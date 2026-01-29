Juegos clásicos de Disney están de regreso en esta colección para Nintendo Switch 2

The Disney Afternoon Collection llegará a Nintendo Switch el 26 de febrero de 2026 con ocho juegos clásicos de Disney y Capcom.

Aquellos que crecieron con los videojuegos clásicos de Disney en consolas retro tendrá la oportunidad de revivir esa nostalgía con recopilación The Disney Afternoon Collection que llega a Nintendo Switch y Nintendo Switch.

La confirmación llegó a través de las fichas disponibles en la eShop japonesa y, posteriormente, en la occidental. La fecha de salida ha sido fijada para el 26 de febrero de 2026.

Qué juegos clásicos de Disney están de regreso

The Disney Afternoon Collection reúne seis títulos clásicos de NES desarrollados por Capcom, a los que se suman dos incorporaciones de la era de Super Nintendo. Esta actualización no solo amplía el contenido respecto al recopilatorio original lanzado en 2017, sino que también corrige una de las grandes ausencias de la consola híbrida de Nintendo.

La distribución de esta edición corre a cargo de Atari, luego de que la compañía adquiriera Digital Eclipse —el desarrollador original de la colección— en 2023. Este cambio de editor ha permitido rescatar el proyecto y lanzarlo finalmente para la comunidad de Nintendo.

La colección se compone de ocho juegos que conforman una muestra representativa de la colaboración entre Disney y Capcom durante la época dorada de los videojuegos de los años 80 y 90. Los seis títulos de NES que forman la base del paquete son:

Chip ‘n Dale Rescue Rangers

Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2

DuckTales

DuckTales 2

Darkwing Duck

TaleSpin

A estos se suman dos clásicos de Super Nintendo que no estaban presentes en la versión original de la colección: Bonkers (1994) y Goof Troop (1993). Ambas incorporaciones enriquecen la propuesta y permiten a los jugadores explorar aventuras inéditas dentro de este recopilatorio.

Cada uno de los juegos está protagonizado por personajes emblemáticos como Tío Gilito, los rescatadores Chip y Dale, Darkwing Duck y Baloo, entre otros. Las aventuras varían desde la búsqueda de tesoros en todo el mundo hasta combates contra el crimen y emocionantes vuelos aéreos.

Qué mejoras tiene esta versión de Nintendo Switch 2

Uno de los atractivos principales de esta edición reside en las mejoras visuales implementadas. Todos los juegos cuentan con gráficos renovados y filtros visuales que recrean el estilo retro original, permitiendo a los jugadores elegir entre una experiencia nostálgica o una presentación más pulida.

Además, se han añadido modos de juego inéditos respecto a la versión original. Entre ellos destacan el modo Boss Rush, que desafía a los jugadores a enfrentarse a todos los jefes de cada título en sucesión, y el Time Attack, centrado en superar los niveles en el menor tiempo posible. Ambos modos incluyen clasificaciones online, lo que fomenta la competencia global entre usuarios.

Una de las funciones más celebradas es la opción Rewind. Esta característica posibilita rebobinar el tiempo durante las partidas, facilitando la corrección de errores y haciendo que los desafíos clásicos sean más accesibles para quienes se inician en el género o buscan una experiencia menos exigente.

La colección incorpora también un Museo interactivo que servirá de deleite para los aficionados a la historia de los videojuegos y de Disney. Este apartado incluye ilustraciones conceptuales originales, música de los lanzamientos de la época y material histórico cuidadosamente restaurado.

Los jugadores podrán explorar curiosidades y anécdotas sobre la creación de cada juego, así como disfrutar de contenido adicional que enriquece la experiencia más allá de la jugabilidad.

Uno de los elementos distintivos de la recopilación es la posibilidad de jugar en modo cooperativo en títulos como Chip ‘n Dale Rescue Rangers y Goof Troop. Esto permite rememorar las tardes de juego compartidas, uno de los sellos de la era de oro de Disney en el mundo interactivo.