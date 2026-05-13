Emiratos Árabes Unidos designó como terroristas a 21 ciudadanos y organizaciones libanesas por vínculos con Hezbollah

Una persona porta una bandera con la imagen del líder de Hezbollah, Naim Qassem, en los suburbios del sur de Beirut el 17 de abril de 2026, día en que entró en vigor el alto el fuego entre Líbano e Israel. Los Emiratos Árabes Unidos designaron este miércoles a 21 libaneses y organizaciones vinculados al grupo chií como terroristas. (Mohamed Azakir/Reuters)

Los Emiratos Árabes Unidos designaron este miércoles a 21 ciudadanos y organizaciones libanesas como “terroristas” y ordenaron la congelación de sus activos en menos de 24 horas, acusándolos de vínculos con Hezbollah, informó la agencia oficial emiratí WAM.

La agencia publicó los nombres de 16 ciudadanos libaneses y cinco organizaciones con sede en el Líbano incluidos en la lista de “partidarios de grupos designados como organizaciones terroristas”. “Todas las autoridades reguladoras deben identificar a cualquier persona o entidad conectada a través de relaciones financieras o comerciales con los incluidos en la lista, y tomar las medidas necesarias de acuerdo con las leyes aplicables en los EAU, incluida la congelación de activos en menos de 24 horas”, indicó el comunicado.

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La medida llega en un momento de creciente tensión regional. Los Emiratos, hogar de una numerosa comunidad libanesa, fueron el principal blanco de los ataques con misiles y drones iraníes durante la guerra desatada por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán el 28 de febrero. En marzo, Abu Dhabi anunció además el arresto de cinco miembros de lo que describió como una “red terrorista” vinculada a Hezbollah e Irán, con el objetivo de amenazar la estabilidad financiera de los Emiratos.

Hezbollah negó tener presencia en los Emiratos “bajo ninguna cobertura, denominación comercial o de otro tipo”.

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Escalada en el Líbano

Soldados del ejército libanés custodian el lugar donde un ataque israelí alcanzó un vehículo en la zona de Jiyeh, al sur de Beirut, el 13 de mayo de 2026. Tres ataques similares en la autopista costera mataron ese día a ocho personas, entre ellas dos niños. (Ali Hankir/Reuters)

La decisión emiratí coincidió con una nueva oleada de ataques israelíes en el sur del Líbano. El ejército israelí anunció el miércoles el inicio de operaciones contra “infraestructuras terroristas de Hezbollah en varias zonas del sur del Líbano”, horas después de emitir nuevas órdenes de evacuación para varios pueblos de la región. Tres ataques contra vehículos en la autopista costera que une Sidón con el sur del país —en las localidades de Barja, Jiyeh y Saadiyat— mataron a ocho personas, entre ellas dos niños, informó el Ministerio de Salud libanés.

El día anterior, el Ministerio de Salud libanés informó de la muerte de 13 personas, entre ellas un soldado y dos rescatistas de la Defensa Civil, en ataques israelíes contra las localidades de Nabatiye, Jebchit y Bint Jbeil.

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Hezbollah arrastró al Líbano a la guerra el 2 de marzo al atacar a Israel con cohetes para vengar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei. Israel respondió con ataques masivos y una incursión terrestre en el sur del país. Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 17 de abril, el Ministerio de Salud libanés contabiliza 380 muertos, entre ellos 22 niños y 39 mujeres, en ataques israelíes.

Ormuz y la respuesta internacional

Buques en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 8 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

En el frente marítimo, Italia anunció el miércoles el preposicionamiento de dos buques cazaminas más cerca del Estrecho de Ormuz, mientras que Australia se mostró dispuesta a sumarse a la misión “neutral y pacífica” propuesta por Francia y el Reino Unido para garantizar la seguridad de la vía marítima, aportando un avión de vigilancia Wedgetail E-7A ya desplegado en la región.

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Irán, por su parte, sigue manteniendo importantes capacidades militares en el estrecho. Según funcionarios estadounidenses citados de forma anónima por The New York Times, Teherán habría vuelto a poner en funcionamiento 30 de sus 33 centros de lanzamiento de misiles a lo largo de Ormuz desde los ataques de Estados Unidos e Israel.