Estados Unidos

Waymo en Los Ángeles: cómo viven los usuarios el salto a viajar sin conductor

La empresa prepara el debut del robotaxi Ojai con trayectos sin costo para un grupo acotado, con la idea de que la primera experiencia en cabina, controles y asistencia reduzca la desconfianza y sume repetición de uso

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Un coche Waymo autónomo azul claro en una calle urbana. Un peatón camina de espaldas en primer plano. Otros coches y un letrero de 'Stop' son visibles al fondo
Waymo lanzará en las próximas semanas el robotaxi Ojai con viajes gratis para pasajeros seleccionados en Los Ángeles, San Francisco y Phoenix (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Waymo lanzará en las próximas semanas el robotaxi Ojai con viajes gratis para pasajeros seleccionados en Los Ángeles, San Francisco y Phoenix, según Fox News.

La empresa busca reducir la desconfianza que todavía genera viajar en un vehículo sin conductor y luego ampliar el servicio a más ciudades.

Waymo sostiene que los usuarios ya realizaron más de 20 millones de viajes completamente autónomos en más de 11 ciudades.

Ese volumen coincide con los preparativos para extender su operación a Denver, Las Vegas y San Diego antes de una apertura más amplia prevista para este año, de acuerdo con Fox News.

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Waymo presenta al Ojai como un vehículo más espacioso, con pantallas más grandes, acceso más fácil y funciones de accesibilidad integradas desde el diseño inicial.

Waymo afirmó que ya superó los 20 millones de viajes completamente autónomos y prepara su expansión a Denver, Las Vegas y San Diego (REUTERS/Mike Blake)
Waymo afirmó que ya superó los 20 millones de viajes completamente autónomos y prepara su expansión a Denver, Las Vegas y San Diego (REUTERS/Mike Blake)

Además, ofrecerá los primeros trayectos sin costo por tiempo limitado para recoger comentarios y ajustar la experiencia antes de ampliar el acceso, según Fox News.

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Qué ofrece el Ojai para los pasajeros

Según Fox News, el Ojai fue concebido en torno de la experiencia del pasajero y no como un auto convencional al que después se le sumó conducción autónoma.

Waymo lo describe con una cabina más amplia, mayor espacio para las piernas, piso plano y una altura de acceso reducida.

Ese diseño apunta a situaciones concretas del uso diario, como entrar con bolsas de compras, viajar con equipaje o subir y bajar con menor movilidad. La compañía agregó puertos de carga y apoyavasos para mejorar el viaje en el asiento trasero, siempre según el medio.

La cabina incorpora tres pantallas adaptativas de gran tamaño para controlar aspectos del trayecto, como la temperatura y la música, según Fox News. Waymo también indicó que el vehículo incluye braille, barras de apoyo y compatibilidad con lectores de pantalla.

Vehículo blanco autónomo Waymo con sensores en el techo y laterales, circulando por una calle con fondo borroso de edificios y un semáforo en rojo
La fábrica de Waymo en Mesa, Arizona, se prepara para producir decenas de miles de vehículos al año y luego sumará el Hyundai IONIQ 5 (Reuters)

La empresa apuesta a que la comodidad reduzca la ansiedad y aumente la repetición de uso, en especial en un mercado como Los Ángeles, donde el transporte diario está marcado por tiempos de viaje largos, traslados con equipaje y tramos puerta a puerta.

La tecnología y los planes de expansión

El Ojai será el primer vehículo equipado con la sexta generación de Waymo Driver, la tecnología de conducción autónoma de la empresa, según Fox News.

Waymo sostiene que esa versión le permitirá operar en ciudades con más nieve y llevar viajes totalmente autónomos a más comunidades.

Waymo dijo que su fábrica de Mesa en Arizona se prepara para producir decenas de miles de vehículos al año. El Ojai será el primero y luego se sumará el Hyundai IONIQ 5, de acuerdo con Fox News.

La empresa también destacó cambios orientados a sostener una flota más grande en circulación: interiores más fáciles de limpiar, carga más rápida, mayor capacidad de batería y un diseño más modular para mantenimiento y reparaciones.

Las dudas sobre seguridad y operación

Waymo incorporó en el Ojai tres pantallas adaptativas, puertos de carga, apoyavasos y funciones de accesibilidad como braille y compatibilidad con lectores de pantalla (EFE/EPA/ALLISON DINNER)
Waymo incorporó en el Ojai tres pantallas adaptativas, puertos de carga, apoyavasos y funciones de accesibilidad como braille y compatibilidad con lectores de pantalla (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

Según Fox News, el principal obstáculo sigue siendo la confianza del pasajero. La mejora de la cabina puede hacer más cómodo el viaje, pero no elimina la inquietud de viajar sin un conductor humano.

El medio recordó que videos grabados en Atlanta mostraron decenas de autos autónomos de Waymo circulando durante horas por un vecindario residencial, un episodio que el periodista tecnológico Kurt Knutsson vinculó a preocupaciones de seguridad, en especial para niños, y a la falta de intervención humana y de rendición de cuentas de la empresa.

El debate ganó actualidad porque Waymo pausó recientemente los viajes por autopista en varias ciudades de Estados Unidos mientras trabaja en actualizaciones de software relacionadas con zonas en obras y carreteras inundadas, según Fox News.

El servicio en calles de superficie siguió activo, pero la interrupción expuso que incluso los robotaxis más avanzados enfrentan límites operativos en escenarios viales cambiantes.

Cómo acceder a las pruebas gratuitas

Para acceder a las primeras pruebas, los interesados deben usar la aplicación de Waymo e inscribirse como Trusted Tester, según Fox News.

La empresa planea ampliar el acceso de manera gradual a más pasajeros y más ciudades después de este primer despliegue, de acuerdo con el mismo medio.

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