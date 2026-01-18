Tecno

Encuesta revela que la Generación Z es la principal oyente de música generada por IA

La música generada por inteligencia artificial se consolida entre los jóvenes, con la Generación Z como principal público

El 60% de los jóvenes
El 60% de los jóvenes de entre 18 y 29 años escucha música creada por inteligencia artificial, según encuesta de Morgan Stanley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de la inteligencia artificial en la industria musical avanza a pasos acelerados y ya no sorprende ver hits creados por algoritmos en las listas más influyentes del mundo. Según la encuesta “Audio Habits Survey” de Morgan Stanley, realizada por Alphawise en Estados Unidos, la Generación Z se posiciona como el segmento más expuesto y receptivo a la música generada por IA, confirmando un cambio generacional en los hábitos de consumo sonoro.

El informe revela que el 60% de los encuestados de entre 18 y 29 años escuchan música creada mediante inteligencia artificial, dedicando en promedio tres horas semanales a este tipo de contenido. Esta cifra contrasta con el promedio general, donde el 36% de los participantes reconoce consumir música de IA durante 1,7 horas a la semana.

Los millennials (30 a 44 años) se sitúan en segundo lugar, con un 55% de oyentes y un promedio de 2,5 horas semanales, mientras que en la Generación X (45 a 59 años) el porcentaje desciende al 25%, con solo 1,1 horas.

TikTok y YouTube son las
TikTok y YouTube son las plataformas preferidas por la Generación Z para acceder a canciones generadas por algoritmos. (Imagen Ilustrativa Imagen)

Plataformas favoritas y hábitos de consumo

La encuesta destaca que TikTok y YouTube son las principales plataformas a través de las cuales los jóvenes acceden a música creada por IA. TikTok, especialmente popular entre la Generación Z y Alpha, impulsa la creatividad mediante herramientas de inteligencia artificial, aunque exige un etiquetado claro del contenido generado.

YouTube adopta una postura similar, permitiendo la monetización de música de IA solo si existe un valor humano añadido. Spotify, por su parte, mantiene una política enfocada en la protección de los catálogos originales y la calidad del contenido, enfrentándose abiertamente al spam musical de baja calidad generado por algoritmos.

La normalización de la música creada por IA entre los jóvenes ocurre en paralelo a debates en la industria sobre el valor artístico, los derechos de autor y la originalidad.

La normalización de la música
La normalización de la música creada por IA impulsa debates en la industria sobre derechos de autor y valor artístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras algunos artistas experimentan con la IA y sellos discográficos como Warner Music Group establecen alianzas para monetizar estos nuevos formatos, otras voces alertan sobre los desafíos legales y creativos que implica la proliferación de este tipo de obras.

Tendencias, retos y el rol de la Generación Z

El equipo de análisis de Morgan Stanley, liderado por Benjamin Swinburne, considera que la inteligencia artificial será un motor clave para plataformas como Spotify en los próximos años, especialmente en el desarrollo de nuevas formas de personalización musical.

El auge de la música generada por IA también podría incrementar el valor de los catálogos tradicionales, al tiempo que introduce más competencia en la búsqueda de éxitos de primer nivel.

El crecimiento de la música
El crecimiento de la música de IA podría revalorizar los catálogos tradicionales y aumentar la competencia por nuevos éxitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno se aceleró durante 2026, cuando la inteligencia artificial ganó protagonismo en eventos como el CES y en la conversación pública. Spotify eliminó 75 millones de canciones creadas por IA que no cumplían sus estándares de calidad, al tiempo que surgieron canciones con millones de escuchas y presencia en rankings como el Billboard.

La encuesta refleja que, mientras la industria y las plataformas debaten políticas y estrategias, la Generación Z ya ha consolidado sus preferencias y hábitos de consumo.

La aceptación de la música generada por IA en este grupo etario sugiere que la evolución del panorama musical estará cada vez más marcada por la interacción entre tecnología y creatividad, y que la próxima ola de innovación sonora tendrá en los jóvenes a sus principales impulsores.

