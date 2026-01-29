Tecno

Juegos clásicos de Disney están de regreso en esta colección para Nintendo Switch 2

En total son ocho juegos que marcaron la infancia de muchos en NES y SuperNintendo

Guardar
The Disney Afternoon Collection llegará
The Disney Afternoon Collection llegará a Nintendo Switch el 26 de febrero de 2026 con ocho juegos clásicos de Disney y Capcom.

Aquellos que crecieron con los videojuegos clásicos de Disney en consolas retro tendrá la oportunidad de revivir esa nostalgía con recopilación The Disney Afternoon Collection que llega a Nintendo Switch y Nintendo Switch.

La confirmación llegó a través de las fichas disponibles en la eShop japonesa y, posteriormente, en la occidental. La fecha de salida ha sido fijada para el 26 de febrero de 2026.

Qué juegos clásicos de Disney están de regreso

The Disney Afternoon Collection reúne seis títulos clásicos de NES desarrollados por Capcom, a los que se suman dos incorporaciones de la era de Super Nintendo. Esta actualización no solo amplía el contenido respecto al recopilatorio original lanzado en 2017, sino que también corrige una de las grandes ausencias de la consola híbrida de Nintendo.

La distribución de esta edición corre a cargo de Atari, luego de que la compañía adquiriera Digital Eclipse —el desarrollador original de la colección— en 2023. Este cambio de editor ha permitido rescatar el proyecto y lanzarlo finalmente para la comunidad de Nintendo.

Atari se encarga de la
Atari se encarga de la distribución tras adquirir Digital Eclipse en 2023, asegurando el lanzamiento en la consola híbrida de Nintendo.

La colección se compone de ocho juegos que conforman una muestra representativa de la colaboración entre Disney y Capcom durante la época dorada de los videojuegos de los años 80 y 90. Los seis títulos de NES que forman la base del paquete son:

  • Chip ‘n Dale Rescue Rangers
  • Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2
  • DuckTales
  • DuckTales 2
  • Darkwing Duck
  • TaleSpin

A estos se suman dos clásicos de Super Nintendo que no estaban presentes en la versión original de la colección: Bonkers (1994) y Goof Troop (1993). Ambas incorporaciones enriquecen la propuesta y permiten a los jugadores explorar aventuras inéditas dentro de este recopilatorio.

Cada uno de los juegos está protagonizado por personajes emblemáticos como Tío Gilito, los rescatadores Chip y Dale, Darkwing Duck y Baloo, entre otros. Las aventuras varían desde la búsqueda de tesoros en todo el mundo hasta combates contra el crimen y emocionantes vuelos aéreos.

Nuevos modos Boss Rush y
Nuevos modos Boss Rush y Time Attack se suman al recopilatorio de Nintendo Switch, con clasificaciones online para competir globalmente.

Qué mejoras tiene esta versión de Nintendo Switch 2

Uno de los atractivos principales de esta edición reside en las mejoras visuales implementadas. Todos los juegos cuentan con gráficos renovados y filtros visuales que recrean el estilo retro original, permitiendo a los jugadores elegir entre una experiencia nostálgica o una presentación más pulida.

Además, se han añadido modos de juego inéditos respecto a la versión original. Entre ellos destacan el modo Boss Rush, que desafía a los jugadores a enfrentarse a todos los jefes de cada título en sucesión, y el Time Attack, centrado en superar los niveles en el menor tiempo posible. Ambos modos incluyen clasificaciones online, lo que fomenta la competencia global entre usuarios.

Una de las funciones más celebradas es la opción Rewind. Esta característica posibilita rebobinar el tiempo durante las partidas, facilitando la corrección de errores y haciendo que los desafíos clásicos sean más accesibles para quienes se inician en el género o buscan una experiencia menos exigente.

La colección incorpora también un Museo interactivo que servirá de deleite para los aficionados a la historia de los videojuegos y de Disney. Este apartado incluye ilustraciones conceptuales originales, música de los lanzamientos de la época y material histórico cuidadosamente restaurado.

