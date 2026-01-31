Cuatro juegos llegan gratis a Steam y ya están disponibles para todos los usuarios

Steam ofrece cuatro videojuegos totalmente gratis. (Steam)

Steam volvió a ampliar su catálogo de videojuegos gratuitos con cuatro propuestas que ya pueden descargarse sin costo y sin necesidad de suscripción. Se trata de títulos independientes que apuestan por experiencias narrativas, experimentales y creativas.

De esta forma, la plataforma de Valve refuerza una de sus propuestas más valoradas por su público: ofrecer alternativas gratuitas para descubrir nuevos géneros y desarrolladores sin tener que gastar dinero.

Los juegos ya están disponibles para todos los usuarios de Steam y pueden añadirse a la biblioteca con solo un par de clics. Aunque no se trata de grandes producciones triple A, cada uno ofrece una experiencia distinta, desde aventuras narrativas y puzzles hasta sugerencias educativas y reflexiones sobre la salud mental.

Steam refuerza su catálogo gratuito

La plataforma de Valve no solo destaca por sus lanzamientos comerciales o sus ofertas periódicas, sino también por su creciente sección de juegos free-to-play e indie gratuitos. En un contexto donde el mercado es cada vez más competitivo, estos lanzamientos permiten a los jugadores probar ideas nuevas y a los estudios ganar visibilidad.

Los cuatro juegos que se suman ahora al catálogo gratuito muestran la diversidad del desarrollo independiente actual y están pensados para públicos muy distintos, desde quienes buscan una historia introspectiva hasta quienes quieren aprender cómo funcionan los videojuegos por dentro.

A Song Of Sunlight

A Song Of Sunlight es un juego de rol con una fuerte carga narrativa, ambientado en un futuro lejano y marcado por la soledad. El jugador controla a Arem, un joven que deja su comunidad isleña para adentrarse en una gigantesca y misteriosa estructura conocida como “El Pozo”.

El objetivo inicial parece simple: encontrar una salida. Sin embargo, a medida que avanza la exploración, el juego plantea una atmósfera inquietante y reflexiva, en la que el aislamiento y el descubrimiento juegan un papel central. Es una propuesta ideal para quienes disfrutan de experiencias narrativas pausadas y mundos cargados de simbolismo.

A Song Of Sunlight.

EmuDevz

EmuDevz es una propuesta poco convencional dentro del catálogo de Steam. No se trata de un juego tradicional, sino de una experiencia educativa enfocada en la creación de emuladores. El título invita a los usuarios a implementar su propio núcleo de una consola ficticia inspirada en sistemas clásicos, utilizando JavaScript.

A través de pruebas en tiempo real, depuración de ROMs y aprendizaje del lenguaje ensamblador 6502, el juego combina diversión y formación técnica. Incluye además juegos homebrew para experimentar con lo creado. Está pensado para desarrolladores, estudiantes o curiosos que quieran entender cómo funcionan los videojuegos a nivel interno.

EmuDevz.

Giant Snake Girl Wants The Burger!

Con un tono mucho más ligero y humorístico, Giant Snake Girl Wants The Burger! propone una aventura de puzzles protagonizada por Loaf, una Tsuchinoko que debe recolectar hamburguesas para su amiga, la Chica Serpiente Gigante.

El desafío no solo consiste en encontrar las hamburguesas, sino en gestionar el espacio, ya que cada objeto recogido deja un rastro que limita el movimiento. El juego mezcla mecánicas sencillas con un estilo visual simpático y una premisa absurda que lo hace ideal para partidas cortas y relajadas.

Giant Snake Girl Wants The Burger!.

Party Party Anxiety!

Party Party Anxiety! nació durante una game jam interna de Toge Productions y pone el foco en un tema poco habitual en los videojuegos: la ansiedad social. El jugador asume el rol de una persona que asiste a una fiesta de graduación y debe interactuar con otros personajes mediante un sistema de cartas.

Cada decisión afecta el desarrollo de las conversaciones y el estado emocional del protagonista. Elegir bien permite generar vínculos, mientras que los errores intensifican la ansiedad y hacen la experiencia más desafiante. Es un título experimental que apuesta por la empatía y la reflexión.

Party Party Anxiety!.