Tecno

Gran Turismo 7 arranca con una actualización: 3 nuevos coches, Porsche, Hyundai y el eléctrico de Xiaomi

La llegada de vehículos emblemáticos, menús coleccionables y desafíos en circuitos míticos mantiene viva la pasión por la simulación, consolidando a la saga de videojuegos automovilísticos

Guardar
Gran Turismo 7 arranca 2026
Gran Turismo 7 arranca 2026 con autos legendarios y un eléctrico revolucionario - crédito Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 inicia el año con una actualización que llama la atención de la comunidad: tres nuevos vehículos se suman al garaje, entre ellos dos máquinas de carreras icónicas y un eléctrico de alto rendimiento firmado por una de las mayores tecnológicas del mundo.

La desarrolladora Polyphony Digital, reaviva así la pasión por el automovilismo virtual, actualizando su simulador líder para PlayStation y reforzando su posición como referente en el género.

La actualización 1.67 está ya disponible e incluye, además de los nuevos coches, eventos en los Circuitos Mundiales, un menú extra dedicado a la gama Hyundai N y novedades en el modo Scapes.

Gran Turismo 7 arranca 2026
Gran Turismo 7 arranca 2026 con vehículos icónicos y una actualización que potencia la experiencia para veteranos y nuevos jugadores

El arranque de la temporada de competiciones online y la llegada de estos modelos generan conversación entre veteranos y recién llegados, en un título que nunca deja de evolucionar.

Cuáles son los nuevos autos en Gran Turismo 7

Porsche 911 GT3 R (992) ’22

El Porsche 911 GT3 R de generación 992 es una máquina pensada exclusivamente para la pista.

Con su motor de seis cilindros plano y 4,2 litros, desarrolla hasta 557 BHP. Su construcción en fibra de carbono y aramida, suspensión derivada de competición y frenos de alto rendimiento lo convierten en una opción dominante para los amantes de la velocidad pura.

El modelo enfatiza la tradición de Porsche como marca emblemática tanto en la calle como en la competición.

El videojuego sorprende con el
El videojuego sorprende con el Porsche 911 GT3 R - Gran Turismo

Hyundai Elantra N TC ’24

El Hyundai Elantra N TC representa la apuesta surcoreana por el automovilismo de turismo. A partir del modelo de calle, la versión TC suma carrocería ensanchada, paquete aerodinámico, jaula antivuelco y frenos con especificaciones de resistencia.

El motor turbo de dos litros ofrece 276 BHP y acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos. Este equilibrio entre agilidad, fiabilidad y potencia lo hace atractivo para quienes buscan competir bajo las normas internacionales del turismo.

Xiaomi SU7 Ultra ’25

La gran sorpresa llega de la mano de Xiaomi, reconocida mundialmente por sus dispositivos electrónicos. El SU7 Ultra es un vehículo totalmente eléctrico, equipado con tres motores, tracción integral y 1527 BHP.

Su aceleración de 0 a 100 km/h en solo 1,98 segundos y su velocidad máxima de 350 km/h desafían a los superdeportivos tradicionales. El diseño incluye paneles de fibra de carbono, arquitectura avanzada y aerodinámica optimizada, resaltando la evolución de la movilidad eléctrica en el segmento de alto rendimiento.

El Xiaomi SU7 Ultra revoluciona
El Xiaomi SU7 Ultra revoluciona Gran Turismo 7 y marca tendencia en la era de los autos eléctricos - Gran Turismo

Qué otras novedades trae la actualización de Gran Turismo

Polyphony Digital añade tres nuevos eventos a los Circuitos Mundiales: la Serie Mundial de Autos de Turismo 600 en Nürburgring Nordschleife, la Serie 700 en Spa-Francorchamps y la Serie 800 en Mount Panorama. También se suma un menú extra enfocado en la gama Hyundai N, disponible para coleccionistas de nivel 58 o superior.

En Scapes, la opción de fotografía automovilística, se incorpora “Calles de California” como nuevo escenario para capturar imágenes realistas de los vehículos.

Coincidiendo con la actualización, han comenzado las Clasificaciones Online de la Gran Turismo World Series. Los pilotos ya disputan rondas de la Manufacturers Cup, con plazas para los eventos presenciales en juego.