La función Rewind permite retroceder
La función Rewind permite retroceder durante la partida, facilitando la corrección de errores en los clásicos de Disney para Nintendo Switch.

Los jugadores podrán explorar curiosidades y anécdotas sobre la creación de cada juego, así como disfrutar de contenido adicional que enriquece la experiencia más allá de la jugabilidad.

Uno de los elementos distintivos de la recopilación es la posibilidad de jugar en modo cooperativo en títulos como Chip ‘n Dale Rescue Rangers y Goof Troop. Esto permite rememorar las tardes de juego compartidas, uno de los sellos de la era de oro de Disney en el mundo interactivo.

Temas Relacionados

DisneyNintendo Switch 2NintendoVideojuegosConsolasTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Este es Hobbs W1, el robot humanoide femenino con IA que trabaja en hoteles y hospitales

Su diseño incluye rostro expresivo, brazos articulados, navegación autónoma e inteligencia artificial capaz de interactuar y guiar al público durante su visita a un lugar público

Este es Hobbs W1, el

Adiós a los formularios y las reservas manuales: la IA de Google Chrome ahora navega y compra por ti

La herramienta, impulsada por Gemini 3, busca llevar los agentes de inteligencia artificial al uso cotidiano de millones de personas

Adiós a los formularios y

Apple le gana a Hollywood con los derechos de Cosmere de Brandon Sanderson: es histórico

La plataforma cerró un acuerdo con Brandon Sanderson para adaptar su universo literario, con el autor como productor ejecutivo

Apple le gana a Hollywood

Nunca escriba el PIN de su tarjeta de débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas pueden quedar expuestas

El PIN es la principal barrera de seguridad de las tarjetas y escribirlo en lugares inseguros expone directamente el dinero del usuario

Nunca escriba el PIN de

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind: “La IA no es creativa” y esa es la ventaja de los humanos, por ahora

Para el directivo, esta es la clave que hoy diferencia a los buenos cientificos en el mudndo real

Demis Hassabis, CEO de Google
DEPORTES
El insólito momento que se

El insólito momento que se vivió en la TV de Portugal por el agónico tanto del arquero del Benfica ante Real Madrid

La advertencia de Sinner antes del cruce con Djokovic: “Ganar a Novak es uno de los desafíos más difíciles del tenis”

Franco Colapinto habló sobre el rendimiento que tuvo con Alpine tras las primeras pruebas y dejó una esperanzadora frase sobre la Fórmula 1

Las particulares reacciones de Santiago Ascacíbar frente a los goles de Estudiantes y Boca en un palco

El curioso punto que perdió Aryna Sabalenka por gritar demasiado en el duelo de semifinales del Australian Open: “Nunca me había pasado algo así”

TELESHOW
Christian Petersen habló a fondo

Christian Petersen habló a fondo de la excursión al Lanín que casi le cuesta la vida: “Quizás me puse muy al límite”

Los llamativos gestos de María Susini en medio del silencio que eligió tras su separación con Facundo Arana

Sofía Gala fue la gran ausente en la fiesta por la serie de Moria Casán: “Está en Uruguay con Fito Páez”

Maxi López busca casa para vivir en Argentina con su familia: cuáles son los requisitos

Julieta Ortega sorprendió a su hijo Benito en vivo al contar qué cosas no soportaría de su novia

INFOBAE AMÉRICA

Fraude y escándalo de impacto

Fraude y escándalo de impacto político y judicial en Brasil: quién es quién en el caso Banco Master

La enigmática y polémica historia de la colección mexicana Gelman

Iglesia Católica panameña establece comisión independiente sobre casos de abuso entre 2001 y 2025

La humanidad vuelve a la Luna: tras 54 años, la misión Artemis II inicia una nueva era en la conquista espacial

El oro alcanzó un nuevo récord por encima de 5.600 dólares y el petróleo sube por las tensiones con Irán