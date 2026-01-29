Universal Music demanda a Anthropic: acusan a la IA Claude de piratear a los Rolling Stones y Elton John

Anthropic presuntamente utilizó más de 700 composiciones, entre ellas ‘Wild Horses’ de los Rolling Stones. REUTERS/Mario Anzuoni

Universal Music, en colaboración con Concord y ABKCO, presentó una demanda contra Anthropic por la presunta utilización no autorizada de música en el entrenamiento de Claude, su sistema de inteligencia artificial.

Según la acusación, Anthropic habría empleado más de 700 obras de su repertorio, incluidas letras y partituras de ‘Wild Horses’ de los Rolling Stones, ‘Sweet Caroline’ de Neil Diamond y ‘Bennie and the Jets’ de Elton John, lo que habría constituido una violación de derechos sobre miles de composiciones adicionales.

“En total, demandamos por la infracción de más de 20.000 canciones, con posibles daños legales de más de USD 3.000 millones”, declararon las editoriales en un comunicado el miércoles. “Creemos que este será uno de los casos de derechos de autor no colectivos más grandes (si no el más grande) presentados en Estados Unidos”.

Anthropic supuestamente empleó ‘Bennie and the Jets’ de Elton John. REUTERS/Mario Anzuoni

Las editoriales sostienen que la magnitud del caso podría marcar un precedente en la industria musical. La demanda plantea un nuevo escenario sobre el uso de contenido protegido en el desarrollo de inteligencia artificial.

La demanda retoma los argumentos de un litigio previo iniciado por las mismas editoriales contra Anthropic en 2023, relacionado con el uso de sus obras para entrenar a Claude en la generación de respuestas ante solicitudes humanas. Anthropic rechaza las acusaciones.

En 2023, Anthropic aceptó un pago de USD 1.500 millones para resolver una causa comparable presentada por escritores.

Universal Music, junto con Concord y ABKCO, demandó a Anthropic. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué dice la demanda de Universal Music hacia Anthropic

La demanda presentada por Universal Music, junto a Concord y ABKCO, sostiene que Anthropic utilizó sin autorización miles de canciones protegidas por derechos de autor para entrenar a su inteligencia artificial, Claude.

El escrito judicial detalla que la empresa habría empleado letras y partituras de más de 700 obras, incluidas composiciones emblemáticas como ‘Wild Horses’ de los Rolling Stones, ‘Sweet Caroline’ de Neil Diamond y ‘Bennie and the Jets’ de Elton John, infringiendo los derechos sobre un catálogo mucho más amplio.

Las editoriales sostienen que se trata de una infracción grave y reclaman una indemnización que podría superar los USD 3.000 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las editoriales afirman que esta conducta representa una violación masiva de sus derechos y exigen una compensación que, según el documento, podría superar los USD 3.000 millones.

Además, señalan que el alcance del caso podría convertirlo en uno de los mayores litigios por derechos de autor en la historia de Estados Unidos.

La demanda subraya la preocupación de la industria musical por el uso de obras protegidas en sistemas de inteligencia artificial sin acuerdos previos. Las editoriales destacan la magnitud de la supuesta infracción y advierten sobre el impacto de estos desarrollos tecnológicos en los derechos de los creadores.

Qué significa entrenar una inteligencia artificial

Entrenar una inteligencia artificial implica exponer un sistema informático a grandes volúmenes de datos para que aprenda a reconocer patrones, tomar decisiones o generar respuestas de manera autónoma.

Entrenar una inteligencia artificial consiste en proveerle datos para que aprenda a identificar patrones y responder de forma autónoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso consiste en alimentar al modelo con ejemplos textos, imágenes, sonidos, entre otros, que le permitan identificar relaciones y comportamientos dentro de la información recibida.

En el ámbito musical, por ejemplo, entrenar una inteligencia artificial requiere utilizar canciones, letras y partituras. El sistema procesa estos elementos para comprender estructuras, estilos y temáticas, y así generar respuestas o crear contenido relacionado con la música.

Esta metodología ha permitido avances en áreas como la generación automática de texto, el reconocimiento de voz o la composición musical.

En música, el entrenamiento de una inteligencia artificial incluye el uso de canciones, letras y partituras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento suele realizarse mediante algoritmos que ajustan sus parámetros internos con cada nuevo dato, mejorando progresivamente su precisión y capacidad de respuesta. Sin embargo, el uso de materiales protegidos por derechos de autor en este proceso ha generado controversias legales y éticas.

La utilización no autorizada de obras para entrenar sistemas de inteligencia artificial plantea desafíos sobre la protección de la propiedad intelectual y la compensación a los creadores.