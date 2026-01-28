Cuándo sale Las guerreras K-pop 2, quién es la creadora y dónde ver la película nominada al Oscar

Las guerreras K-Pop es una popular película animada disponible en Netflix que ha sido nominada a dos Oscar. (Netflix)

Las Guerreras K-pop se ha posicionado como la película animada más popular del momento, logrando nominaciones a dos premios Oscar: mejor película animada y mejor canción original por ‘Golden’.

Este éxito ha generado un gran interés entre los fanáticos, quienes recurren a Google para consultar detalles sobre el título disponible en Netflix, especialmente sobre el posible estreno de una segunda parte.

Según el medio estadounidense especializado en entretenimiento y cine, Deadline, Las Guerreras K-pop 2 podría estrenarse en 2029.

Una pregunta frecuente de los fanáticos de la película es la posibilidad de una segunda parte de la película. REUTERS/Angelika Warmuth

El reporte indica que los responsables de la secuela mantienen conversaciones preliminares con Sony y Netflix. Hasta ahora, ninguna de las compañías ha confirmado ni desmentido esta información.

Además del tema de la secuela, los usuarios buscan en Gooogle respuestas sobre otros aspectos del filme, como la identidad de su creadora, dónde verla, el listado de canciones y más detalles relacionados con la producción.

Quién es la creadora de Las guerreras K-pop

La creadora de Las guerreras K-pop es Maggie Kang, quien concibió la idea original de fusionar la cultura del K-pop con elementos de la mitología coreana.

Rumi es la protagonista y líder del grupo Huntrix. (Netflix)

Kang también dirigió la película junto a Chris Appelhans y fue responsable de aportar la visión creativa que distingue al filme. La producción estuvo a cargo de Sony Pictures Animation y la distribución global la realizó Netflix.

Dónde ver Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop está disponible para ver en la plataforma streaming Netflix. Se recomienda acceder a la película únicamente a través de este servicio para garantizar una visualización legal, segura y con la mejor calidad de imagen y sonido.

Cómo se llaman Las guerreras K-pop

Rumi, Mira y Zoey, conocidas como Las guerreras K-pop, forman parte del grupo ficticio HUNTR/X. Además de su éxito como ídolos del pop coreano, cumplen la misión secreta de combatir demonios. En la trama, la música de HUNTR/X tiene la capacidad de crear un campo de energía que protege a la humanidad de entidades malignas.

La historia se complica con la llegada de los Saja Boys, una boy band rival integrada en realidad por demonios y liderada por Jinu. Mientras intentan mantener el equilibrio, Rumi debe afrontar una verdad personal que ha mantenido oculta, lo que pone a prueba su lealtad, destrezas e identidad.

Saja Boys es el grupo rival de Huntrix. (Netflix)

Cuáles son las canciones de Las guerreras K-pop

canciones originales interpretadas por el grupo ficticio HUNTR/X, así como colaboraciones con artistas destacados del K-pop. Entre los temas principales se encuentran:

Golden (EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami) – Canción nominada al Oscar

How It’s Done (EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)

Strategy (TWICE)

Soda Pop (Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee)

Love Me Right (EXO)

Takedown (EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami y versión de TWICE)

FREE (EJAE, Andrew Choi)

Your Idol (Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee)

Look Back At Me (DEUX)

Hunter’s Mantra (EJAE, Daniel Rojas, Mark Sonnenblick)

Jinu’s Lament (Daniel Rojas, Mark Sonnenblick)

Love, Maybe (MeloMance)

El grupo TWICE colaboró en la banda sonora de la película. (Google)

Black Suit (SUPER JUNIOR)

As The Night Goes On (Seotaiji and Boys)

BABO (Yoon Hyung-Ju)

Path (Jokers)

The Moony Night of Shilla (LEE-Paksa)

What It Sounds Like (EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)

Concert intro (IDO)

Sunset (OLS)

Qué canción hizo TWICE en Las guerreras K-pop

En Las guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters), el grupo TWICE participa en la banda sonora con al menos dos canciones.

El tema ‘Strategy’ reúne a todas las integrantes, mientras que ‘Takedown’ presenta una versión especial interpretada por Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung. Ambas piezas aportan energía y enriquecen la identidad musical del filme.

Rumi tiene que guardar un gran secreto a sus compañeras de grupo. (Netflix)

Qué tanto buscan sobre Las guerreras K-pop en Google

Desde su llegada a Netflix en junio de 2025, Las guerreras K-pop figura entre los temas más buscados en Google. En Estados Unidos, el interés alcanzó su primer gran pico entre el 7 y el 14 de junio de ese año, con numerosas consultas relacionadas con personajes como Rumi y Zoey.

En países como Colombia, la popularidad de la película se mantiene. Allí, además de indagar sobre la historia y los protagonistas, muchos usuarios buscan dibujos para colorear de los personajes principales y detalles sobre Jinu, el líder de Saja Boys.