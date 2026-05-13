Crimen y Justicia

Cocaína Fórmula 1: las revelaciones del capitán y el misterio que rodea los 16 kilos hallados en el buque de Zárate

El navío “Grande Amburgo”, de bandera italiana, pasó por Montevideo antes de llegar al puerto argentino

Guardar
Google icon
Vista aérea de múltiples paquetes de cocaína envueltos, un chaleco azul con el logo de Prefectura y un cartel blanco de ARCA Aduana, sobre un suelo de madera.
La cocaína hallada en el buque que llegó a Zárate

El buque de carga “Grande Amburgo”, de bandera italiana, navegaba desde Montevideo al puerto de Zárate cuando surgieron “las novedades” que recibió el capitán Giovanni Siragusa, un palermitano de 41 años.

Ocurrió el 3 de mayo, cerca de las 13.10, durante la maniobra de desamarre en territorio uruguayo. En ese momento, Siragusa fue informado por el primer oficial que el contramaestre junto con un marinero, mientras se dirigían hacia el puesto de maniobra de proa, hallaron en la cubierta 6, a babor, en el marco 128, una bolsa arpillera blanca sospechosa.

PUBLICIDAD

Aunque, según le dijeron los tripulantes al capitán, el hallazgo fue fortuito, la presencia de la bolsa y su contenido en el sector destinado a la carga de vehículos, casi no sorprendió a los navegantes del grupo Grimaldi.

Cocaína en un buque - Zárate
Así fue hallada la cocaína en el buque de bandera italiana

Fuentes asociadas a agencias de investigación internacionales remarcaron a este medio que la multinacional italiana, líder en el transporte marítimo, ya ha sido blanco de varias apariciones similares en sus navíos.

PUBLICIDAD

Dicha bolsa contenía 14 paquetes de tamaño pequeño/mediano, cuidadosamente sellados de forma artesanal. Llevaban una marca singular: el logo de la Fórmula 1, nunca visto en estas latitudes. El emblema se repetía en un bajorrelieve impreso sobre el polvo blanco compactado en forma de ladrillo.

En la denuncia que se presentó al llegar a Zárate, Siragusa se hizo un poco el distraído. “Cuya naturaleza se desconoce”, dijo sobre la sustancia que, a todas las luces, era cocaína.

El bajorrelieve del logo de la F1 en la cocaína
El bajorrelieve del logo de la F1 en la cocaína

El capitán aseguró que, de inmediato, avisó por teléfono a personal jerárquico de Grimaldi Deep Sea, la empresa naviera fundada en 1947 en Nápoles, con sede legal en Palermo.​

Luego, “procedí a recuperar el material y mantenerlo bajo mi custodia, resguardado en mi camarote (zona de oficina), con el objeto de preservarlo para su entrega a las autoridades competentes”, relató en la presentación que terminó en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

Cocaína en un buque - Zárate
Agentes de ARCA ingresan al buque

A bordo y durante la navegación, la carga se pesó y se midió. El comandante del barco estimó un peso total aproximado de 15,7 kg, con dimensiones aproximadas de 23 cm de largo, 13 cm de ancho y 4 cm de profundidad por paquete. Advirtió que podría haber “leves variaciones” en tierra firme. También ordenó el registro fotográfico y fílmico de toda la maniobra. Se hizo, además, un croquis ilustrativo del sitio donde se halló la droga.

Finalmente, el capitán aseguró que desconocía el origen y las circunstancias en las que dicho material pudo haber sido introducido a bordo. Pidió que se investigara el hecho y que se adopten las medidas que correspondan.

Cocaína en un buque - Zárate
ARCA y Prefectura realizaron pericias en el buque

Alertados sobre el suceso, efectivos de Prefectura Zárate y la Sección Narcotráfico ARCA abordaron el buque e incautaron la cocaína.

El pesaje fue diferente al que se realizó bajo la atenta mirada de Siragusa. De acuerdo a las fuentes, superó los 16 kilos, con un valor estimado mayor a los 340 millones de pesos.

Los agentes detectaron anomalías en imágenes de escáner en seis contenedores con carga de arroz que debían ser descargados en el puerto de Leixões, en Portugal.

Solicitaron su requisa, que el juez autorizó. Al abrirlos, no encontraron más que el grano a granel. Concluyeron que las anomalías del escáner correspondían a bolsas anti-humedad.

El misterio que rodea al hallazgo

Tras la requisa, los investigadores concluyeron que lo único que habían logrado subir a bordo los responsables del cargamento fue esa bolsa de arpillera recuperada por los marineros. Cómo lo hicieron, aún es un misterio.

El juez solicitó las cámaras de seguridad que serán analizadas por los detectives con el fin de responder esa pregunta.

Una posibilidad es que hayan llevado adelante la maniobra de contrabando denominada “gancho ciego” o “Drop on / Drop off”, mediante la cual droga es izada desde lanchas rápidas a buques en la zona común entre Uruguay y Argentina.

