de la demanda podría sentar un precedente en la industria musical, abriendo el debate sobre el uso de contenido protegido en el desarrollo de inteligencia artificial.

La acción legal retoma argumentos de un litigio anterior presentado por las mismas editoriales contra Anthropic en 2023, relacionado con el uso de sus obras para entrenar a Claude en la generación de respuestas. Anthropic niega las acusaciones. Ese mismo año, la empresa acordó pagar USD 1.500 millones para resolver una demanda similar presentada por escritores.