En febrero, la atención se trasladará a las clasificatorias de la Copa de Naciones, abiertas a todos los pilotos que cumplan los requisitos y se inscriban en el modo Sport.

Cuál es la importancia de Gran Turismo en los videojuegos

Desde su debut en 1997, Gran Turismo se ha consolidado como el simulador de conducción de referencia, destacando por su realismo, física de vehículos y la profundidad de su contenido.

El sistema de progresión mediante licencias ha formado a varios pilotos, mientras que la integración de la realidad virtual y el trazado de rayos en la última entrega eleva el estándar técnico del género.

La serie se mantiene como plataforma de eSports y enciclopedia interactiva para los apasionados del motor, permitiendo coleccionar, modificar y aprender sobre cientos de coches reales. Con actualizaciones constantes, Gran Turismo 7 demuestra que la innovación y la tradición pueden ir de la mano en el mundo del automovilismo digital.

La llegada de tres autos tan distintos y competitivos refuerza el atractivo de Gran Turismo 7 y anticipa un año cargado de novedades en el universo de la simulación automovilística.

Temas Relacionados

Gran Turismo 7XiaomiCoches EléctricosActualizaciónPorscheHyundaiPlayStationTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo cambiar la contraseña del WiFi en casa para evitar ataques y más Riesgo’s

La configuración original de los routers facilita a atacantes cibernéticos el ingreso a la red y la exposición de datos personales

Cómo cambiar la contraseña del

Qué falta para que Colombia aproveche al máximo la inteligencia artificial

Colombia ha consolidado marcos regulatorios y políticas para impulsar la IA, pero enfrenta obstáculos para que la tecnología se integre en la vida diaria de empresas y ciudadanos

Qué falta para que Colombia

Por qué Amazon bloqueó a XUPER TV y a Magis TV de los Fire TV

Desde hace algunos meses, la plataforma utiliza su sistema operativo Vega OS en los modelos más nuevos, como el Fire TV 4K Select

Por qué Amazon bloqueó a

Steam regala dos juegos para PC por tiempo limitado: así puedes conseguirlos gratis para siempre

La plataforma permite sumar gratis ‘Along the Edge’ y ‘Cursedland’ a la colección hasta el 1 de febrero

Steam regala dos juegos para

Boletos de BTS en México: cómo evitar estafas al comprar entradas para el concierto

La escasez de entradas disparó la reventa, con precios que superaron los 9.000 dólares

Boletos de BTS en México:
DEPORTES
Con dos goles de Juanfer

Con dos goles de Juanfer Quintero, River Plate venció 2-0 a Gimnasia en el Monumental por el Torneo Apertura

Desde una distancia de 21 metros y a casi 100 km/h: el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero en River-Gimnasia

La lupa sobre le durísimo planchazo de Panaro a Fausto Vera en River-Gimnasia: por qué el VAR acertó al corregir a Pablo Dóvalo

Con una baja a último momento por lesión, Boca Juniors tiene una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes

El histórico gol del arquero del Benfica ante el Real Madrid para avanzar de fase en la Champions: “¡Lo increíble es posible!”

TELESHOW
La desilusión de Ian Lucas

La desilusión de Ian Lucas con Evangelina Anderson: “Si me enganché fue porque compartí mucho con ella”

Charly García, invitado de honor en el festejo por los 60 años del Zorrito Von Quintiero: las mejores fotos

Juana Repetto expuso sus temores ante la cesárea y preguntó a sus seguidoras si debe tener tres empleadas para que la ayuden

Marixa Balli cerró su local en Flores y contó cómo la afectó: “Voy a cambiar de rubro”

Se viene la gran fiesta del teatro en Córdoba: quiénes son los nominados a los Premios Carlos 2026

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán se

El régimen de Irán se abrió al diálogo con Estados Unidos pero advirtió que responderá con contundencia si se siente amenazado

El Foro Penal confirmó la excarcelación de otros 20 presos políticos y elevó a 297 los casos verificados en Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela formalizó su apoyo a Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Un tribunal holandés obligó al Gobierno a proteger a Bonaire de la crisis climática

Francia respaldó declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán tras la masacre de manifestantes