Y el mayor enigma: ¿hay un traidor dentro de la tripulación? Vale recordar en este punto el caso de Jonathan Caputero, un cocinero filipino de 50 años, quien fue el único tripulante detenido tras el hallazgo de casi 500 kilogramos de cocaína de alta pureza en el MV Ceci, un buque cerealero en el puerto de San Lorenzo, Santa Fe, en mayo de 2025.

Los secretos del MV Ceci, el buque narco amarrado en San Lorenzo
El cocinero detenido por los casi 500 kilos incautados en un buque que llegó al puerto de San Lorenzo

La droga estaba escondida en la cámara frigorífica del barco de bandera de Islas Marshall. La investigación del juez federal N° 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, determinó que el único que tenía acceso a ese lugar era el cocinero.

Tal vez, en el caso del Grande Amburgo algo asustó a los narcos y decidieron abandonar la bolsa antes de ser descubiertos.

Por el momento, ninguna de las personas de distintas nacionalidades que componen la tripulación fue demorado ni detenido. El libro de embarque y desembarque también es examinado.

Sin embargo, es probable que la Justicia de Zárate termine por delegar el expediente a otra jurisdicción, debido a que la “infección” se habría ejecutado en aguas uruguayas.

El procedimiento conjunto de Prefectura y ARCA se realizó en el marco del Programa Global de Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), informaron.

Desde la agencia de control aduanero advirtieron que las maniobras de narcotráfico marítimo son una modalidad cada vez más utilizada por organizaciones criminales transnacionales para mover grandes cargamentos de droga entre puertos de Sudamérica y Europa.

Temas Relacionados

NarcotráficoCocaínaZárateBrasilUruguayArgentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Violencia familiar en Río Negro: un hombre apuñalado, una mujer detenida y un menor bajo resguardo

Un hombre recibió una puñalada en la zona lumbar durante un presunto caso de violencia familiar en Roca. La policía detuvo a una mujer de 26 años, quien fue imputada

Violencia familiar en Río Negro: un hombre apuñalado, una mujer detenida y un menor bajo resguardo

Una nueva denuncia se sumó al caso de la falsa médica de Chaco por la muerte de una paciente de 74 años

El hijo de la víctima aseguró que Ojeda atendió a su madre minutos antes de que falleciera. Según el relato, ella fue quien ordenó a los enfermeros colocarle un medicamento intravenoso que hizo que la paciente comience a convulsionar en la camilla

Una nueva denuncia se sumó al caso de la falsa médica de Chaco por la muerte de una paciente de 74 años

Confirmaron que el cuerpo descuartizado hallado en Río Gallegos corresponde al jubilado que estaba desaparecido

Aníbal Eduardo Cepeda era buscado desde el 4 de mayo, pero fue visto por última vez el 20 de abril. Por el caso, hay un hombre detenido

Confirmaron que el cuerpo descuartizado hallado en Río Gallegos corresponde al jubilado que estaba desaparecido

Comenzó el juicio por el crimen del adolescente que murió en medio de una disputa barrial en Córdoba

Familiares y vecinos se movilizaron frente a Tribunales II mientras los acusados enfrentan cargos por el asesinato. La tía de la víctima denunció que los testigos del hecho fueron amenazados

Comenzó el juicio por el crimen del adolescente que murió en medio de una disputa barrial en Córdoba

Dictaron prisión preventiva para el acusado de apuñalar a un hombre en Los Hornos durante una pelea

La Justicia avaló el pedido de la Fiscalía para avanzar hacia el debate oral por el crimen de Luis Alberto Cubilla. El único sospechoso tiene 22 años

Dictaron prisión preventiva para el acusado de apuñalar a un hombre en Los Hornos durante una pelea

DEPORTES

Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Por qué el Rally Dakar adelantó su recorrido en Arabia Saudita 2027 pese a la crisis en Medio Oriente: el plan de emergencia

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

TELESHOW

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

La “Placa Planta” sacudió Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron cerca de la doble eliminación

Jimena Barón, a flor de piel sobre la canción que no puede cantar: “Me parece imposible”

Martín Pepa reapareció después de su separación de Pampita: el video

Agustín Rada contó cómo vivió el equipo de Otro día Perdido la muerte de la mamá de Mario Pergolini: “Lo bancamos”

INFOBAE AMÉRICA

La inflación mensual en Brasil cedió en abril pese a la presión por la guerra en Medio Oriente

La inflación mensual en Brasil cedió en abril pese a la presión por la guerra en Medio Oriente

Una tradicional ceremonia del rey Carlos III en el Parlamento desnuda la fragilidad del gobierno laborista en el Reino Unido

Emiratos Árabes Unidos designó como terroristas a 21 ciudadanos y organizaciones libanesas por vínculos con Hezbollah

Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Torturas, aislamiento y desapariciones: el calvario de los ucranianos detenidos en prisiones rusas