Gran Turismo 7 arranca con una actualización: 3 nuevos coches, Porsche, Hyundai y el eléctrico de Xiaomi

Gran Turismo 7 arranca 2026 con autos legendarios y un eléctrico revolucionario - crédito Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 inicia el año con una actualización que llama la atención de la comunidad: tres nuevos vehículos se suman al garaje, entre ellos dos máquinas de carreras icónicas y un eléctrico de alto rendimiento firmado por una de las mayores tecnológicas del mundo.

La desarrolladora Polyphony Digital, reaviva así la pasión por el automovilismo virtual, actualizando su simulador líder para PlayStation y reforzando su posición como referente en el género.

La actualización 1.67 está ya disponible e incluye, además de los nuevos coches, eventos en los Circuitos Mundiales, un menú extra dedicado a la gama Hyundai N y novedades en el modo Scapes.

Gran Turismo 7 arranca 2026 con vehículos icónicos y una actualización que potencia la experiencia para veteranos y nuevos jugadores

El arranque de la temporada de competiciones online y la llegada de estos modelos generan conversación entre veteranos y recién llegados, en un título que nunca deja de evolucionar.

Cuáles son los nuevos autos en Gran Turismo 7

Porsche 911 GT3 R (992) ’22

El Porsche 911 GT3 R de generación 992 es una máquina pensada exclusivamente para la pista.

Con su motor de seis cilindros plano y 4,2 litros, desarrolla hasta 557 BHP. Su construcción en fibra de carbono y aramida, suspensión derivada de competición y frenos de alto rendimiento lo convierten en una opción dominante para los amantes de la velocidad pura.

El modelo enfatiza la tradición de Porsche como marca emblemática tanto en la calle como en la competición.

El videojuego sorprende con el Porsche 911 GT3 R - Gran Turismo

Hyundai Elantra N TC ’24

El Hyundai Elantra N TC representa la apuesta surcoreana por el automovilismo de turismo. A partir del modelo de calle, la versión TC suma carrocería ensanchada, paquete aerodinámico, jaula antivuelco y frenos con especificaciones de resistencia.

El motor turbo de dos litros ofrece 276 BHP y acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos. Este equilibrio entre agilidad, fiabilidad y potencia lo hace atractivo para quienes buscan competir bajo las normas internacionales del turismo.

Xiaomi SU7 Ultra ’25

La gran sorpresa llega de la mano de Xiaomi, reconocida mundialmente por sus dispositivos electrónicos. El SU7 Ultra es un vehículo totalmente eléctrico, equipado con tres motores, tracción integral y 1527 BHP.

Su aceleración de 0 a 100 km/h en solo 1,98 segundos y su velocidad máxima de 350 km/h desafían a los superdeportivos tradicionales. El diseño incluye paneles de fibra de carbono, arquitectura avanzada y aerodinámica optimizada, resaltando la evolución de la movilidad eléctrica en el segmento de alto rendimiento.

El Xiaomi SU7 Ultra revoluciona Gran Turismo 7 y marca tendencia en la era de los autos eléctricos - Gran Turismo

Qué otras novedades trae la actualización de Gran Turismo

Polyphony Digital añade tres nuevos eventos a los Circuitos Mundiales: la Serie Mundial de Autos de Turismo 600 en Nürburgring Nordschleife, la Serie 700 en Spa-Francorchamps y la Serie 800 en Mount Panorama. También se suma un menú extra enfocado en la gama Hyundai N, disponible para coleccionistas de nivel 58 o superior.

En Scapes, la opción de fotografía automovilística, se incorpora “Calles de California” como nuevo escenario para capturar imágenes realistas de los vehículos.

Coincidiendo con la actualización, han comenzado las Clasificaciones Online de la Gran Turismo World Series. Los pilotos ya disputan rondas de la Manufacturers Cup, con plazas para los eventos presenciales en juego.

En febrero, la atención se trasladará a las clasificatorias de la Copa de Naciones, abiertas a todos los pilotos que cumplan los requisitos y se inscriban en el modo Sport.

Cuál es la importancia de Gran Turismo en los videojuegos

Desde su debut en 1997, Gran Turismo se ha consolidado como el simulador de conducción de referencia, destacando por su realismo, física de vehículos y la profundidad de su contenido.

El sistema de progresión mediante licencias ha formado a varios pilotos, mientras que la integración de la realidad virtual y el trazado de rayos en la última entrega eleva el estándar técnico del género.

La serie se mantiene como plataforma de eSports y enciclopedia interactiva para los apasionados del motor, permitiendo coleccionar, modificar y aprender sobre cientos de coches reales. Con actualizaciones constantes, Gran Turismo 7 demuestra que la innovación y la tradición pueden ir de la mano en el mundo del automovilismo digital.

La llegada de tres autos tan distintos y competitivos refuerza el atractivo de Gran Turismo 7 y anticipa un año cargado de novedades en el universo de la simulación automovilística.